Citi Research, 3 aylık altın fiyat tahminini ons başına 2.800 dolara yükseltti

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Citi Research, ABD’de işgücü piyasasının zayıflaması ve Fed’in faiz indirimi beklentilerini gerekçe göstererek altın fiyatlarına ilişkin üç aylık tahminini yükseltti.

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Banka, altının üç aylık ons fiyat tahminini daha önce ons başına 2.700 dolardan 2.800 dolara yükseltti.

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Banka, altının ons fiyatına ilişkin 6-12 aylık öngörünün ise 3 bin dolar seviyesinde olduğunu belirtti.

Gümüşte ise banka, 6-12 aylık dönemde ons başına 38 dolar olan fiyatın, 40 dolara gerilemesini öngörüyor.

Reuters, Citi Research’ün haberine göre, “Fed’in geçen ay 50 (baz puan) faiz indirimi yapması ve maaş bordrolarının beklentilerin üzerinde seyretmesinden bu yana Çin’deki perakende fiziksel talebin zayıflaması ve ABD’deki faiz oranlarının artmasına rağmen altın ve gümüşün son derece iyi performans gösterdiğini kaydediyoruz.”

Altın rekor seviyelerin yakınında seyrediyor

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Altın fiyatları, faiz indirimi iyimserliği ve ABD seçimlerine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle Salı günü rekor seviyelere yakın seyretti.

COMEX’teki Aralık altın kontratı Pazartesi günü ons başına 2.755,40 dolara çıkarak rekor seviyeye ulaştı. Yazının yazıldığı sırada sarı metal ons başına 2.750,50 dolardı.

ING Group’un emtia stratejisti başkanı Warren Patterson, bir notta, “Altın, faiz indirimi iyimserliği, güçlü merkez bankaları alımları ve güçlü Asya alımlarının desteğiyle şu ana kadar %30’un üzerinde kazançla bu yılın en güçlü performans gösteren emtialarından biri oldu” dedi.

Patterson, “Orta Doğu’daki gerginliğin tırmanması ve Ukrayna’da devam eden savaş ortamında güvenli liman talebiyle birleşen makro tablonun altını yeni zirvelere taşıyacağına inanıyoruz” dedi.

Jeopolitik gerginlikler artıyor

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Hafta sonu Hizbullah tarafından işletilen bir drone, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun özel ikametgahının yakınında patladı. Bu, İsrail’in İran’a büyük ölçekli bir saldırı planladığı yönündeki beklentilerin artmasına yol açtı.

Emtia piyasaları, İran’ın 1 Ekim’de İsrail’e balistik füze fırlatmasının ardından gergin bir dönemden geçiyor.

Saldırının ardından yatırımcıların İsrail’in yanıtını beklemesiyle jeopolitik riskler ve güvenli liman olarak altına olan talep önemli ölçüde arttı.

Reuters’ın haberine göre, İsrail yakın zamanda Lübnan’da Hizbullah’ın, Gazze’de ise Hamas’ın liderlerini suikastle öldürdü, ancak kara ve hava saldırılarını azaltma belirtisi göstermedi.

Artan gerginlikler, güvenli liman varlığı olarak kabul edilen altın için iyiye işarettir. Tüccarlar, sıkıntı zamanlarında altın gibi emtialara daha fazla yatırım yaparlar.

ABD’de faiz indirimi beklentileri

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Altın, faiz oranlarının düşük olduğu dönemlerde de iyi performans gösterme eğilimindedir.

ABD Merkez Bankası Fed’in kasım ayında faiz oranlarını 25 baz puan düşürmesi bekleniyor. Ancak ay başında beklentiler 50 baz puanlık bir indirim olacağı yönündeydi.

CME Fedwatch aracına göre, yatırımcılar ABD Merkez Bankası’nın Kasım ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapma olasılığının %87 olduğunu düşünüyor.

Fed, Eylül ayındaki toplantısında faiz oranlarını 50 baz puan düşürerek piyasayı şaşırtmıştı.

ABD’de enflasyonun artması ve işgücü piyasasının dirençli olması, yatırımcıların Kasım ayında daha büyük bir faiz indirimi beklentilerini azaltmalarına neden oldu.

Kasım ayındaki faiz indiriminin yüzdesel olarak daha düşük olması muhtemel olsa da, tahvillerin aksine altının getirisi olmayan bir varlık olması nedeniyle faizlerde yapılacak her türlü indirim, piyasa duyarlılığını artıracaktır.