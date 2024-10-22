GM, 3. çeyrek tahminlerini aştıktan sonra üçüncü kez rehberliğini yükseltti – bu başarının ardında ne var?

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General Motors (GM), Çin’deki zorluklara rağmen Kuzey Amerika operasyonlarının gücünü göstererek, üçüncü çeyrek kazanç raporunda bir kez daha Wall Street’in beklentilerini aştı.

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Şirket, üçüncü çeyrekte düzeltilmiş kârının bir önceki yılın aynı dönemindeki 3,2 milyar dolardan 3,4 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

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Şirketin hisse başına düzeltilmiş kazancı (EPS) 2,43 dolarlık beklentinin oldukça üzerinde 2,96 dolar, geliri ise 44,59 milyar dolarlık tahminleri aşarak 48,76 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Otomobil üreticisi ayrıca 2024 yılı için öngörüsünü yükselterek, faiz ve vergilerden önce düzeltilmiş tam yıllık kazancın (FAVÖK) 13 milyar ila 15 milyar dolar aralığından 14 milyar ila 15 milyar dolar arasına çıkmasını öngördü.

Düzeltilmiş otomotiv serbest nakit akışı da 12,5 milyar dolar ile 13,5 milyar dolar arasına çıkarıldı.

Bu, GM’in tam yıllık tahminini üçüncü kez yükseltmesi ve gelecekteki performansına olan güvenin bir göstergesi.

GM Mali İşler Direktörü Paul Jacobson, diğer otomobil üreticilerinin yüksek fiyatlı araçlara olan talebin düşmesiyle mücadele etmesine rağmen şirketin güçlü fiyatlandırmayı sürdürme yeteneğine dikkat çekti.

“Tüketici bizim için oldukça iyi bir performans gösterdi” dedi.

“Son birkaç çeyrektir bulunduğumuz noktadan hiçbir şey değişmedi.”

Kuzey Amerika GM’nin başarısını yönlendiriyor

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GM’in Kuzey Amerika operasyonları, şirketin üçüncü çeyrek başarısının temel itici gücü oldu ve faiz ve vergilerden önce düzeltilmiş kazanca yaklaşık 4 milyar dolar katkıda bulunarak geçen yılın aynı dönemine kıyasla %12,9’luk bir artış sağladı.

Bu performans, şirketin Kuzey Amerika’daki ortalama işlem fiyatının araç başına yaklaşık 50.000 dolara ulaşmasıyla güçlü fiyatlandırmayla desteklendi; bu da bir önceki yıla göre bir artış anlamına geliyor.

GM CEO’su Mary T Barra şunları söyledi:

“Üçüncü çeyrekte, ortalamanın üzerinde fiyatlandırma, iyi yönetilen envanter ve ortalamanın altında teşviklerle ABD perakende pazar payımızı büyüttük.

ABD’deki satış hacmi genel olarak %2,2 oranında azalarak hafif bir düşüş gösterirken, daha karlı bir segment olan bireysel alıcılara yönelik satışlar %3 arttı.

Özellikle büyük SUV’lar ve pikaplar gibi araçları daha yüksek fiyatlara satabilme imkânı, GM’in giderek daha rekabetçi bir pazarda yol alması için önemli bir avantaj oldu.

Jacobson, satışlardaki düşüşün büyük kısmının, kâr marjlarının daha düşük olduğu filo satışlarından kaynaklandığını belirtti.

Çin’deki zorluklarla başa çıkmak için stratejik yeniden ayarlama

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Buna karşılık GM’nin uluslararası pazarları, özellikle Çin, zorluklar yaratmaya devam ediyor.

Otomobil üreticisi, Çin’de geçen yılın aynı döneminde elde ettiği 192 milyon dolarlık kâra göre sert bir düşüşle 137 milyon dolar zarar bildirdi.

Bu durum, GM’in Çinli otomobil üreticilerinin sert rekabeti ve değişen pazar dinamikleriyle mücadele etmesiyle ortaya çıktı ve bu durum, çeyrekte satış hacminin %37 düşüşle 372.000 araca gerilemesine neden oldu.

Çin bir zamanlar GM’in en büyük pazarıydı ancak üçüncü çeyrek sonuçları, otomobil üreticisinin burada varlığını sürdürmede zorluk çektiğini yansıtıyor.

Şirketin Çin’deki satışları artık ABD’deki satış hacminin yarısından biraz fazlasını oluşturuyor.

Ancak sıralı bazda performansın daha iyi olduğunu belirten Jacobson, ülkedeki satışların ikinci çeyrekten itibaren iyileştiğini ve bayi envanterinin keskin bir şekilde düştüğünü söyledi.

Analistlere göre, Çin’in mücadelesinin GM’in kazançlarına önemli bir darbe vuramamasının nedeni, şirketin oradaki stratejisinin yeniden ayarlanmasıydı.

Bloomberg’in küresel otomotiv editörü Craig Trudell, otomobil üreticisinin, rekabetin yoğun olduğu orta pazarda rekabet etmekten uzaklaşarak, daha fazla karlılık potansiyeli gördüğü üst segmentlere odaklanmayı hedeflediğini söyledi.

“GM’nin Çin’deki parlak noktalarından biri de pazarda iyi performans göstermeye devam eden düşük fiyatlı Wuling araçlarıdır” dedi.

GM’nin elektrikli araç (EV) hedefleri artıyor ve kayıplar azalıyor

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GM Çin’de ters rüzgarlarla karşı karşıya kalırken, EV stratejisi ivme kazanıyor. Barra, şirketin EV’leri “mümkün olduğunca çabuk” EBIT bazında karlı hale getirmek için çalıştığını söyledi.

“2024 EV üretim ve karlılık hedeflerimize ulaşma yolunda ilerliyoruz. Bu, özel bir EV platformuna, ABD pil hücresi üretimine ve esnek montaj kapasitesine yaptığımız yatırımların bir fonksiyonudur. Rakiplerimizin çoğu bu avantajlardan yoksundur. Ve hiç kimse stratejik EV portföyümüzün derinliği ve genişliğiyle boy ölçüşemez.”

GM, Ultium olarak bilinen özel elektrikli araç ve pil platformunu geliştirmek için birkaç yıldır çalışıyor.

Ancak girişim yolda bazı engellerle karşılaştı. GM yakın zamanda EV operasyonlarını denetlemek için eski bir Tesla yöneticisini işe aldı, bu da EV üretimini doğru şekilde yapmaya odaklandığının sinyalini veren bir hareket.

Şirket şu anda EV ürün faaliyetlerini önemli ölçüde artırıyor ve 2025’in bu konuda önemli bir yıl olması bekleniyor.

Jacobson, GM’in elektrikli araç segmentindeki kayıplarının azalmaya başladığını ve bunun da otomobil üreticisinin elektrikli mobiliteye yaptığı yatırımın karşılığını almaya başlayabileceğini gösterdiğini belirtti.

Bu, sektörün elektrikli araçlara doğru kaymaya devam ettiği bir dönemde kritik bir gelişme ve GM’in bu alanda etkili bir şekilde rekabet edebilme yeteneği, uzun vadeli başarısı açısından kritik öneme sahip olacak.