3M 3. çeyrek kazanç raporu bugün açıklanacak: MMM hissesini yükseltecek mi?

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Yapıştırıcılar ve kişisel koruyucu ekipmanlar da dahil olmak üzere geniş ürün yelpazesiyle tanınan çeşitlendirilmiş sanayi devi 3M (NYSE: MMM), piyasalar açılmadan önce 22 Ekim’de 2024’ün üçüncü çeyrek kazançlarını açıklamaya hazırlanıyor.

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Yatırımcılar sonuçları beklerken, analistler şirket için zorlu bir çeyrek öngörüyor, kazançların ve gelirin yıldan yıla düşmesi bekleniyor. İşte yatırımcıların rapordan önce bilmesi gerekenler.

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3M kazanç beklentileri

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Analistler, 3M’in hisse başına düşen karının (EPS) geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yaklaşık %28’lik önemli bir düşüşü yansıtarak 1,90 dolar olarak gerçekleşmesini öngörüyor.

Bu arada gelirin, bir önceki yıla göre yüzde 24,5 azalarak yaklaşık 6,06 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Bu gelir düşüşü büyük ölçüde 3M’in Sağlık Hizmetleri iş kolunun Nisan 2024’te bölünmesinden kaynaklanıyor ve bu durum şirketin yıllık performansını etkiledi.

Bu düşüşe rağmen EPS tahmini son 60 güne göre %0,5 yukarı yönlü revizyonla hafif bir iyimserlik gösteriyor.

Ancak 3M, son iki yılda Wall Street’in gelir beklentilerini beş kez kaçırdı ve analistler giderek daha temkinli hale gelerek son haftalarda tahminlerini aşağı yönlü revize ettiler.

3M’in akranları 3. çeyrek kazançlarını zaten bildirdiler

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Daha geniş endüstriyel makine segmentine bakıldığında, 3M’in bazı rakiplerinin 3. çeyrek kazançlarını açıkladığı görülüyor.

Örneğin, Snap-on’un yıllık geliri aynı kaldı ancak beklentileri %7,8 oranında aşmayı başardı; Worthington ise %17,5’lik bir gelir düşüşü bildirdi ve tahminleri %13,1 oranında kaçırdı.

Akranlar arasındaki bu karışık performans, 3M’in de benzer zorluklarla karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor.

Hisse senedi performansı açısından, endüstriyel makine sektörü olumlu yatırımcı güveni gördü; segmentteki hisse senetleri son bir ayda ortalama %3,3 arttı.

Kaynak: TradingView

Ancak 3M’in hissesi bu dönemde nispeten değişmeden kaldı ve şu anda yaklaşık 135,09 dolardan işlem görüyor, analistlerin ortalama fiyat hedefi ise 137,50 dolar.

3M hissesi: yükseliş ve bundan sonra ne olacak

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3. çeyrek sonuçlarında beklenen düşüşe rağmen 3M’in hissesi 2024’te dikkat çekici bir yükseliş yaşayarak S&P 500’de en iyi performans gösterenlerden biri oldu.

2023’te dip seviyeye ulaşan hisse senedi, bu yılın başlarında yüzde 105’in üzerinde artış göstererek 140,70 dolara ulaştı.

Ancak yatırımcıların yaklaşan kazanç raporunu beklemesi nedeniyle bu yükseliş son haftalarda durakladı.

Kazançlarda yıllık bazda düşüş beklenirken, hisse senedini olumlu etkileyebilecek potansiyel bir kazanç artışı için hala umut var.

3M’in kazanç beklentilerini aşma geçmişi var ve bu durum kısa vadede yatırımcı güvenini ve hisse senedi fiyatını artırabilir.

3M’in 3. çeyrek kazançlarında nelere dikkat edilmeli?

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Yatırımcılar, özellikle şirketin devam eden zorluklarla başa çıkma stratejisi konusunda kazanç görüşmesi sırasında yönetimin görüşlerini takip etmelidir.

Borca önemli ölçüde bağımlı olması (borç-öz sermaye oranı 3,38) ve gelirlerde son dönemde yaşanan düşüş nedeniyle 3M’in likiditeyi koruma ve operasyonlarını istikrara kavuşturma becerisi kritik önem taşıyacak.

Şirketin 79,36’lık fiyat-kazanç (P/E) oranı da dahil olmak üzere değerleme ölçütleri, gelecekteki büyümeye ilişkin yüksek piyasa beklentilerine işaret ediyor.

3M, özellikle Sağlık Hizmetleri segmentinin ayrılması ve endüstriyel talepteki genel yavaşlama gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kalırken, 3. çeyrek kazanç raporu hissenin gelecekteki yönü için önemli sinyaller verecek.

Yatırımcıların temkinli olmaları ve önümüzdeki basın toplantısında 3M’in performansını yakından takip etmeleri tavsiye ediliyor.