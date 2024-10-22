ABD’li tüccarlar, Çin’in olası tarifeleri öncesinde soya fasulyesi ihraç etmek için çabalıyor

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

ABD’de soya fasulyesine yönelik ihracat primleri, tüccarların ABD seçimleri öncesinde rekor hasatları göndermek için acele etmesiyle 14 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Advertisement Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Tüccarlar, Çin ile yeniden ticari sorunların yaşanmasından endişe ettikleri için soya fasulyesi sevkiyatı yapıyorlar.

Advertisement

ABD Tarım Bakanlığı’na göre, geçen hafta yaklaşık 2,5 milyon ton soya fasulyesi ihracat için denetlendi.

Bunlardan 1.7 milyon tonu Çin’e gitti ve bu son bir yılın en yüksek rakamı oldu.

İhracat talebi sönebilir

Copy link to section

Uzmanlar, ABD’li çiftçilerin, fiyatların son dört yılın en düşük seviyelerine yakın olduğu bir dönemde, bir süredir düşük soya fasulyesi fiyatlarıyla uğraştığını düşünüyor.

Piyasada bol miktarda stok olması nedeniyle ihracat talebindeki hareketliliğin kısa ömürlü olması bekleniyor.

ABD soya fasulyesi vadeli işlemleri bu ayın başlarında bushel başına 9,68 dolara düştü ve bu Ağustos’tan bu yana en düşük seviye oldu. Genel olarak fiyatlar dört yıllık düşük seviyelerin yakınında kalmaya devam ediyor.

Yazının yazıldığı sırada ABD piyasasında soya fasulyesinin buşel fiyatı 9,811 dolardı.

Çinli ithalatçılar ABD’nin tarife tehdidi nedeniyle Brezilya’ya yöneliyor

Copy link to section

ABD’de başkan adayı Donald Trump, iktidara gelmesi halinde Çin’e yapılan soya fasulyesi ihracatına gümrük vergisi uygulayacağı tehdidinde bulundu.

Seçim öncesi belirsizlik soya fasulyesi piyasasını da etkiliyor.

Analistler, tarife tehdidi nedeniyle bazı Çinli ithalatçıların Ocak ayından itibaren ABD soya fasulyesinden uzak durduğunu Reuters’a söyledi.

Reuters’ın haberine göre, “Bunun yerine, bu alıcılar Brezilya soyasını rezerve ediyor ve ABD’de normalden daha erken gerçekleşen ve ABD ihracat penceresini daraltan bir mevsimsel değişimde buşel başına 40 sente kadar daha fazla ödüyorlar.”

AgResource Co. Başkanı Dan Basse, Reuters’a şunları söyledi:

Çinliler tarifelere göre nihai maliyetlerin ne olacağını bilmiyorlar. Ocak ayından itibaren Amerika Birleşik Devletleri’nden kaçınıyorlar.

Peki Çin’in cevabı ne olacak?

Copy link to section

Trump’ın Asya devi Çin’e soya fasulyesi ihracatına daha yüksek gümrük vergileri getirmesi durumunda Çin’in nasıl bir tepki vereceği belirsiz.

Ayrıca Trump, Çin ürünlerine uygulanan gümrük vergilerini yaklaşık %60’a çıkarma sözü verirken, diğer başkan adayı Kamala Harris ise vergileri aşağı yukarı aynı seviyede tutmayı planlıyor.

Marex’in kıdemli tarım stratejisti Terry Reilly, Reuters’a verdiği bir haberde şu ifadeleri kullandı:

Her iki partiden de gümrük vergisi tehdidi var, ancak Trump yönetimi altında bu tehdit daha da artacak. Harris’le birlikte işlerin eski haline dönme ihtimali gerçek anlamda var.

Önümüzdeki haftalarda primler düşecek

Copy link to section

Tüccarlar, soya fasulyesindeki ihracat primlerinin önümüzdeki haftalarda düşmesinin muhtemel olduğunu söylüyor.

Kısa vadede soya talebi yeterli arzla dengeleniyor.

Tüccarlar, Çin ile ticaret savaşının devam etmesi halinde ihracatçıların bu yılki rekor soya fasulyesi hasadından kurtulmasının zor olacağını söylüyor.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında yaşanacak bir ticaret savaşı da söz konusu emtianın alımını sınırlayacaktır.

Reuters’ın haberine göre, haftanın ortasında Körfez ihracat terminallerine teslim edilen soya fasulyesi mavnalarının nakit primleri, Pazartesi günü Chicago Ticaret Borsası Kasım vadeli işlemlerine göre 130 sent primle yükseldi ve bu durum acil tedariklere yönelik güçlü talebi yansıttı.