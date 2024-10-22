Bangladeş Merkez Bankası, artan enflasyonla mücadele için temel politika faizini %10’a yükseltti

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Bangladeş Merkez Bankası, kalıcı enflasyonla mücadele amacıyla repo faiz oranını 50 baz puan artırarak yüzde 10 olarak belirledi.

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Merkez bankasının yüksek fiyat seviyelerini kontrol altına alma hedefi doğrultusunda 27 Ekim’den itibaren yürürlüğe giren bu adım, iki ay içinde yapılan üçüncü faiz artışı anlamına geliyor.

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Bu ayarlama, Eylül ve Ağustos aylarındaki artışların ardından geldi ve Bangladeş Bankası’nın para arzını daraltma ve enflasyonu hedef seviyelere yakınlaştırma stratejisini vurguladı.

Ülkenin ekonomik baskılarla boğuştuğu bir dönemde, faiz artışının ticari bankaların borçlanma maliyetlerini etkilemesi bekleniyor.

Bangladeş Bankası repo faizini neden tekrar artırdı?

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Repo faizinin artırılması kararı, Bangladeş’in yüksek enflasyonla mücadelesinin devam ettiği bir dönemde alındı.

Merkez Bankası’nın faiz oranını 50 baz puan artırma kararı, Eylül ve Ağustos aylarındaki artışların ardından geldi.

Amaç, para arzını sıkılaştırarak bankacılık sistemindeki likiditeyi azaltmaktır.

Faiz oranını yüzde 10’a çıkaran Bangladesh Bank, enflasyonu kontrol altına almayı hedefliyor, ancak bu strateji likidite açığı yaşayan bankalar için borçlanma maliyetlerinin artmasına neden olabilir.

Repo faiz oranındaki artışın yanı sıra Bangladesh Bank, Sabit Borç Verme Tesisini (SLF) %11,50’ye, Sabit Mevduat Tesisini (SDF) ise %8,50’ye ayarladı.

Politika faiz koridorundaki bu değişiklikler, ekonominin içindeki para akışını düzenlemek, hem ticari bankalar için borçlanma maliyetini hem de mevduat getirilerini etkilemek için tasarlanmıştır.

Sıkılaştırılmış para politikası duruşu, Bangladeş ekonomisi için önemli bir zorluk olmaya devam eden enflasyonu kontrol altına almaya yönelik daha geniş kapsamlı bir stratejinin parçasıdır.

Enflasyonu düşürme çabalarına rağmen Bangladeş İstatistik Bürosu’nun (BBS) son verileri, genel enflasyon oranının Eylül ayında %9,63 olarak gerçekleştiğini, geçen yılın aynı dönemindeki %9,10’dan fazla arttığını gösteriyor.

Temmuz ayındaki zirveden bu yana bir miktar gevşeme görülse de gıda enflasyonu yüzde 12’nin üzerinde seyrederek endişe yaratmaya devam ediyor.

Yüksek gıda fiyatları, düşük gelirli haneleri orantısız bir şekilde etkileyerek yılın başlarında toplumsal huzursuzluğa ve protestolara yol açtı.

Merkez Bankası’nın faiz artırımı, bu ekonomik koşulları istikrara kavuşturmaya yönelik bir önlem olarak görülüyor.

Enflasyon oranı 2025 yılı başına doğru düşecek mi?

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Bangladeş Merkez Bankası Başkanı Ahsan H Mansur, enflasyonun gelecek yıl Mart veya Nisan aylarında düşebileceği yönündeki umudunu dile getirdi.

Fiyat seviyelerinin istikrara kavuşmasının hızlı olmayacağını kabul ediyor.

Merkez bankasının sıkı para politikasını sürdürme taahhüdünün, ekonomiyi istikrara kavuşturma ve enflasyonist baskıları giderme çabalarını desteklemesi bekleniyor.

Vali Mansur ayrıca, önümüzdeki aylarda enflasyonun düşürülmesine yardımcı olabilecek olumlu işaretler olarak artan para transferleri ve istikrarlı döviz kuruna işaret etti.

Son repo faiz oranı artışı, Bangladeş’in ekonomik zorluklarını gidermeyi amaçlayan bir dizi önlemin parçası.

Bu yılın başlarında göreve başlayan Vali Mansur, daraltıcı bir para politikasıyla enflasyonu kontrol altına almaya öncelik verdi.

Bu yaklaşımın, ülke genelinde haneleri zorlayan artan fiyatları düşürmesi amaçlanıyor.

Politikanın başarısı, merkez bankasının ekonomik büyümeyi fiyat istikrarı ihtiyacıyla ne kadar etkili bir şekilde dengeleyebildiğine bağlı olacak.

Enflasyonun yüksek seyretmeye devam etmesi nedeniyle önümüzdeki birkaç ay, Bangladeş’in para stratejisinin sonucunu belirlemede kritik öneme sahip olacak.