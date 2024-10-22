Avalanche (AVAX), kullanıcıların Visa’nın kabul edildiği her yerde kripto para harcamasına olanak tanıyan bir kredi kartı piyasaya sürdü

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Kripto paraların benimsenmesini teşvik etmek için önemli bir adım atan akıllı sözleşme platformu Avalanche (AVAX), bir kredi kartı tanıttı.

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Avalanche Card, bireylerin Visa uyumlu iş yerlerinde WAVAX, sAVAX ve USDC gibi desteklenen kripto para birimlerini harcamalarına olanak tanıyacak.

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Bu arada, ilk lansman Karayipler ve Latin Amerika ülkelerinde finansal erişilebilirliği ve kapsayıcılığı artırmayı amaçlıyor. AVAX’ın web sitesindeki bilgilerde şunlar belirtildi:

Avalanche Card ilk etapta Latin Amerika ve Karayipler ülkelerinde ikamet eden kişilere sunulacak. Küba, Venezuela, Nikaragua, Rusya, Kuzey Kore, Suriye ve İran ile Kırım, Luhansk ve Donetsk bölgelerinde yaşayanlar veya bu bölgelerdeki vatandaşlar, nerede ikamet ederlerse etsinler, kayıt yaptırmaya uygun değiller.

Çığ kartı

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Yeni kredi kartı, kripto para birimi ile geleneksel finans arasında köprü kurma yolunda çığır açıcı bir adım niteliğinde.

Ayrıca, ödeme devi Visa’nın entegre edilmesi, günlük işlemlerde dijital varlık kullanımını basitleştirir. Kullanıcılar, kriptoyu fiziksel ve çevrimiçi mağazalarda zahmetsizce dönüştürebilir ve harcayabilir.

Kart, Wrapped AVAX (WAVAX), USD Coin (USDC) ve Staked AVAX (sAVAX) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere birden fazla kripto para birimini destekler. Kullanıcılar token’larını küresel olarak Visa’nın etkinleştirdiği herhangi bir satıcıda harcadıkça, muhtemelen yaygın bir kullanılabilirlik görecektir.

Ayrıca Avalanche Card, anında kripto-fiat dönüşümünü destekleyerek, geri ödeme teşvikleri ve potansiyel ödüllerle kullanıcı sadakatini ve katılımını artırarak verimli ve sorunsuz bir işlem deneyimi sağlar.

Ayrıca biyometrik doğrulama ve çok faktörlü kimlik doğrulama gibi üst düzey güvenlik özellikleri kullanıcı ve fon güvenliğini sağlar.

Avalanche’ın kredi kartı nasıl çalışır?

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İlgilenen kişiler, AVAX’ın resmi web sitesi veya bağlı finansal platformlar aracılığıyla karta başvurabilir. Mevzuata uygunluğun sağlanması için KYC doğrulaması şarttır. Kullanıcılar, onaydan sonra kartlarını alacak ve bunları AVAX cüzdanlarına bağlayabilecekler.

Daha sonra cüzdandan desteklenen dijital varlıkları karta yükleyebilir ve dünya çapındaki herhangi bir Visa uyumlu işletmede işlem yapabilirler.

Karayipler ve Latin Amerika ülkeleri dijital varlık benimsemesi için kazançlı bir büyüme fırsatı sunuyor. Bölge yüksek enflasyon ve istikrarsız yerel para birimleri yaşıyor ve bu da kriptoyu alternatif bir servet deposu haline getiriyor.

LATAM ve Karayipler sakinleri, sınır ötesi işlemleri kolaylaştırmak için kriptoyu kullanabilir, artan hızların ve azaltılmış ücretlerin keyfini çıkarabilirler. Dahası, teknoloji odaklı genç nüfusun dijital finansal dönüşümü benimseme olasılığı daha yüksektir.

AVAX fiyat görünümü

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Yerel token, genel piyasa performansını yansıtmaya devam ettiği için yukarıdaki gelişmeye ilişkin iyimserliği yansıtmadı.

AVAX, son 24 saatte değerinin %2,25’ini kaybederek 28,10 dolardan işlem gördü. Genel piyasa yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine doğru patlayıcı yükselişler beklerken günlük zaman diliminde konsolidasyon eğilimlerini sürdürdü.

Source – Coinmarketcap

Avalanche Card, AVAX için büyük bir kullanım alanı sunarken, Visa entegrasyonu da altcoin’in küresel çapta büyük bir tanınırlığa kavuşmasını sağlayacak.

Bu, varlığın piyasa konumunu güçlendirecek ve geniş tabanlı boğa koşularında istikrarlı büyüme ve fiyat artışlarına yol açacaktır.