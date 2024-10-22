Cardano’nun Yoroi Cüzdanı, ADA meraklılarına pasif kazanç sağlamak için Bring ile ortaklık kuruyor

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Cardano tabanlı Yoroi Wallet, kripto para iadesi platformu Bring ile güçlerini birleştirerek kullanıcıların “775’ten fazla küresel perakendeciyle alışveriş yaparken” pasif olarak %10’a kadar ADA kazanmalarına olanak tanıyor.

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İşbirliği, günlük alışverişler yoluyla ADA kazanmanın sorunsuz bir yolunu sunuyor.

Bu arada girişim, Cardano’nun kullanıcı merkezli çözümler aracılığıyla gerçek dünya faydasını genişletme konusundaki artan kararlılığıyla da örtüşüyor.

ADA token’larını biriktirmenin yeni bir yolu

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Son entegrasyonla birlikte Yoroi Wallet kullanıcıları Nubul, StockX, JBL, Vaio ve Samsonite gibi önde gelen markalardan alışveriş yaparak ADA varlıkları edinebilecekler.

Basın bültenine göre, bireyler kredi kartı veya tercih ettikleri herhangi bir ödeme seçeneğini kullanarak %10’a kadar ADA geri ödemesi alabilirler.

Kullanıcıların ödülleri etkinleştirmek için tek yapması gereken, kullanımı kolay Yoroi arayüzünü ziyaret etmek.

Basitleştirilmiş yaklaşım, günlük kullanıcılar için her şeyi kolaylaştırıyor.

Cardano Catalyst girişimi (blockchain’in gerçek dünyadaki faydasını teşvik eden dijital projeleri destekleyen hibe tabanlı bir program), Yoroi Wallet ile Bring arasındaki ittifakı destekliyor.

Catalyst’in desteği Bring’in ADA blok zincirindeki ekosistemini zenginleştirmesine olanak sağladı.

Bring, Yoroi ile Cardano’yu perakende işlemler için pratik bir token haline getirmeyi ve kripto paranın kullanım alanlarını bir yatırım varlığının ötesine taşımayı hedefliyor.

Geri ödeme programı, Cardano’nun perakende ticaret ile blockchain teknolojisini birbirine bağlama hedefiyle örtüşüyor.

Kripto para ödüllerinin geleneksel alışveriş sektörüne sunulması, günlük alışverişlere dijital varlıkların dahil edilmesine yönelik yönelimi teyit ediyor.

Bring CEO’su Meir (Iri) Zohar, stratejik ortaklık hakkında şunları söyledi:

Yoroi ile iş birliği yapmak, platformumuzun erişimini genişletmek ve kullanıcılara daha fazla değer sunmak için önemli bir adımdır. Birlikte, ana akım kullanıcılar için blockchain teknolojisinin potansiyelini açığa çıkarıyoruz ve gerçek dünyadaki işlemlerde ADA kazanmayı ve harcamayı kolaylaştırıyoruz. Bu iş birliğinin perakende sektöründe Cardano’nun benimsenmesini hızlandıracağına inanıyoruz.

ADA ödüllerinin yanı sıra, kullanıcılar blockchain’in ticari işlemleri nasıl kolaylaştırabileceğini deneyimleyecekler. Bu ortaklık, blockchain’i tüketiciler için pratik hale getirmede önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.

ADA fiyat görünümü

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Cardano, son bir gündeki önemli dalgalanmaların ardından 24 saatlik grafikte %1,10 düşüşle 0,3614 dolardan işlem görüyor.

Source – Coinmarketcap

Altcoin, 0,37 – 0,416 dolar aralığında önemli bir dirençle karşı karşıya.

Bu engelin aşılması durumunda, mevcut fiyatlardan %19 artışla 0,43 dolara doğru yol açılacak ve bu seviye Temmuz ayından bu yana en yüksek seviye olacak.

Bu arada Cardano’nun 0,37 – 0,416 dolar sınırını aşabilmesi için önemli bir alıcı taahhüdüne ihtiyacı olacak.

Artan satış baskısının ADA’yı 0,343 – 0,33 dolar destek bölgesine göndermesi muhtemel.

Bu bariyerin korunamaması durumunda 0,30 dolar seviyesi, yani %16’lık bir düşüş yaşanabilir.

ADA’nın 0,37 – 0,416 dolar direncinin altındaki tepkisi, kısa vadeli yörüngesini belirleyecek.

Bu engelin aşılması durumunda %19’luk bir artış yaşanacak, başarısızlık durumunda ise ADA sahipleri %16’lık kayıplara uğrayacak.

Bununla birlikte, ekosistemdeki yükseliş yönlü gelişmeler ve genel piyasa beklentilerinin iyimser olması nedeniyle Cardano’nun geleceği parlak görünüyor.

Cardano kurucusu Charles Hoskinson, Arjantin’deki son konferansta Cardano için iddialı tahminlerde bulundu.

Hoskinson, projesinin önümüzdeki yıllarda Bitcoin ve Ethereum’u geride bırakacak kapasiteye sahip olduğunu ve hükümetlerin Cardano’nun altyapısını benimsemesini sağlayacağını belirtti.