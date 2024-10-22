Apple AirPods Pro 2 iÅŸitme cihazÄ± olarak kullanÄ±labilir mi veya iÅŸitme desteÄŸi sunabilir mi?

Apple’Ä±n EylÃ¼l ayÄ±nda duyurduÄŸu en son iÅŸitme saÄŸlÄ±ÄŸÄ± Ã¶zellikleri, yakÄ±nda Ã¼cretsiz bir yazÄ±lÄ±m gÃ¼ncellemesiyle AirPods Pro 2’de kullanÄ±ma sunulacak.

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KullanÄ±cÄ±lar bu gÃ¼ncellemelerle klinik olarak doÄŸrulanmÄ±ÅŸ bir iÅŸitme testine girebilecek ve gerektiÄŸinde reÃ§etesiz satÄ±lan iÅŸitme cihazÄ± iÅŸlevini etkinleÅŸtirebilecekler.

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Bu hamle, iÅŸitme kaybÄ±yla yaÅŸayan 1,5 milyardan fazla insanÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± kÃ¼resel pazara ulaÅŸmayÄ± ve 249 dolarlÄ±k AirPods Pro 2’nin satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± artÄ±rmayÄ± amaÃ§lÄ±yor.

AirPods Pro 2’nin iÅŸitme testi yalnÄ±zca birkaÃ§ dakika sÃ¼rÃ¼yor ve teste SaÄŸlÄ±k uygulamasÄ±ndan veya ayarlardan eriÅŸilebiliyor.

Test iÃ§in uygun bir ortam saÄŸlamak amacÄ±yla arka plan gÃ¼rÃ¼ltÃ¼sÃ¼ deÄŸerlendirmesi yapÄ±lmadan Ã¶nce, kullanÄ±cÄ±lardan temel saÄŸlÄ±k sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlamalarÄ± isteniyor.

Ä°ÅŸitme testi, kullanÄ±cÄ±larÄ±n her kulak iÃ§in iÅŸitme hassasiyetlerini kaydetmelerine olanak tanÄ±yan farklÄ± ses seviyelerinde ve frekanslarda tonlar Ã§alar. SonuÃ§lar SaÄŸlÄ±k uygulamasÄ±nda saklanÄ±r ve tÄ±p uzmanlarÄ±yla paylaÅŸÄ±labilir.

ABD’li yetiÅŸkinlerin %80’i dÃ¼zenli iÅŸitme kontrollerini atlÄ±yor

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Apple, ABD’deki yetiÅŸkinlerin yaklaÅŸÄ±k %80’inin son beÅŸ yÄ±lda iÅŸitme testinden geÃ§mediÄŸini belirterek, bunun AirPods Pro 2 iÃ§in Ã¶nemli bir fÄ±rsat olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Kulak iÃ§i test, Ã¶zellikle geleneksel iÅŸitme deÄŸerlendirmelerini yaptÄ±rmaktan Ã§ekinenler iÃ§in odyolog ziyaretlerine gÃ¶re daha eriÅŸilebilir ve Ã¶zel bir alternatif sunuyor.

KulaklÄ±klarÄ±n iÅŸitme cihazÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lebilme Ã¶zelliÄŸi, sigorta kapsamÄ±na ihtiyaÃ§ duymadan uygun fiyatlÄ± yardÄ±mcÄ± teknoloji arayan kullanÄ±cÄ±larÄ± cezbedebilir.

AirPods Pro 2, hafif ila orta dÃ¼zeyde iÅŸitme kaybÄ± yaÅŸayan kullanÄ±cÄ±lara yÃ¶nelik iÅŸitme cihazÄ± Ã¶zelliÄŸiyle geliyor.

ABD GÄ±da ve Ä°laÃ§ Dairesi (FDA) tarafÄ±ndan onaylanan bu mod, konuÅŸma gibi gerekli sesleri yÃ¼kseltmek iÃ§in ses seviyelerini gerÃ§ek zamanlÄ± olarak ayarlÄ±yor.

Yeni Media Assist Ã¶zelliÄŸi, kullanÄ±cÄ±nÄ±n iÅŸitme testi sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re ses netliÄŸini ayarlayarak telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini, mÃ¼zikleri ve videolarÄ± daha kaliteli hale getiriyor.

Ä°ÅŸitme cihazÄ± iÅŸlevi gerekmese bile bu seÃ§enek etkinleÅŸtirilerek kiÅŸiselleÅŸtirilmiÅŸ bir ses deneyimi sunulabilir.

ZararlÄ± gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ seviyelerine maruz kalmanÄ±n azaltÄ±lmasÄ±

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AirPods Pro 2’de ayrÄ±ca yÃ¼ksek sesleri otomatik olarak azaltan bir iÅŸitme koruma Ã¶zelliÄŸi de yer alÄ±yor.

Bu, ani ve yÃ¼ksek sese maruz kalmayÄ± en aza indirerek daha fazla iÅŸitme hasarÄ±nÄ±n Ã¶nlenmesi iÃ§in tasarlanmÄ±ÅŸtÄ±r.

Bu Ã¶zellik varsayÄ±lan olarak etkin olduÄŸundan, kulaklÄ±klar ÅŸehir alanlarÄ± veya kalabalÄ±k etkinlikler gibi gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ ortamlardaki kullanÄ±cÄ±lar iÃ§in daha gÃ¼venli bir seÃ§im haline geliyor.

249 dolarlÄ±k fiyat etiketine sahip AirPods Pro 2, sigortasÄ±z binlerce dolara mal olabilen geleneksel iÅŸitme cihazlarÄ±na kÄ±yasla daha uygun maliyetli bir Ã§Ã¶zÃ¼m sunuyor.

Bu uygun fiyat, Apple’Ä±n kaliteli teknoloji konusundaki itibarÄ±yla birleÅŸtiÄŸinde, AirPods Pro 2’yi gizli iÅŸitme yardÄ±mÄ± arayan kullanÄ±cÄ±lar iÃ§in uygun bir seÃ§enek haline getiriyor. KulaklÄ±klarÄ±n standart kulaklÄ±klara benzerliÄŸi, gÃ¶ze Ã§arpmayan bir cihaz arayanlara hitap edebilir.