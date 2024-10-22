Nikkei 225, S&P/ASX 200, 10 yıllık getiri, altın, USD/EUR/JPY: Performansları nasıl?

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Asya borsaları Salı günü, ABD dolarının aylarca süren zirvelere yakın seyretmesiyle düşüş yaşadı. Tahvillerdeki sert satışlar ve altın fiyatlarındaki artış, yaklaşan ABD seçimleri öncesinde yatırımcıların artan temkinini gösteriyor.

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Gösterge 10 yıllık Hazine tahvili getirileri gece boyunca 11 baz puan yükseldi ve Asya erken işlemlerinde 1 baz puan artışını sürdürerek %4,19’a ulaştı.

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Öte yandan altının ons fiyatı Pazartesi günü 2.740 doların üzerine çıkarak rekor kırdıktan sonra Salı sabahı 2.725 dolara kadar geriledi.

Japonya’nın Nikkei endeksi sabah işlemlerinde yüzde 1,1 düşerek Ekim ayının başından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Japonya hariç MSCI Asya-Pasifik endeksi yüzde 0,8 düştü.

Wall Street endeksleri de gece boyunca düşüş yaşadı ve Asya borsalarındaki vadeli işlemler de düşüşe geçti.

ANZ stratejisti Jack Chambers, Ortadoğu’da devam eden çatışmalar ve Hamas lideri Yahya Sinwar’ın yakın zamanda hayatını kaybetmesinin etkisiyle yükselen petrol fiyatlarının tahvil piyasalarındaki oynaklığa katkıda bulunduğunu söyledi.

Brent ham petrol vadeli işlemleri Pazartesi günü %1,7 yükseldikten sonra Asya’da varil başına 73,89 dolarda sabitlendi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre Chambers, artık iki hafta uzakta olan ABD seçimlerine ilişkin endişelerin piyasa istikrarsızlığına katkıda bulunduğunu söyledi.

Şunları ekledi: “ABD seçimlerine ve mali dinamiklere odaklanmanın duygu durumunu etkilemesi muhtemel. Seçim sonucu ne olursa olsun, mali konsolidasyon olası görünmüyor.”

Avustralya’da S&P/ASX 200 endeksi sabah ortasında %1,3 düştü. Bağımsız market zinciri Metcash’in hisseleri, Goldman Sachs’ın olası pazar payı kaybı endişelerini dile getirerek hisse senedi için fiyat hedefini revize etmesinin ardından %6 düştü.

Çin’de piyasalar, yatırımcıların yavaşlayan ekonomiyi desteklemek için hükümetin daha fazla teşvik paketini beklemesiyle durgun seyretti.

Hong Kong’un Hang Seng endeksi ve Şanghay Bileşik Endeksi büyük ölçüde yatay seyretti.

Hazine tahvillerindeki hareketin yansıması olarak döviz piyasaları da doların yükselmesine neden oldu.

Euro, 1,0819 dolarla iki ayın en düşük seviyesine yakın seyrederken, yen ise dolar karşısında 150,67 civarında işlem görüyor.

Avustralya ve Yeni Zelanda doları da aylardır en düşük seviyelerde gezinerek sırasıyla 0,6655 dolar ve 0,6021 dolardan işlem gördü.

Piyasa analistleri, doların son dönemdeki yükselişinin, Donald Trump’ın ABD başkanlık yarışını kazanacağına yönelik piyasa beklentisini yansıttığını, Trump’ın ticaret ve maliye politikaları nedeniyle enflasyon ve tahvil getirilerinin artmasının beklendiğini belirtti.

Commonwealth Bank of Australia stratejisti Joe Capurso, “Başkan Trump’ın artık döviz piyasalarına yansımasıyla birlikte, AUD/USD’nin hafif düşüş riskleriyle karşı karşıya olduğunu, Kamala Harris’in zaferinin ise daha büyük bir piyasa tepkisini tetikleyebileceğini” belirtti.

Takvimde sınırlı ekonomik veri olması nedeniyle yatırımcıların dikkati, günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak General Motors, Texas Instruments, Verizon, Lockheed Martin ve 3M gibi büyük ABD şirket kazançlarına çevrilecek.