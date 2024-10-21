Yuta Kobayashi’nin tutuklanması, Japonya’nın Monero kullanan ilk kripto para aklama vakasını gözler önüne seriyor

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26 yaşındaki Yuta Kobayashi, 100 milyon yenlik (665.800 dolar) kredi kartı dolandırıcılığı planının ardından kripto para birimi Monero aracılığıyla para akladığı iddiasıyla Japonya’da tutuklandı.

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Nikkei gazetesinin pazartesi günkü haberine göre, tutuklama, Japonya Siber Özel Soruşturma Birimi ve çok sayıda yerel polis gücü tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturmanın ardından gerçekleşti.

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Bu dava, Japon yetkililerin Monero işlemlerini ilk kez izleyebilmesi ve bir tutuklamayla sonuçlanması nedeniyle önemli bir gelişmeye işaret ediyor. Bu, dijital varlıkları içeren siber suçlarla mücadelede gelişen yöntemleri vurguluyor.

Kobayashi’nin, Haziran 2021 ile Ocak 2022 arasında çalıntı kredi kartı bilgilerini kullanarak yaklaşık 900 dolandırıcılık işlemi gerçekleştiren bir gruba liderlik ettiğinden şüpheleniliyor.

Plan, popüler bit pazarı sitesi Mercari’nin de aralarında bulunduğu çevrimiçi platformlarda hayali satışlar oluşturmayı içeriyordu.

Grup, bu sahte listelemeler için ödemeleri işlemek amacıyla çalıntı kredi kartı bilgilerini kullandı ve para izini, anonimliğiyle bilinen gizliliğe odaklanan bir kripto para birimi olan Monero’yu kullanarak gizlemeyi amaçladı.

Monero’nun Japonya’daki kredi kartı dolandırıcılığından 100 milyon yen aklamadaki rolü

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Monero’nun gizlilik özellikleri grubun kara para aklama faaliyetlerinin merkezindeydi. Kripto paranın anonimliği, dolandırıcıların finansal hareketlerini gizlemelerine olanak tanıdı ve yetkililerin fon akışını izlemesini zorlaştırdı.

Japonya Siber Özel Soruşturma Birimi ve yerel polis, sonunda Monero işlemlerini analiz ederek çalınan fonların hareketlerini tespit etmeyi başardı.

Bu gelişme, Monero analizinin Japonya’da ilk kez bir tutuklamayla sonuçlanması anlamına geliyor ve gizlilik odaklı dijital varlıkların bile kolluk kuvvetlerinin erişiminin dışında olmadığını gösteriyor.

Japonya’da kredi kartı dolandırıcılığı artıyor

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Japonya’da kredi kartı dolandırıcılığı artış gösteriyor; Japonya Kredi Birliği 2023’te rekor seviyede 54,09 milyar yen zarar bildirdi. Bu kayıpların %90’ından fazlası kredi kartı numaralarının çalınmasından kaynaklandı ve bu da Japonya’nın finans sektörü için giderek artan bir tehdit olduğunu gösteriyor.

Ocak-Haziran 2024 döneminde ise hasarlar tırmanmaya devam ederek 26,82 milyar yene ulaştı ve bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 26,28 milyar yen seviyesini aştı.

Dolandırıcılık olaylarındaki artış, Japonya yetkililerini siber suç soruşturmalarına daha fazla odaklanmaya yöneltti ve Kobayashi’nin tutuklanması bu çabalarda önemli bir dönüm noktası oldu.

Japonya Siber Özel Soruşturma Birimi’nin Monero davasındaki rolü

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Kobayashi’nin faaliyetlerine yönelik soruşturma, Ağustos ayında Japonya’nın Siber Özel Soruşturma Birimi’nin yerel polisle güçlerini birleştirmesiyle başladı. Gelişmiş analitik araçları kullanan araştırmacılar, Kobayashi’nin grubunun gizli tutmaya çalıştığı Monero işlemlerini çözmeyi başardılar.

Bu çabalar, Kobayashi ve diğer 18 şüphelinin tespit edilmesini sağlayarak, dolandırıcılık faaliyetlerini yürütmek için kullanılan yöntemler ve söz konusu dijital varlıklar hakkında bilgi edinilmesini sağladı.

Soruşturmada ayrıca Kobayashi’nin grubunun, katılımcıları operasyonlarına çekmek için “yasadışı yarı zamanlı işler” reklamı yaparak sosyal medya üzerinden üye topladığı ortaya çıkarıldı.

Grup içindeki iletişimin mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla şifrelenmesi, davayı daha da karmaşık hale getiriyor.

Bu strateji, grubun başlangıçta tespit edilmekten kaçınmasını sağladı; ancak Japonya’nın siber suçlara ve gelişmiş işlem izleme yöntemlerine daha fazla odaklanması, sonunda grubun çöküşüne yol açtı.