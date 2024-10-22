Costco anlaşmasının ardından Peloton hisseleri karışık, işte piyasanın gözden kaçırdığı şey

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Peloton-Costco anlaşması haberi piyasalarda karışık tepkilere yol açtı.

Advertisement Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Hisse senedi piyasa açılışından önce yükseldi, piyasa açılışından sonra düştü, ardından işlem seansının başlamasından birkaç saat sonra tekrar yükseldi.

Advertisement

Anlaşmanın etrafında özellikle kar marjlarıyla ilgili bazı olumsuzluklar var ve bu durum bazı yatırımcıları rahatsız ediyor.

Tatil sezonu 1 Kasım’da başladığından, Costco üyeleri ABD’deki 300’den fazla lokasyonda özel bir Bike+ paketi bulacak. Teklif 15 Şubat 2025’e kadar geçerli olacak.

Peleton’ın Bike+’ı, Costco mağazalarında 1.999 dolara satılması beklenen kendi kendine monte edilebilen bir ekipman.

Ayrıca 48 aylık bir garantiyle birlikte geliyor. Bisiklet genellikle 2.500 dolara satılıyor.

Costco üyelerine sunulan %25 indirim harika bir değer, ancak bunun PTON’un mali durumunu nasıl etkileyeceği konusunda endişeler var.

Anlaşmaya ilişkin endişeler

Copy link to section

Analistler, böylesine büyük bir indirim teklifinin şirketin marjlarını aşındıracağından endişe ediyor.

Bunu bağlamına oturtmak için, PTON hissesi bu yıl %7 düştü ve şirket zorlanıyor. Buna karşılık, Costco hissesi %35 arttı.

Şirket, CEO Barry McCarthy’nin istifasının ardından şu anda sadece iki yönetim kurulu üyesi tarafından yönetiliyor.

Covid sonrası yaşadığı patlamadan beri sıkıntıda.

Costco anlaşmasının satış rakamlarını iyileştirmeye yardımcı olması muhtemel. Peki şirketin kârlarını iyileştirecek mi?

Bu soru, tanık olduğumuz piyasa tepkisini neyin yönlendirdiğidir. İnsanların daha büyük resme bakmadığına inanıyorum. Anlaşma, PTON için sadece kârdan çok daha fazlasını ifade ediyor.

Costco’nun zengin müşteri tabanından faydalanmak

Copy link to section

Costco’dan alışveriş yapan kişiler, tam olarak 1.999 dolarlık bir egzersiz bisikleti satın alacak türden kişilerdir.

Şirket, bu anlaşmayla başarılı bir şirketin müşteri tabanına ulaşmış oldu.

İşte gelişmekte olan işletmelerden sorumlu başkan Camp Sanders’ın söyledikleri:

Costco ile bu anlaşmayı, hem karlı ve sürdürülebilir büyüme ihtiyaçlarımızı karşılamak hem de Costco’nun çok büyük net artımlı kitlesine erişim sağlamak için yapılandırdık

Geçtiğimiz ay Placer AI’nın verileri Costco’daki trafiğin pandemi öncesi seviyelere kıyasla %31 arttığını gösterdi.

Costco, diğer perakendecilerin aynı şeyi başarmakta zorlanmasına rağmen, giderek daha fazla müşteri çekmeyi başaran birkaç perakendeciden biri.

Enflasyon halkın alım gücünü aşındırdıkça, halk giderek daha fazla değer arıyor ve Costco da bunu sağlıyor.

Peloton bu anlaşmayla ürününü bu insanlara tanıtmış oldu.

Şirketin satışlarının, bu teklifin Şubat ayında sona ermesiyle birlikte büyük bir artış kaydetmesi bekleniyor.

Ayrıca bunun Costco ile uzun vadeli bir ortaklığa dönüşmesi umuluyor.

Satış sonrası geliri artırma

Copy link to section

Wall Street azalan marjlardan şikayet ederken, anlaşmanın tekrarlayan gelir boyutunu göz ardı ediyor.

PTON’un her şeye erişim üyeliğinin aylık ücreti 44 dolardır.

Üyelere, egzersiz ekipmanlarını eve getirdiklerinde ihtiyaç duyacakları tüm içerik kütüphanesine erişim imkânı sağlıyor.

Bu yüksek marjlı üyelik, şirketin kısa vadede yapacağı fedakarlıkları telafi edecektir.

Eğer fiyat yüksek geliyorsa, PTON’un zaten maddi olarak daha iyi durumda olan bir demografiyi hedef aldığını unutmayalım.

Peloton’un ekipmanlarına ve kütüphanesine erişim sağlamak, insanların yansıtmak istediği bir sosyal statü biçimidir.

Şirketin, zaten kar marjlarından ödün verdiği bir dönemde, Costco ile anlaşmayı seçmesinin bir nedeni de, aynı anlaşmayı başkalarıyla da yapabilecek olmasıydı.

Yatırımcılar önümüzdeki iki çeyrekteki satış rakamlarını yakından takip etmeli. İyiyse, marjlar orta vadede kendi kendine yetebilir.