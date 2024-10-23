Analiz: Rusya’nın Karadeniz’e yönelik saldırılarına rağmen Ukrayna’nın tahıl ihracatı nasıl gelişiyor?

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Rusya’nın Karadeniz limanlarına yönelik devam eden grevlerine rağmen, Ukrayna’nın tahıl ihracatı 2024-25 pazarlama yılında (Temmuz-Haziran) arttı.

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Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre, Ukrayna 21 Ekim itibarıyla bu dönemde toplam 13 milyon ton tahıl ihraç ederken, geçen yılın aynı döneminde bu rakam 8,3 milyon tondu.

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Toplam ihracatın 7,2 milyon tonunu buğday, 3,8 milyon tonunu mısır, 1,7 milyon tonunu ise arpa oluşturdu.

Son aylarda ihracatta önemli artışlar yaşansa da Ukrayna, kurak hava koşullarının getirdiği zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Bu da ürün kayıplarına ve Rusya’nın limanlarına yönelik saldırılarının artmasına neden oluyor.

İngiltere, Rusya saldırılarının tedarikleri geciktirebileceği konusunda uyardı

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Salı günü yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’nın Karadeniz limanlarına yönelik saldırılarının Küresel Güney’e tahıl sevkiyatını geciktirdiğini söyledi.

BBC’nin haberine göre, Ekim ayı başlarında Rus insansız hava araçları, biri 6.000 ton mısır taşıyan en az dört kargo gemisini hedef aldı.

Starmer, yaptığı açıklamada, “Rusya’nın Karadeniz’deki limanlara yönelik ayrım gözetmeyen saldırıları, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in Ukrayna’yı teslim almaya zorlama girişimlerinde küresel gıda güvenliğiyle kumar oynamaya istekli olduğunu gösteriyor.” dedi.

Rusya’nın 2022’deki işgalinden önce Ukrayna, Karadeniz üzerinden her ay yaklaşık 6 milyon ton tahıl ihraç eden büyük bir küresel mısır ve buğday üreticisiydi. Devam eden çatışmaya rağmen, tahıl ihracatı Ukrayna için hayati bir gelir kaynağı olmaya devam ediyor.

Kuru hava Ukrayna’nın üretimini etkiliyor

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Ukrayna’da yaşanan kurak hava koşulları, temel tahılların hasadını olumsuz yönde etkileyerek 2024-25 yıllarında üretimde düşüş yaşanması bekleniyor.

Ülkenin geçen yıla göre 7,5 milyon ton azalarak yaklaşık 25 milyon ton mısır üretmesi öngörülüyor. Buğday üretiminin de 2024-25’te 600.000 ton azalarak toplam 22,4 milyon tona düşmesi bekleniyor.

Bunun sonucunda ihracatın düşmesi öngörülüyor: S&P Global Commodity Insights verilerine göre buğday ihracatının %16 düşüşle 15,6 milyon tona, mısır ihracatının ise %25,4 düşüşle 22 milyon tona gerilemesi bekleniyor.

Yeterli arzı sağlamak için Ukrayna hükümeti buğday ihracatına bir sınır getirdi ve 2024-25 pazarlama yılı için ihracatı 16,2 milyon tonla sınırladı.

Dinamik talep ve güçlü ihracat

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Rus grevlerine rağmen Ukrayna ihracatı güçlü kaldı. İspanya, bu sezon 1,6 milyon ton ithalat yaparak Ukrayna buğdayı için en önemli varış noktası haline geldi.

S&P Global raporuna göre Endonezya 944.000 tonla ikinci sırada yer alırken, Vietnam ise 478.000 ton ithalat yapıyor. Mısır, Cezayir ve Bangladeş de Rusya veya Ukrayna’dan buğday tedarik ediyor.

Ayrıca Rusya’nın yakın zamanda buğdayı aracılar olmadan doğrudan devlet alıcılarına satacağını duyurması, küresel pazarda Ukrayna buğdayına olan talebi artırabilir.

Bu arada, pazarlama sezonu (Ekim-Eylül) başladığında İspanya’nın Ukrayna mısırının önde gelen ithalatçısı olması bekleniyor.

Ukrayna mısırı ABD ve Brezilya’ya yenilebilir

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Raporlara göre İspanya, Portekiz, İtalya ve Hollanda gibi Avrupa ülkeleri Ukrayna mısırına ilgi gösteriyor. S&P Global, deniz ticaretinin Doğu AB ülkelerinden demiryolu taşımacılığına göre daha uygun maliyetli olması nedeniyle bu ülkelerden rekabetçi alım ilgisi ortaya çıktığını belirtti.

Ancak daha yüksek fiyatlar Ukrayna mısırının Avrupa Birliği pazarındaki rekabet gücünü Brezilya ve ABD ile karşılaştırıldığında biraz azalttı.

Ukrayna mısırının önemli varış noktaları arasında Çin de yer alıyor; ancak Ukrayna, sınırlı arz ve Çin’in iç fiyatları ve üretimi desteklemek için mısır ithalatını azaltma kararı nedeniyle Brezilya ve ABD’ye karşı geriliyor.

Türkiye, Ukrayna mısırı için önemli bir varış noktası haline geliyor

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S&P Global’e göre, ekim ayının ikinci haftasında Türkiye’ye yönelik alım ilgisi, bir aylık teslimat kontratı için ton başına 239 dolara ulaştı.

S&P Global’e göre, Türkiye’de ekim ayının ikinci haftasında bir aylık teslimat kontratlarında alım ilgisi ton başına 239 dolara ulaştı.

Türkiye hükümeti yakın zamanda mısır ithalat vergisini 2024 yılı sonuna kadar 1 milyon tona kadar olan ürünler için %130’dan %5’e düşürdü ve bu durum alıcıları spot teslimat aramaya yöneltti.

Ancak S&P Global’in haberine göre, bu düşüş iç fiyatlarda düşüşe yol açarak Türk mısırının daha rekabetçi olmasını sağladı ve dolayısıyla Ukrayna mısırına olan talebi azalttı.

Buna karşılık, ekim ayının ilk haftasında İspanya’nın Akdeniz bölgesine bir aylık vadeli mısır teslimatları için CIF (Certificado de Identificación Fiscal) teklifleri ton başına 250 dolar seviyesindeydi ve alım ilgisi 230 dolar civarındaydı.

S&P Global’e göre, 21 Ekim itibarıyla teklifler ton başına 243 dolara düşerken, alım tarafında 230 dolar civarında teklifler duyuldu.