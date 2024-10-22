Metaplanet, agresif Bitcoin satın alma planını desteklemek için 10 milyar yen topladı

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Otel varlık yönetimi ve operasyonları konusunda uzmanlaşmış Tokyo merkezli bir şirket olan Metaplanet Inc. (Tokyo: 3350), önemli bir hisse senedi satışı yoluyla Bitcoin (BTC) stratejisini güçlendirme planını açıkladı.

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Şirketin yönetim kurulu, Ağustos ayında 11. seri hisse senedi satın alma haklarının ücretsiz tahsisi yoluyla değeri 10 milyar ¥’nin (yaklaşık 6,6 milyon dolar) üzerinde olan ortak hisse senedi ihracını onayladı.

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Metaplanet, elde ettiği geliri BTC rezervlerini artırmak için kullanmayı ve hızla gelişen dijital varlık pazarında stratejik bir konuma gelmeyi hedefliyor.

Metaplanet’in stratejisi MicroStrategy’nin stratejisini yansıtıyor

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Metaplanet, yakın zamanda 11. Hisse Senedi Satın Alma Hakları için uygulama dönemini tamamlayarak %72,8’lik bir uygulama oranına ulaştı.

Şirketin uzun vadeli planlarına yoğun ilgi gösterildiğini gösteren toplantıya 13.774 hissedar katıldı.

Kullanılmayan kalan hakların EVO FUND’a devredilmesi planlanıyor ve nihai sonuçların önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.

Bu hamle, şirketin daha geniş Bitcoin stratejisinde önemli bir adım olarak görülüyor.

Metaplanet’in stratejisi, küresel para birimi devalüasyonuna karşı bir korunma aracı olarak Bitcoin’e yoğun yatırım yapan, ABD merkezli tanınmış bir iş istihbarat firması olan MicroStrategy Inc.’in stratejisini yansıtıyor.

Coinpedia’ya göre Metaplanet şu anda ortalama 9.313.428 ¥ fiyattan satın alınan yaklaşık 861.387 BTC’yi elinde tutuyor.

Şirket, son hisse senedi satışıyla birlikte Bitcoin rezervlerini ikiye katlamaya hazırlanıyor; rezervlerin değeri şu anda 8 milyar yen’in üzerinde.

Bu durum Metaplanet’i, Bitcoin’i finansal stratejilerinde merkezi bir unsur olarak benimseyen şirketler arasına yerleştiriyor.

Metaplanet Bitcoin’i nasıl kaldıraçlamayı planlıyor

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Metaplanet’in gelişmiş Bitcoin stratejisi, dijital para birimlerinin ve merkezi olmayan finans (DeFi) protokollerinin ana akım benimsenmesiyle uyumludur.

Metaplanet, BTC varlıklarını artırarak yüksek enflasyon ve döviz dalgalanmaları gibi ekonomik belirsizliklere karşı bilançosunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bu yaklaşım, Bitcoin’i değişen finansal ortamda altın gibi bir değer saklama aracı olarak gören kurumlar arasında artan bir eğilimi yansıtıyor.

Metaplanet’in stratejik hisse satışı, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e olan ilgisinin artmasıyla aynı zamana denk geliyor.

ABD’de spot Bitcoin ETF ihraççıları, düzenleyici değişiklikler nedeniyle varlıklarını güvence altına almayı hedefleyerek satın alma planlarını hızlandırıyor.

Bitcoin’e olan talebin fiyat artışını desteklemesi bekleniyor. Piyasa analistleri, kıymetli metaller ve başlıca borsa endekslerine benzer şekilde potansiyel bir yükseliş öngörüyor.

Şirketin Bitcoin varlıklarını ikiye katlama hamlesi, uzun vadeli dijital varlık yatırımları arayan kurumlar arasında daha geniş bir eğilimin altını çiziyor.

Bunun Bitcoin fiyatları için anlamı nedir?

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Metaplanet’in stratejisinin daha geniş piyasa etkileri önemlidir. Kurumlar Bitcoin biriktirmeye devam ettikçe, talep baskıları kripto paranın fiyatını daha da yukarı çekebilir.

Analistler, Metaplanet’in artan varlıklarının, kurumsal yatırımcıların benzer hamleleriyle birlikte, Bitcoin’in uzun vadeli değer kazanması için uygun bir ortam yaratabileceğini öngörüyor.

Bu durum, özellikle spot Bitcoin ETF’lerinin ABD ve İngiltere gibi büyük piyasalarda düzenleyici onay alması durumunda olumlu piyasa ivmesine yol açabilir.

Metaplanet için bu, önümüzdeki yıllarda daha güçlü bir finansal istikrar ve büyüme anlamına gelebilir.