Ham petrol fiyatları, Çin talebinin zayıf kalması nedeniyle yükselişe geçmekte zorlanıyor

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Ortadoğu’da olası bir ateşkes için görüşmeleri yenilemek üzere İsrail’e gitmesinin ardından ham petrol fiyatları Salı günü düşüşe geçti.

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Çin’den gelen zayıf talep endişelerinin piyasayı etkilemeye devam etmesiyle petrol fiyatları da düşüşte.

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Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ile Hamas arasındaki Gazze savaşını sona erdirmek amacıyla ateşkes görüşmelerini yenilemek üzere Salı günü İsrail’e geldi.

Blinken’ın ayrıca Lübnan’a sıçrayan çatışmayı yatıştırmaya çalışmak için diğer Ortadoğu ülkelerini de ziyaret etmesi planlanıyor.

Yazının yazıldığı sırada, West Texas Intermediate ham petrolünün fiyatı varil başına 69,60 dolardı ve %0,6 düşmüştü. Intercontinental Exchange’deki Brent ham petrolü varil başına 73,81 dolardı ve önceki kapanışa göre %0,7 düşmüştü.

Her iki endeks de Pazartesi günü %2 yükselerek, geçen hafta yaşanan ağır kayıpların bir kısmını telafi etti. Petrol fiyatları geçen hafta Çin’deki zayıf talep endişeleri ve İsrail’in İran’ın petrol tesislerini hedef almaktan kaçınabileceği yönündeki iddialar nedeniyle %7 düştü.

Uzmanlar, pazartesi günkü kazanımların, geçen hafta fiyatlarda yaşanan sert düşüşün ardından yatırımcıların kısa pozisyonlarını kapatmalarına bağlandığını belirtti.

Çin’in talebine odaklanın

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Piyasa, petrolün en büyük ithalatçısı Çin’den gelen talep sinyallerine odaklanmaya devam ediyor.

Ülke ekonomisi son zamanlarda sıkıntılı bir dönemden geçiyor ve Asya devinin petrol talebinde iyileşme belirtisi görülmüyor.

Rakuten Menkul Kıymetler’de emtia analisti olan Satoru Yoshida Reuters’a şunları söyledi:

Çin’in ekonomik toparlanmasına ilişkin daha net işaretler olması, Pekin’in teşvik önlemleri ve faiz indirimlerinin ardından ABD ekonomisindeki iyileşmenin etkisiyle piyasaların yükselişe geçmesi bekleniyor.

Çin, ekonomik faaliyetlerini canlandırmak için beklendiği gibi Pazartesi günü temel referans kredi faiz oranlarını düşürdü. ING Group’ta emtia stratejisi başkanı Warren Patterson bir notta, “Kesinti şaşırtıcı olmasa da, düşüş piyasanın beklediğinden biraz daha büyüktü” dedi.

Bu karar, geçen hafta Çin ekonomisinin üçüncü çeyrekte 2023’ün başından bu yana en yavaş büyüme hızını kaydettiğini gösteren verilerin ardından geldi.

Uzmanlar ayrıca Çin’in ekonomisini karbondan arındırmak için elektrikli araç filosunu genişletmeye çalışması nedeniyle ülkenin petrol talebinin 2025 yılında da zayıf kalacağını düşünüyor.

Orta Doğu’daki gerginlikler şimdiye kadar herhangi bir tedarik kesintisine yol açmadı

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Ortadoğu’da devam eden çatışmalara ve artan gerginliğe rağmen, bölgedeki petrol arzı şu ana kadar etkilenmedi.

Ortadoğu, dünya petrol rezervlerinin yarısından fazlasına ev sahipliği yapıyor ve bölgedeki her türlü tırmanış, petrol fiyatlarına risk primi ekliyor.

İran’ın İsrail’e saldırdığı 1 Ekim’den beri piyasa, İsrail’in tepkisini bekliyordu. Tüccarlar, İsrail’in İran’daki petrol tesislerine saldırarak küresel arzın %4’ünü yok etmesini bile bekliyordu.

Ancak İsrail’in, ABD gibi müttefiklerinin çıkarına olmayacağı için İran’ın petrol tesislerini çökertmek yerine askeri hedeflere saldırması daha olası görünüyor.

Ayrıca, İsrail ile Hamas arasında Gazze’de başlayan savaşın son bir yıldır tedarikte herhangi bir aksama yaşanmadı.

NG’den Patterson şunları söyledi:

Ancak Orta Doğu’da herhangi bir arz kesintisi olmayacağı varsayıldığında, OPEC+’nın piyasaya kademeli olarak 2,2 milyon varil/gün petrol arzını geri getirmesiyle petrol dengesi 2025’e kadar giderek daha rahat görünüyor.

Suudi Aramco Çin’in talebine hala iyimser bakıyor

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Suudi Arabistan’ın devlet şirketi Saudi Aramco, yakın zamanda Çin’in petrol talebi konusunda “oldukça iyimser” olduğunu söyledi.

İyimserlik, Çin hükümetinin son dönemde açıkladığı teşvik paketlerinden kaynaklanıyor.

Ancak ilginç bir nokta, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) Ekim ayında küresel petrol talebine ilişkin büyüme tahminini üst üste üçüncü ay revize etmesidir.

OPEC tahminlerindeki düşüşün başlıca nedeni Çin’deki petrol talebinin zayıf olması.