General Motors 3. çeyrek kazanç önizlemesi: GM hissesi üzerindeki beklentiler ve olası etkiler

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General Motors (GM), bugün piyasalar açılmadan önce 2024 yılı üçüncü çeyrek kazançlarını açıklayacak.

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Yatırımcılar, ABD’li otomobil üreticisinin ekonomik olumsuzluklar ve değişen piyasa koşulları karşısında nasıl bir performans gösterdiğini merak ediyor.

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Zacks Investment Research’e göre GM’in hisse başına kazancının 2,50 dolar, çeyreklik gelir beklentisinin ise 44,7 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Hisse başına kazanç (EPS) tahminleri geçtiğimiz hafta 2 sent aşağı yönlü revize edilse de projeksiyon hala yıllık bazda %9,6’lık bir büyümeyi yansıtıyor.

Gelir tahmini, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %1,26 oranında mütevazı bir artış öngörüyor.

Zorluklara rağmen güçlü performans bekleniyor

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Karmaşık satış ortamına rağmen GM, özellikle Kuzey Amerika pazarında istikrarlı bir performans ortaya koydu.

Zacks’e göre GM’in ABD’deki araç satışları üçüncü çeyrekte %2,2 düştü ancak sektör beklentilerini aştı.

Otomobil üreticisinin elektrikli araçları (EV) ve kompakt crossover’larına olan talebin güçlü olduğu ve EV satışlarının bir önceki yıla göre %60 arttığı görüldü.

GM, ABD pazarında 3. çeyrekte Chevrolet Equinox EV ve Cadillac Lyriq dahil olmak üzere 32.095 adet elektrikli araç sattı.

Şirket ayrıca 4.300’den fazla GMC Hummer EV pikap ve SUV teslim etti.

Bu güçlü EV performansının GM’in genel kazançlarını artırması bekleniyor; tahminlere göre Kuzey Amerika gelirleri %1,3 artarak 36,5 milyar dolara, faaliyet gelirleri ise %8,3 artabilir.

Çin’deki zayıflık sonuçları etkiliyor

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GM’nin Kuzey Amerika operasyonları güçlü kalmaya devam ederken, Çin’deki performansında sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor.

Otomobil üreticisinin bölgedeki araç teslimatlarında %21,2’lik sert bir düşüş görüldü; Buick, Chevrolet ve Cadillac markalarında ise yıllık bazda önemli düşüşler yaşandı.

GM, 2024’ün ilk iki çeyreğinde Çin’de de zarar bildirdi ve CEO Mary Barra, yılın geri kalanında bölgede devam eden zorluklar konusunda uyardı.

Çin’deki bu düşük performansın GM’nin uluslararası sonuçlarını etkilemesi bekleniyor.

Zacks, GM’in Çin’deki ortak girişimleri hariç uluslararası satışlarının 3. çeyrekte %12,5 oranında düşeceğini tahmin ediyor.

Analistler neleri izliyor?

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Zacks’in analizi, yatırımcıların bu çeyrekte büyük bir kazanç beklentisini azaltmaları gerektiğini, çünkü GM’in genellikle yukarı yönlü sürpriz yapmak için gereken faktörlerin birleşimine sahip olmadığını öne sürüyor.

Ancak GM’in güçlü elektrikli araç satışları, sağlam likiditesi ve stratejik ürün portföyü uzun vadeli iyimserliğe sebep oluyor.

Otomobil üreticisi hem elektrikli hem de geleneksel araç serilerine yoğun yatırım yapmaya devam ediyor.

GM, EV’lere geçiş sürecinde karlılığını sürdürebilmek adına önümüzdeki yıl Kuzey Amerika’da sekiz adet yeni veya yeniden tasarlanmış benzinli SUV tanıtmayı planlıyor.

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Kaynak: TradingView

General Motors’un hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 37 artış göstererek Ford ve Toyota gibi sektördeki rakiplerini geride bıraktı.

Çin’deki yakın vadeli zorluklara ve elektrikli araç dönüşümüyle ilişkili artan maliyetlere rağmen GM’in likidite pozisyonu ve temel gazla çalışan araç segmentindeki devam eden başarısı istikrar sağlıyor.

Yatırımcılar, GM’in Çin pazarındaki engelleri aşma planları ve EV segmentine yönelik görünümü hakkında daha fazla netlik sağlayacak olan 3. çeyrek kazanç açıklamasına kadar büyük hamlelerden uzak durmak isteyebilirler.