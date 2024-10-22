Texas Instruments son dört çeyreğin üçünde kazanç tahminlerini aştı: Acaba bugün de aynısını yapabilecek mi?

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Texas Instruments (NYSE: TXN) üçüncü çeyrek kazanç sonuçlarını bugün, 22 Ekim 2024’te açıklayacak.

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Yatırımcılar, yarı iletken devinin mevcut piyasa zorlukları ve fırsatlarıyla nasıl başa çıktığını ölçmek için raporu merakla bekliyor.

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Texas Instruments’ın beklenen mali performansı

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Texas Instruments, 2024’ün 3. çeyreği için 3,94 milyar ila 4,26 milyar dolar arasında gelir öngörüyor. Zacks Mutabakat Tahmini ise 4,11 milyar dolar olarak belirlendi; bu da bir önceki yıla göre yaklaşık %9,3’lük bir düşüşü temsil ediyor.

Hisse başına düşen kazancın (EPS) 1,24 ila 1,48 dolar arasında gerçekleşmesi tahmin edilirken, konsensüs tahmini 1,36 dolar olarak gerçekleşti ve bu da geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %24,4’lük bir düşüşü yansıtıyor.

Son 60 gündür bu tahmin değişmedi.

Texas Instruments, bir önceki çeyrekte yıllık bazda %16 düşüşle 3,82 milyar dolar gelir elde ederken, EPS’si 1,22 dolar olarak gerçekleşti.

Tüm bu zorluklara rağmen Texas Instruments, son dört çeyreğin üçünde kazanç tahminlerini aşarak ve ortalama %4,97’lik kazanç sürprizi elde ederek tarihsel olarak dayanıklılık gösterdi.

Texas Instruments Q3 kazanç önizlemesi

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Texas Instruments’ın bu çeyrekteki performansını şekillendirecek birkaç dinamik bekleniyor:

Üretim maliyetleri : Fabrika kullanımının azalması ve planlanan kapasite artışlarına bağlı olarak artan üretim maliyetlerinin karlılığa olumsuz etki etmesi bekleniyor.



: Fabrika kullanımının azalması ve planlanan kapasite artışlarına bağlı olarak artan üretim maliyetlerinin karlılığa olumsuz etki etmesi bekleniyor. Zayıf talep : Özellikle Analog ve Gömülü İşleme segmentlerindeki büyük müşterilerde envanterde belirgin bir azalma olması satışları etkilemesi muhtemeldir. Analog gelirleri için Zacks Mutabakat Tahmini 3,14 milyar dolardır ve %6,4’lük bir düşüşe işaret ederken, Gömülü İşleme gelirlerinin %25,6 düşerek 662,4 milyon dolara gerilemesi bekleniyor.



: Özellikle Analog ve Gömülü İşleme segmentlerindeki büyük müşterilerde envanterde belirgin bir azalma olması satışları etkilemesi muhtemeldir. Analog gelirleri için Zacks Mutabakat Tahmini 3,14 milyar dolardır ve %6,4’lük bir düşüşe işaret ederken, Gömülü İşleme gelirlerinin %25,6 düşerek 662,4 milyon dolara gerilemesi bekleniyor. Pazar toparlanması : Olumlu bir not olarak, iletişim ekipmanlarındaki toparlanma, kişisel elektronikteki güçlenme ve endüstriyel sektördeki artan talep, genel gelire bir destek sağlayabilir.

TXN hisse senedi performansı

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Karşılaştığı olumsuzluklara rağmen Texas Instruments hisseleri yılbaşından bu yana yaklaşık %20 oranında artış göstererek yarı iletken sektöründeki pek çok rakibini geride bıraktı.

Ancak analistler görünümlerinde daha temkinli davrandılar ve gelir tahminleri son bir ayda dört kez aşağı yönlü revizyona uğradı.

Kaynak: TradingView

TXN’deki yıllık getiriler tutarsız olsa da (2021’de %18, 2022’de %10 düşüş ve 2023’te %6) makroekonomik faktörler ve değişen talep modellerinden etkilenen piyasa koşulları dalgalı kalmaya devam ediyor.

Yatırımcılar, 3. çeyrek sonuçlarının daha fazla yükselişe yol açıp açmayacağını veya kalıcı zorlukları ortaya çıkarıp çıkarmayacağını merak ediyor.

Texas Instruments bugün 3. çeyrek kazançlarını açıklamaya hazırlanırken yatırımcılar, rekabetçi yarı iletken ortamında şirketin stratejilerine ilişkin öngörüleri yakından takip edecek.

Özellikle üretim maliyetleri ve dalgalanan talepten kaynaklanan baskılar göz önüne alındığında, önümüzdeki sonuçlar hissenin seyrinin belirlenmesinde kritik öneme sahip olacak.

TXN’in büyümeye ve rekabet avantajlarına olan güçlü odaklanması bu zorlukları dengelemeye yetecek mi?

TXN hissesi üzerindeki en son gelişmeleri ve bunların potansiyel etkilerini ortaya çıkarmak için kazanç raporunu takip etmeye devam edin.