Elon Musk, kararsız eyalet seçmenlerine günlük 1 milyon dolar veriyor – bu yasal mı?

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Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk, Amerika Siyasi Eylem Komitesi (PAC) aracılığıyla, kararsız eyaletlerdeki kayıtlı seçmenlere günlük 1 milyon dolarlık ödül veren siyasi bir girişim başlattı.

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Bu tartışmalı hamle, eski başkan Donald Trump’ın 2024 ABD başkanlık seçimlerinde Beyaz Saray’ı geri kazanmasına yardımcı olmak için atılan son adım olarak görülüyor.

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Trump’a desteğini her fırsatta dile getiren Musk, bu açıklamayı 20 Ekim’de sahibi olduğu sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptı.

Musk’ın bu çekilişi başlatma kararı, ABD tarihinin en dramatik ve öngörülemez seçimlerinden biri olmaya aday olan seçimlere bir yenisini daha ekledi. Trump, Demokrat aday Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile karşı karşıya gelecek.

Kampanya anında tepkilere yol açtı ve Demokratlar yasal işlem başlatma sözü vererek, girişimin federal seçim yasalarını ihlal edip etmediği konusunda soruları gündeme getirdi.

Elon Musk’ın çekilişi nasıl işliyor?

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Her gün rastgele seçilen bir eyalet seçmenine 1 milyon dolarlık ödül vermeyi amaçlayan America PAC çekilişi, 5 Kasım’daki Seçim Günü’ne kadar devam edecek.

Katılmak için kişilerin kayıtlı seçmen olması ve ifade özgürlüğü ile silah taşıma hakkını destekleyen bir dilekçeyi imzalaması gerekiyor.

X’te 202 milyonluk devasa bir sosyal medya takipçisi bulunan Musk, platformunu hem çekilişi hem de siyasi görüşlerini yoğun bir şekilde tanıtmak için kullandı.

Yarışmayla ilgili paylaşımları büyük ilgi gördü, milyonlarca görüntülenme ve tepki aldı.

Çekilişi farklı kılan şey, katılımcıların siyasi bağlılıklarını beyan etme zorunluluğunun olmamasıdır.

Terfi, Musk’ın Trump yanlısı duruşuyla örtüşse de şartlar, katılımcıların hangi adayı desteklemesi gerektiğini belirtmiyor.

Musk, 17 Ekim’de ayrıca Pennsylvania sakinlerinin ve onları kaydolmaya yönlendirenlerin dilekçeyi imzalamaları karşılığında 47 dolar olan önceki teklifin 100 dolar alabilecekleri sınırlı süreli bir teklif duyurdu.

Bu nakit teşvik, özellikle seçim hukuku uzmanları arasında daha fazla tartışmaya yol açtı.

Elon Musk’ın 1 milyon dolarlık hediyesi yasal mı?

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Musk’ın çekilişinin yasallığı ise henüz cevaplanmamış bir soru.

Federal yasa, kişilere oy kaydı için ödeme yapılmasını yasaklıyor ve bu durum Musk’ın Amerika PAC’inin ince bir çizgide yürüyor olabileceği endişelerine yol açıyor.

Yarışma, oy kullanmak için açıkça kayıt yaptırmak yerine bir dilekçeyi imzalayan katılımcıları ödüllendirse de, ödül almaya hak kazanmak için kayıt olmanın bir gereklilik olması nedeniyle yine de olası hukuki sorunları gündeme getiriyor.

Tarafsız Brennan Merkezi’nin Oy Hakları Programı direktörü Sean Morales-Doyle, Bloomberg raporunda teklifin, federal yasa kapsamında sorun yaratabilecek seçmen kaydına bağlı bir mali teşvik yarattığını belirtti. Şöyle dedi:

Temel sorun, çekilişin ve dilekçenin her ikisinin de kayıt için maddi teşvikler sunmasıdır.

Yarışma seçim hukukunu nasıl ihlal edebilir?

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Musk’ın yarışmasıyla ilgili temel endişe, katılımcıların seçmen kaydına dair kanıt sunmasını gerektiren koşullu yapısıdır.

Philadelphia merkezli seçim hukuku avukatı Adam Bonin, raporunda bunun bazı eyaletlerdeki seçim yasalarını ihlal edebileceğini belirtti.

Örneğin, Pensilvanya yasası, belirli bir adaya oy verilmesini teşvik etmek için finansal teşviklerin yapılmasını açıkça yasaklıyor; bu da Musk’ın çabalarını zorlaştırabilir.

Ancak eyalet yasaları farklılık gösterebilir ve hepsi bu tür eylemleri açıkça yasaklamayabilir.

Çekiliş belirli eyalet yasalarını ihlal etmese bile, federal yasa bu konuda açıktır.

Kampanya Hukuk Merkezi Yöneticisi Adav Noti, yarışmanın federal yasalar uyarınca hem hukuki hem de cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.

Noti, “Alıcıların seçmen olarak kaydolması koşuluyla para vermek yasadışıdır” açıklamasında bulundu.

Musk’ın çekilişinin şartlarının kayıt gerektirmesi nedeniyle Adalet Bakanlığı tarafından yaptırım uygulanması söz konusu olabilir.

Musk bir açık mı buldu?

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Musk’ın ekibi, oy kullanmaya kaydolmak yerine dilekçe imzalamaya odaklanan, dikkatlice yapılandırılmış bir yaklaşım izliyor gibi görünüyor; bu, yasal sorunlardan kaçınmanın anahtarı olabilir.

Ballard Spahr’da ortak olan Kate Belinski, Musk’ın desteklediği dilekçe ve ifade özgürlüğü vaadinin, ödemelerin doğrudan oylama veya kayıtla bağlantılı olmaması koşuluyla seçim yasası ihlallerinden uzak durmak için tasarlanabileceğini belirtti.

Ayrıca America PAC’in internet sitesinde, 1 milyon dolarlık ödülün kazananlarının yarışma başlamadan yıllar önce kayıt yaptırmış olabileceği vurgulanarak, ödemelerin kayıt yaptırmak için bir teşvik amacı taşımadığı ifade ediliyor.

Kleinbard LLC’de siyasi hukuk avukatı olan Matthew Haverstick’in açıkladığı gibi, “Oy kaydı için para teklif etmek yasal değildir. Ancak bu böyle değil. Bu, oy kaydı olan kişilere yapılan bir tekliftir ve buna halihazırda kayıtlı olanlar da dahildir.”

Musk’ın yarışması çekiliş yasasını ihlal edebilir mi?

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Seçim yasası endişeleri tartışmalara hakim olsa da, Musk’ın yarışması eyalet ve federal çekiliş düzenlemeleriyle de çelişiyor.

Çekiliş hukuku konusunda uzmanlaşmış New York merkezli avukat Andrew Lustigman, Musk’ın tanıtımının bu düzenlemeleri ihlal etmiyor gibi göründüğünü belirtti.

Kurallar açıktır: Çekilişe katılmak için herhangi bir satın alma veya ödeme yapmanız gerekmez.

Musk, katılımcılardan maddi katkı istemediği için yarışmasında tipik konuların etrafından dolaşıyor.

Ancak katılımcıların kayıtlı seçmen olmalarını veya başkalarını kayıt olmaya yönlendirmelerini şart koşmak, parasal olmayan bir değerlendirme biçimi olarak görülebilir; ancak Lustigman bu riski önemsemiyor.

“Bana çok büyük bir yük gibi gelmiyor” dedi.

Yine de hukuk uzmanları, seçmen davranışlarına bağlı finansal teşvikler sunan herhangi bir yarışmanın, düzenleyici incelemeye tabi tutulabileceği için dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiği konusunda uyarıyor.