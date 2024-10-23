Altın, güvenli liman talebinin artması ve ABD seçimleri öncesi belirsizliklerle kazanımlarını sürdürüyor

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Altın fiyatları, kıymetli metale yönelik güvenli liman talebinin artmasıyla kazanımlarını sürdürdü ve rekor seviyelere yakın seyretti.

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Altının yükselişi, ABD’de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde giderek ivme kazanıyor.

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Fxstreet.com’a göre, eski Başkan Donald Trump ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris kamuoyu yoklamalarında başa baş gidiyor ve Trump’ın zafer ihtimali, istikrarlı jeopolitik görünüme yönelik bir tehdit olarak görülüyor.

Ayrıca, 16. BRICS zirvesi Rusya’da gerçekleşiyor ve Moskova, ABD dolarının hakimiyetine bir alternatif bulmayı tartışıyor. Altınla desteklenen bir para biriminin uygulanabilir bir seçenek olarak öne sürüldüğünü Fxstreet bir raporda söyledi.

Altın fiyatları jeopolitik gerginliklerden besleniyor

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Ortadoğu’da durumu istikrara kavuşturma çabalarına rağmen, Gazze ve Lübnan’da İsrail ile İran destekli Hizbullah arasındaki savaş sürüyor.

Fxstreet editörü Joaquin Monfort, bir notta, “ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, son ziyaretinde olduğu gibi, ilerleme kaydedildiğini duyuran manşetlere rağmen ateşkesi sağlamaya yakın görünmüyor” dedi.

COMEX’teki altın fiyatları bu yılın başından bu yana %30’dan fazla arttı. Commerzbank AG’de emtia analisti olan Carsten Fritsch bir raporda, “Şu anki duruma göre, bu 45 yılın en güçlü yıllık artışı olacak” dedi.

Öte yandan Sky News’in haberine göre, Blinken, Çarşamba günü Tel Aviv üzerinde hava saldırısı sirenlerinin çalmasının ardından bir sığınağa sığınmak zorunda kaldı.

Trump’ın ticaret söylemi altının yükseliş trendini güçlendirdi

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ABD’de Donald Trump’ın başkanlık seçimlerini kazanma ihtimalinin artmasıyla ticaret anlatısı değişti.

OANDA’nın kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong:

Trump’ın kurumlar vergisi oranını %21’den %15’e düşürmeyi amaçlayan “cömert” teklifine göre, ABD federal açığının daha da artması muhtemel. Bu da piyasanın ABD hükümetinin kredi notunu sorgulamasına (örneğin daha sık hükümet kapanmaları olasılığı) ve ABD Hazine Bonolarına ve güçlenen Altına olan güvenin aşınmasına yol açabilir.

Trump kazanırsa, Çin gibi ülkelere daha fazla gümrük vergisi koyması muhtemeldir ve bu da dünyanın iki büyük ekonomisi arasında bir ticaret savaşını yeniden alevlendirebilir. Bu, güvenli liman varlığı açısından altın için iyimser bir durumdur.

Wong şöyle dedi:

Trump’ın önerdiği vergi ve ticaret tarifeleri politikalarının orta ve uzun vadede enflasyonist baskıları yeniden alevlendirmesi muhtemel.

Piyasa hissiyatı altını destekliyor

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Altına yönelik yatırımcıların hissiyatı, fiyatların yükselmesine rağmen olumlu seyretti.

Yatırımcıların, altın fiyatlarındaki her türlü düşüşü önemli bir alım fırsatı olarak değerlendirdiği düşünülüyor.

Commerzbank’tan Fritsch’e göre bu, altın fiyatlarında yaşanacak düşüşün kısa ömürlü ve sınırlı kapsamlı olacağı anlamına geliyor.

Öte yandan altına yönelik borsa yatırım fonlarına (ETF) da önemli girişler yaşanıyor.

Bloomberg’in haberine göre, son bir haftada altın ETF’lerine toplam 13 milyon ton giriş gerçekleşti.

Ancak Commerzbank AG, altın fiyatlarındaki mevcut yükselişin bir abartı olduğunu ve bir düzeltmenin çoktan beklendiğini düşünüyor.

Fritsch, “Düzeltmenin ne zaman ve hangi seviyeden başlayacağını tahmin etmek mümkün değil. Ancak düzeltmenin kapsamının fiyat seviyesiyle birlikte artacağı varsayılıyor” dedi.

Yazının yazıldığı sırada COMEX’te Aralık ayı altın kontratı ons başına 2.759 dolardan işlem görüyordu ve önceki kapanışa göre büyük ölçüde değişmedi.

Kontrat Çarşamba günü erken saatlerde ons başına 2.772,55 dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştı.