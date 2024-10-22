ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İzlenmesi gereken önemli tarihler

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Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokratları temsil eden mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında merakla beklenen 2024 ABD başkanlık seçimi 5 Kasım’da yapılacak.

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Seçim etrafında siyasi risklerin yüksek olması ve birçok kritik olayın yaşanması nedeniyle, Ocak ayındaki Yemin Töreni’ne kadar olan zaman çizelgesi yakından takip edilecek.

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Seçim gününden göreve başlamaya kadar önemli olayların zaman çizelgesi

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5 Kasım Seçim Günü : 5 Kasım’da milyonlarca Amerikalı oy kullanacak.

Yarışın yakın geçmesi durumunda yetkililerin posta yoluyla gönderilen oyları sayması günler sürebileceğinden, kesin sonuç hemen öğrenilemeyebilir ve bu da kesin sonucun beklenmesini uzatabilir.

26 Kasım, Trump’ın ceza tarihi : Önemli bir gelişme olarak, suçtan hüküm giyen ilk ABD başkanı olan eski Başkan Donald Trump, 26 Kasım’da cezasını çekecek.

Trump, susturma parası ödemesiyle ilgili sahte belgelerle ilgili Manhattan davasında suçlu bulundu.

Başlangıçta 18 Eylül’de verilmesi planlanan ceza ertelendi. Trump tüm suçlamaları reddetti.

17 Aralık, Seçmenler Seçmen Kurulu oylaması için toplanıyor : 17 Aralık’ta Seçmen Kurulu üyeleri, başkan ve başkan yardımcısı için resmi oylarını kullanmak üzere kendi eyaletlerinde ve Columbia Bölgesi’nde bir araya gelecekler.

Bu süreç, her eyaletin seçmenlerinin kendi yargı bölgelerindeki popüler oyu yansıtmasıyla seçimin sonucunu kesinleştirir.

25 Aralık Seçim oyu verme son tarihi : Seçim Kurulu’ndan gelen oyların 25 Aralık tarihine kadar Senato Başkanı’na (şu anda Başkan Yardımcısı Kamala Harris) ulaşması gerekiyor.

Bu aynı zamanda sonuçların onay için ulusal arşivciye sunulmasının son tarihidir.

Seçim Kurulu sayımı ve göreve başlama

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6 Ocak, Seçim Kurulu oy sayımı ve tasdiki : 6 Ocak’ta, Kongre’nin ortak oturumu, Seçim Kurulu oylarını saymak ve tasdik etmek üzere toplanacak.

Başkan Yardımcısı Harris, başkanlık seçimlerinin resmi kazananını açıklamak üzere toplantıya başkanlık edecek.

Bu süreç, 6 Ocak 2021’de Trump destekçilerinin Joe Biden’ın zaferinin onaylanmasını engellemeye çalışarak ABD Kongre Binası’na saldırmasının ardından daha da büyük bir önem kazandı.

Gelecekte yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek amacıyla Kongre, 2022 Seçim Sayımı Reformu ve Başkanlık Geçiş Sürecini İyileştirme Yasası’nı çıkardı.

Yeni kurallara göre, bir eyaletin seçim sonuçlarına itiraz etmek için Temsilciler Meclisi ve Senato’nun beşte birinin desteği gerekiyor. Bu, her meclisten yalnızca bir üyenin bulunması gereken önceki koşula kıyasla daha katı bir eşik.

20 Ocak, Göreve Başlama Günü : Cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi, başkan yardımcısıyla birlikte 20 Ocak 2025’te yemin ederek göreve başlayacak.

Tören, iktidarın resmen devredildiği ve seçim sürecinin sona erdiği anlamına geliyor.

2024 seçimlerinin etkisi

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Bu seçimin sonucu, Trump’ın Beyaz Saray’a geri dönmeyi istemesi, Harris’in ise Demokrat liderliğini sürdürmeyi hedeflemesiyle ülkenin gelecekteki politikalarının ve siyasi manzarasının yönünü belirleyebilir.

Seçim, hukuki süreçlerin, seçmenlerin birbirine çok yakın olduğu ve küresel manzaranın değiştiği bir ortamda gerçekleştiği için riskler daha da artıyor.