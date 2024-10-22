Petrol piyasasında oynaklık devam ediyor, fiyatlar Orta Doğu gerginliğiyle %2’nin üzerinde arttı

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Salı günü petrol piyasasında oynaklık devam etti, Orta Doğu’daki belirsizlikler yatırımcıları tetikte tutmaya devam ediyor.

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Petrol fiyatları yüzde 2’den fazla artarken, Çin’in temel kredi faiz oranlarını düşürmesi ülkenin petrol talebine ilişkin iyimserliği artırdı ve Brent petrol varil başına 76 doların üzerinde işlem gördü.

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Ayrıca Ortadoğu’daki sürekli değişen durum da piyasayı tetikte tutuyor, fiyatlarda sert iniş çıkışlar yaşanıyor.

OANDA piyasa analisti Zain Vawda, “Son birkaç haftadır söylem ve itici güç bu oldu ve pek bir şey değişmedi” dedi.

Her iki ham petrol endeksi de Pazartesi günkü kazanımlarını sürdürüyor

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Yazının yazıldığı sırada Batı Teksas Orta Petrolü varil başına %2,5 artışla 71,80 dolardan işlem görüyordu.

Brent ham petrolün varil fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 2,3 artarak 76,02 dolardan işlem gördü.

Geçtiğimiz hafta, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin’den gelen talebin zayıf olması endişeleri nedeniyle fiyatlar yüzde 7 düşmüştü.

Ayrıca İsrail’in İran’daki petrol tesislerini hedef almaktan kaçınabileceği yönündeki iddialar, bölgeden tedarik konusundaki endişeleri azaltarak fiyatların düşmesine neden oldu.

Ancak bölgede devam eden çatışmalar bir kez daha piyasanın dikkatini çekti.

Jeopolitik belirsizlikler oynaklığı artırıyor

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze’deki savaşı sona erdirmek için yapılan görüşmeleri yeniden canlandırmak üzere Salı günü Ortadoğu turunun ilk durağı olan İsrail’e gitti.

ING Group’un emtia stratejilerinden sorumlu başkanı Warren Patterson, “Orta Doğu’daki gerginlikler Brent opsiyon piyasasına yansımaya devam ediyor” dedi.

Volatilite eğrisi, belirsiz jeopolitik ortam göz önüne alındığında, katılımcıların fiyat artışı durumunda koruma satın almasıyla çağrıların satışlardan giderek daha pahalı hale geldiğini gösteriyor.

Çin, petrol piyasası için kilit rol oynamaya devam ediyor

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Ortadoğu’daki jeopolitik bağlamda belirsizlikler artarken, uzmanlar Çin’in ekonomik faaliyetlerinin petrol üzerinde uzun vadeli bir etkiye sahip olabileceğine inanıyor.

OANDA’dan Vawda şunları söyledi:

Çin’den gelen her veri veya Ortadoğu’da olası ateşkes görüşmeleri petrol fiyatlarında dalgalanmalara yol açıyor. Ancak Çin’deki durumun daha uzun vadeli etkileri olabilir; zira Çin’deki ekonomik yavaşlama, dünyanın geri kalanı için de aynı anlama geliyor.

Bu arada Uluslararası Para Fonu, küresel ekonominin 2024 ve 2025 büyüme tahminini hafifçe aşağı yönlü revize ederek yüzde 3,2’ye çekti.

IMF, büyüme görünümünün büyük ölçüde değişmediğini ve on yıllardır en zayıf seviyede kalmaya devam ettiğini söyledi.

Kuruluş ayrıca Çin ekonomisinin 2025 büyüme tahminini de yüzde 5,0’den yüzde 4,8’e düşürdü.

Bu durum, Asya devinin gelecek yıl tamamen toparlanıp toparlanamayacağı konusunda endişeleri artırırken, petrol talebindeki büyümeye de gölge düşürüyor.

“Çin’deki petrol piyasası endişe verici. Bu, ham petrol işlenen miktardan petrol ürünlerinin net ihracatının çıkarılmasıyla hesaplanan Çin’in örtülü petrol talebinden açıkça anlaşılıyor,” dedi Vawda ayrıca.

Bu arada yatırımcıların gözü ABD’den açıklanacak haftalık ham petrol stok verilerinde olacak.

Özel veriler Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından kamuoyuyla paylaşılacak ve ABD Enerji Bilgi İdaresi de bu hafta sonuna doğru resmi raporunu yayınlayacak.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD’de ham petrol stoklarındaki düşüş, petrol fiyatlarını daha da destekleyebilir.