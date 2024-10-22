Bankaların özel blockchain işlemlerine erişmesiyle Chainlink’in LINK’i yükselişe geçecek

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Özellikle Chainlink’in bugün kurumsal işlemlerde gizliliği artırmaya yönelik iki son teknoloji özelliği duyurmasının ardından, olası bir LINK fiyat artışına dikkat çekildi. Bu özellik, finansal kurumlar için blockchain gizliliğinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini gösteriyor.

Advertisement Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Bu yenilikler, Chainlink’in gizlilik ve düzenleyici standartlara uyumu sağlarken blockchain teknolojisinin sorunsuz bir şekilde benimsenmesini kolaylaştırma yönündeki sürekli çabalarının bir parçasıdır.

Advertisement

Chainlink, Blockchain Gizlilik Yöneticisini başlattı

Copy link to section

Chainlink’in yeni araçlarından ilki Blockchain Gizlilik Yöneticisi’dir.

Bu sistem, hassas verileri tehlikeye atmadan özel blok zincirlerinin genel Chainlink platformuna bağlanmasına olanak tanır.

Finans kuruluşları, özellikle bankalar artık işlem detayları üzerinde tam kontrol sahibi olurken, özel ve güvenli ortamlarını daha geniş blok zinciri ağlarıyla entegre edebiliyor.

Bu teknolojinin, kurumlara hem güvenlik hem de bağlantı olmak üzere iki dünyanın en iyisini sunarak özel ve kamu sistemleri arasında kritik bir köprü oluşturması bekleniyor.

Chainlink’in CCIP’sinde özel işlemlerin tanıtımı

Copy link to section

Tanıtılan ikinci önemli özellik ise Chainlink’in Zincirler Arası İşbirliği Protokolü (CCIP) Özel İşlemleri.

Gizliliği koruyan bu şifreleme aracı, finans kuruluşlarının token miktarları, karşı taraflar ve işlem ayrıntıları gibi hassas bilgilerin gizli kalmasını sağlayarak zincirler arası transferler gerçekleştirmesini sağlıyor.

Teknoloji, işlem verilerine yalnızca yetkili tarafların erişebilmesini garantileyerek, kurumların sıkı düzenleyici gerekliliklere uymasına yardımcı oluyor.

Bölgenin en büyük bankalarından biri olan Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu (ANZ), Singapur’un Project Guardian projesi kapsamında Chainlink’in yeni gizlilik araçlarını test eden ilk banka olacak.

Bu girişim, gayrimenkul veya hisse senetleri gibi tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarının zincirler arası yerleşimine odaklanıyor.

ANZ, özel blok zincirini genel Chainlink ağıyla güvenli bir şekilde bağlamak için Chainlink’in Blockchain Gizlilik Yöneticisi’nden yararlanacak ve bu tokenleştirilmiş varlıkların güvenli ve etkili bir şekilde yerleşmesini kolaylaştıracak.

ANZ’de bankacılık hizmetleri lideri olan Nigel Dobson, “Chainlink’in yeni zincirler arası gizlilik yetenekleri, blok zinciri ağları arasında uçtan uca gizliliği sağlayarak kurumsal blok zinciri benimsenmesini daha da hızlandırma potansiyeline sahip.” dedi.

LINK fiyatının kırılma potansiyeli

Copy link to section

Mart ayında yıllık zirveye ulaşmasından bu yana alçalan paralel kanalda seyreden LINK’in fiyatı, 5 Ağustos’ta 8,08 dolara kadar düştükten sonra toparlandı.

Teknik göstergeler, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI) direnç trend çizgisini kırması ve Hareketli Ortalama Yakınsama Uzaklaşması’nın (MACD) yükseliş eğilimi belirtileri göstermesiyle mevcut kanaldan potansiyel bir kırılmaya işaret ediyor.

LINK kanaldan çıkarsa, bir sonraki direncin 18,50$ seviyesinde olması bekleniyor. Analistler, başarılı bir çıkışın LINK’in %120 artışla 26,14$ seviyesine kadar ulaşabileceğini öngörüyor.

Chainlink gizlilik teknolojisinde yenilikler yapmaya devam ettikçe, yeni araçları etrafındaki olumlu duygu piyasa performansını daha da güçlendirebilir ve LINK’i önümüzdeki aylarda yakından takip edilmesi gereken bir kripto para birimi haline getirebilir.