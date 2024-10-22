DeFi protokolü Sky, MakerDAO’ya geri dönmeyi düşünüyor

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Merkezi olmayan finans (DeFi) alanı sürekli gelişiyor ve eskiden MakerDAO olarak bilinen, stablecoin odaklı protokol Sky’ı çevreleyen son gelişmeler, kripto alanında marka kimliğinin ve topluluk katılımının karmaşıklıklarını vurguluyor.

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Sky’ın kurucusu Rune Christensen, X hakkında yaptığı kapsamlı açıklamada, protokolün ilk yeniden markalamayla ilgili topluluk geri bildirimlerini değerlendirdikten sonra daha fazla marka değişikliğini düşündüğünü duyurdu.

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MakerDAO’nun Sky olarak yeniden markalanmasından kaynaklanan endişeler

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MakerDAO, Eylül 2023’te Sky’a geçiş yaparak DAI sahiplerinin token’larını 1:1 oranında yeni Sky Dollar’a (USDS) yükseltmesine olanak tanırken, MKR token sahiplerine token’larını 1:24.000 oranında SKY’a dönüştürme seçeneği verildi.

Mevcut DAI ve MKR token’ları aktif kalmaya devam ederken, kullanıcıların yatırımlarını korumalarına olanak tanırken, yeniden markalama sürecinde bazı zorluklarla karşılaşılmadı.

Christensen, topluluk üyelerinden bazılarının yeni SKY token’ının kullanışlılığı konusunda endişelerini dile getirdiğini kabul etti.

Ayrıca, SKY token’ı ile ilişkili çeşitli yeni ödül sistemleri ve özelliklerin tanıtılması kullanıcılar arasında kafa karışıklığına yol açmış olabilir.

Christensen, protokol, token ve önyüz için “Sky” isminin kullanılmasının bu karışıklığa katkıda bulunmuş olabileceğini belirtti.

Birçok topluluk üyesinin yeni SKY token’ına geçiş yapmak yerine hala MKR token’larını tutmaya devam etmesi, yıllardır var olan Maker markasına güçlü bir yakınlık olduğunu gösteriyor.

Sky için potansiyel ileriye doğru yol

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Bu geri bildirimler ışığında Christensen, protokolün geleceği için üç olası yol özetledi.

Topluluk, Sky markası altında inşa etmeye devam etmeyi, orijinal Maker kimliğine dönmeyi veya USDS ve “Stars” olarak bilinen alt DAO’larla daha iyi uyum sağlamak için küçük ayarlamalar yaparken Maker’ı temel marka olarak tutmayı seçebilir.

Bu karar alma sürecini kolaylaştırmak için Sky, bu Cuma günü paydaşların görüşlerini almak üzere bir topluluk toplantısı düzenlemeyi planlıyor.

Topluluk çağrısının ardından Christensen, geri bildirimleri bir Atlas Düzenleme teklifine dahil etmeyi amaçlıyor.

Bu teklif 28 Ekim’den itibaren oylamaya sunulacak ve onaylanması halinde Kasım ayının ilk haftasında çoktan seçmeli oylama yapılacak.

Topluluk yeni bir marka kimliği benimsemeye karar verirse Sky, bir sonraki adımlarının bir parçası olarak token ekonomisinde de değişiklikler araştıracak.

Piyasaya sürülmesinden sadece iki hafta sonra toplam arzı 1 milyarı aşan USDS’nin hızlı büyümesi, Sky’ın DeFi pazarında önemli bir yer edinme potansiyelini ortaya koyuyor.

Token, Aave, Ethena ve Morpho gibi büyük DeFi protokollerine entegre edildi ve bu da giderek artan kullanışlılığını gösteriyor.

Sky bu marka kimliği tartışmalarını yürütürken, ortaya çıkacak sonuç yalnızca proje için değil aynı zamanda daha geniş DeFi topluluğu için de kalıcı etkiler yaratacak ve bu dinamik sektörde topluluk geri bildirimlerinin ve uyum sağlama yeteneğinin önemini vurgulayacak.