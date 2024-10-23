AppLovin’i gelecekte daha fazla kazanç bekliyor mu?
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- AppLovin reaches record highs; analysts predict continued growth.
- Strong Q3 earnings expected; EPS estimates revised upward.
- Stock shows strong momentum; watch for pullback to $138.
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AppLovin Corp (NASDAQ: APP) dikkat çekici yükselişini sürdürüyor ve dün 163,13 dolarlık zirve de dahil olmak üzere günlük olarak yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.
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Loop Capital, 22 Ekim’de hisse senedi için ‘Satın Al’ notu ve 181 dolarlık fiyat hedefiyle kapsama başlattı.
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Analist Rob Sanderson, AppLovin’in mobil oyun sektöründeki vazgeçilmez rolünü ve büyük veri ve yapay zeka alanındaki yükselen konumunu vurguladı.
Hisse senedinin etkileyici büyümesine ve son dönemdeki çıkışına rağmen, nispeten keşfedilmemiş ve yanlış anlaşılmış olduğunu belirtti.
Sanderson ayrıca AppLovin’i The Trade Desk ile karşılaştırarak AppLovin’in yazılım işinin daha büyük ve daha yüksek marjlı olduğunu vurguladı.
E-ticaret reklamcılığına yönelmenin şirketin toplam hitap ettiği pazarı önemli ölçüde artırabileceğini öne sürdü.
AppLovin: Güçlü 3. çeyrek kazançları bekleniyorCopy link to section
Şirketin 6 Kasım’da 3. çeyrek kazançlarını bildirmesi bekleniyor ve beklentiler yüksek. Hisseyi takip eden on üç Wall Street analisti, 1,13 milyar dolarlık gelir üzerinde hisse başına 1,21 dolarlık kazanç (EPS) konsensüs tahmininde bulunuyor.
Bu, bir önceki yılın 3. çeyreğinde bildirilen 864,3 milyon dolarlık gelire karşılık elde edilen 0,30 dolarlık EPS’ye göre önemli bir artışı temsil ediyor.
Dikkat çekici olan, 13 analistin son 90 günde EPS tahminlerini yukarı yönlü revize etmesi, AppLovin’in performansına olan güçlü güveni yansıtıyor.
AppLovin için karışık analist derecelendirmeleri ve fiyat hedefleriCopy link to section
Loop Capital’in girişimi olumlu bir görünüm katarken, diğer analistlerin farklı görüşleri bulunuyor.
Goldman Sachs, 14 Ekim’de hisse senedinin notunu ‘Satın Al’dan ‘Nötr’e düşürdü, ancak fiyat hedefini 147 dolardan 150 dolara yükseltti.
Analist Eric Sheridan, son kazanç raporundan bu yana yüzde 113’lük artışın ardından risk-ödül profilinin daha dengeli hale geldiğine dikkat çekti.
Şirketin güçlü performansını ve karlılığını kabul etti ancak 3. çeyrek kazançları öncesinde dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
Morgan Stanley ‘Eşit Ağırlık’ notunu korudu ancak fiyat hedefini 80 dolardan 110 dolara yükseltti.
Analist Matthew Cost, özellikle mobil oyunlara yönelik tüketici harcamalarının yalnızca %5 oranında artacağı tahmin edilirken, AppLovin’in reklam işini %20-30 oranında büyütme yönündeki iddialı hedefinin sürdürülebilirliğini sorguladı.
Şirketin son dönemde önemli bir üstünlük sağladığını ancak bu büyümeyi sürdürmenin Meta ve Google gibi rakiplerini geride bırakmaktan geçtiğini belirtti.
Citi, ihtiyatlı görüşlerin aksine, AppLovin’in %20’nin üzerinde gelir büyümesi elde edeceğine olan güvenin arttığını belirterek fiyat hedefini 110 dolardan 155 dolara yükseltti.
Analist Jason Bazinet, mobil oyun reklam harcamalarında kademeli pay kazanımları, daha yüksek alım oranları ve e-ticaret reklamcılığına doğru genişleme gibi büyüme için birden fazla yol olduğunu vurguladı.
UBS ayrıca hisse senedinin fiyatını ‘Nötr’den ‘Satın Al’a yükseltti ve fiyat hedefini 100 dolardan 145 dolara çıkardı.
Analistler, orta vadede gelir artışına ilişkin daha iyi görünürlük ve e-ticaret gibi yeni dikey alanlara genişlemeden kaynaklanabilecek potansiyel artışları dile getirdiler.
AppLovin: İş temelleri sağlam bir büyüme gösteriyorCopy link to section
AppLovin’in finansal performansı güçlüydü. Şirket, 2024’ün 2. çeyreğinde, büyük ölçüde yazılım segmentinin yönlendirdiği %44’lük bir yıllık artışla 1,08 milyar dolar gelir bildirdi.
Düzeltme sonrası FAVÖK %80 artarak 601 milyon dolara çıktı ve bu da bir önceki çeyrekteki %52’den %56’ya yükselen düzeltilmiş FAVÖK marjıyla sonuçlandı.
Yazılım platformu, %73 marjla 711 milyon dolar gelir ve 520 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK’e katkıda bulundu.
Bu büyümenin, reklamverenler için yüksek değere sahip kullanıcıları belirleme becerisini artıran AXON sistemindeki geliştirmelere atfedildiği belirtiliyor.
APP hissesi: değerleme ölçütleriCopy link to section
Hisse senedinin hızlı değerlenmesi daha yüksek değerleme çarpanlarına yol açtı. Bazı analistler hisse senedinin temellerini geride bırakmış olabileceği konusunda uyarıyor.
Örneğin, iyimser varsayımlarla iskontolu nakit akışı analizi kullanıldığında, hisse senedinin hala yaklaşık %10-20 oranında aşırı değerli olduğu görülmektedir.
Morningstar’ın modeli aynı zamanda mevcut işlem fiyatının altında adil bir değer öneriyor.
Ancak ileriye dönük metrikler, önümüzdeki yıllarda fiyat-kazanç oranında önemli bir düşüşe işaret ediyor ve bu da büyümenin beklendiği gibi devam etmesi halinde değerlemenin daha makul hale gelebileceğini gösteriyor.
İçeriden satışlar endişe yaratıyorCopy link to section
Son içeriden yapılan işlemler bazı kaşları kaldırdı. CEO 21,5 milyon dolar değerinde hisse senedi sattı ve diğer yöneticiler de yakın zamanda önemli miktarda hisse senedi sattı.
İçeriden satışlar çeşitli nedenlerle gerçekleşebilirken, önemli miktarda satış, içeriden bilgi sahibi kişilerin hissenin yakın vadede yükseliş potansiyelinin sınırlı olduğuna inandığını gösterebilir.
AppLovin’in yeni zirvelere yükselişi, güçlü finansal performans, stratejik genişleme planları ve analistlerin olumlu görüşleri ile destekleniyor; ancak bazı uyarılar da var.
Şirketin analistlerin koyduğu yüksek beklentileri karşılayıp karşılayamayacağı ve mevcut değerlemesini haklı çıkarıp çıkaramayacağı konusunda önümüzdeki 3. çeyrek kazanç raporu önemli bir gösterge olacak.
Hisse senedinin tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşması ve ufukta önemli gelişmelerin görünmesiyle, gelecekteki seyrini etkileyebilecek teknik faktörleri incelemek için uygun bir zaman.
YTD’de üç kat getiri: APP için güçlü yükseliş momentumuCopy link to section
AppLovin, bu yıl en iyi performans gösteren büyük sermayeli teknoloji hisselerinden biri oldu ve şu ana kadar neredeyse üç kat arttı.
Hisse senedi her gün yeni rekor seviyelere ulaşırken, zaman dilimleri boyunca olağanüstü bir yükseliş ivmesi sergiliyor.
Kaynak: TradingView
Yatırımcıların ve yükseliş beklentisi olan traderların hisseyi mevcut seviyelerden satın alabileceğini düşünüyoruz.
Ancak yükseliş beklentisi olan temkinli yatırımcılar, yeni uzun pozisyonlar açmadan önce bir geri çekilme veya 138 dolar seviyelerine doğru küçük bir geri çekilme bekleyebilirler.
Kısa vadeli grafiklerde güçlü yükseliş momentumu gösteren güçlü yatırımcıların, ters yönde işlem yapmaktan kaçınmaları gerekiyor.
Kısa pozisyon ancak hisse senedi dirençle karşılaştığında ve daha düşük zirveler ve daha düşük dipler yapmaya başladığında düşünülmelidir.
Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.
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