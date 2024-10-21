Waaree Energies IPO 2024: Bu Hintli güneş paneli üreticisi iyi bir yatırım mı?

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Hindistan’ın önde gelen güneş paneli üreticilerinden Waaree Energies Ltd’nin halka arzı (IPO), pazarda önemli bir ilgi yarattı.

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Halka arzın ilk açılış günü olan 21 Ekim’de, özellikle kurumsal olmayan yatırımcı (NII) kategorisinde yoğun talep görüldü ve TSİ 10:51 itibarıyla 1,18 kat talep geldi.

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Perakende yatırımcılar istikrarlı bir katılım gösterdi, gri piyasa faaliyeti ise güçlü listeleme kazançlarına işaret ediyor, gri piyasa primi (GMP) %100’ün üzerinde getiriyi gösteriyor. Şimdiki temel odak noktası, IPO’nun bu ivmeyi sürdürüp sürdüremeyeceği ve kazançlı bir yatırım olup olmadığı.

Öğleden Sonra Enerjileri IPO GMP bugünkü fiyatı

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Bugün Waaree Energies’in GMP halka arz fiyatı potansiyel yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğinde.

Piyasa gözlemcilerine göre, hisseler şirketin büyüme beklentilerine olan yatırımcı güvenini yansıtan ihraç fiyatının 1.510 rupi üzerinde gri piyasa primiyle işlem görüyor.

GMP dalgalı seyretti ancak şu anda etkileyici bir %100,47’lik beklenen listeleme artışına işaret ediyor.

Halka arz fiyat aralığı hisse başına 1.427 ile 1.503 rupi arasında belirlendi ve bu da onu potansiyel kısa vadeli kazançları gözleyenler için cazip bir seçenek haline getiriyor.

Güçlü abonelik ve yatırımcı ilgisi

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Waaree Energies halka arzının ilk gününden itibaren, toplam aboneliğin 0,54 katına denk gelen 2,02,56,207 adet teklife karşılık 1,09,13,427 adet teklif alındı.

Perakende kısmına 0,57 kat talep gelirken, NIF kategorisine aşırı talep gelmesi, varlıklı yatırımcıların ilgisinin arttığını gösteriyor.

Ancak, nitelikli kurumsal alıcı (QIB) kısmı henüz kayıtlı değil ve önümüzdeki günlerde daha fazla kurumsal yatırımcının sektöre girmesiyle bu durum değişebilir.

Waaree Energies: önemli tarihler ve halka arz yapısı

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21-23 Ekim tarihleri arasında açık kalacak olan halka arzın hisse senedi dağıtımı 24 Ekim’de tamamlanacak. Şirketin 28 Ekim’de BSE ve NSE’de listelenmesi bekleniyor.

Halka arz büyüklüğü 4.321 crore rupi olup, 3.600 crore rupi değerinde yeni bir ihraç ve 48 lakh hissenin satış teklifini (OFS) içermektedir.

Gelirlerin bir kısmı Odisha’da bir üretim tesisi kurmak için kullanılacak ve bu sayede Waaree Energies’in Hindistan’ın yenilenebilir enerji sektöründeki konumu daha da güçlendirilecek.

Waaree Energies IPO’suna ilişkin analistlerin önerileri

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Geojit Financial Services, Anand Rathi ve Swastika gibi birçok aracı kurum, Waaree Energies halka arzına şirketin güçlü emir defteri, geriye dönük entegrasyona odaklanması ve patlayan güneş enerjisi pazarı nedeniyle ‘abone ol’ notu verdi.

Şirketin ihraç sonrası piyasa değerinin 4.300 crore rupiyi aşması beklenirken, şirketin olumlu hükümet politikalarından ve yenilenebilir enerjiye yönelik küresel değişimlerden faydalanması bekleniyor.

Waaree Energies halka arzının GMP’si yatırım düşünenler için önemli bir faktördür.

Gri pazar, yatırımcı duyarlılığının resmi olmayan bir barometresi olarak hizmet eder ve sıklıkla potansiyel listeleme günü performansını gösterebilir.

Waaree Energies yenilenebilir enerji alanında ivme kazanmaya devam ederken, halka arzı hem kısa vadeli kazançlar hem de uzun vadeli büyüme için umut verici bir fırsat olarak görülüyor. Bu, yatırımcılar için cazip bir teklif olabilir.