ARM ve Qualcomm: Lisans anlaşmazlığı neden sadece bir sözleşmenin ötesine geçiyor?

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Devam eden yasal sorunlarının önemli ölçüde tırmanmasıyla Arm holdings, Qualcomm ile olan büyük bir lisans anlaşmasını 60 günlük bir bildirimle feshetmeye karar verdi. Fesih bildirimi, Qualcomm’un yanı sıra akıllı telefon ve yarı iletken pazarları için de geniş kapsamlı etkilere sahip.

Advertisement Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Bu konunun önemli olmasının sebebi, günümüzde kullanılan Android akıllı telefonların büyük çoğunluğunun Qualcomm teknolojisini kullanıyor olmasıdır.

Advertisement

Ve Qualcomm’un bu akıllı telefonlarda kullandığı ürünlerin çoğu ARM’nin fikri mülkiyetini (FM) kullanıyor.

Qualcomm aynı zamanda ARM’nin en büyük gelir kaynaklarından biri.

Her iki şirketin de işlerinin büyük bir kısmında birbirlerine bağımlı olduğu oldukça açık.

Peki bundan sonra işler kötüye giderse ne olacak?

Her iki şirket için de gelirde doğrudan bir darbe

Copy link to section

Qualcomm 39 milyar dolar gelir elde ediyor. Bunun çoğu ARM tabanlı işlemciler kullanan akıllı telefonlardan geliyor. Bir örnek, şirketin çoğu modern akıllı telefonda kullandığı Snapdragon işlemci serisidir.

Qualcomm için yeni bir büyüme alanı ise ‘Yapay Zeka Bilgisayarları’ sektörüne girişidir.

Şirket, HP ve Microsoft gibi büyük PC şirketlerine snapdragon işlemcileri satıyor. QCOM bunları satamazsa, bu kişisel bilgisayarlarla uğraşan şirketler için de büyük bir sorun haline gelir.

Benzer şekilde ARM için de büyük bir yarı iletken şirketiyle iyi ilişkilere sahip olmak önemlidir.

Şirket, geçen mali yılda 3,2 milyar dolar gelir elde etti. Bunun 1,8 milyar doları telif ücretlerinden, 1,4 milyar doları ise lisans anlaşmalarından geldi.

Şirketin Qualcomm ile çalışmayı bırakması durumunda her iki gelir akışı da zarar görecek.

Nuvia’nın hukuki anlaşmazlıktaki rolü

Copy link to section

Tüm bunların merkezinde Nuvia adında küçük bir firma var. QCOM’un DELL ve Microsoft’a sattığı işlemciler Nuvia’nın işlemci tasarımına dayanıyor.

Nuvia, 2021 yılında QCOM tarafından satın alındı. QCOM gibi Nuvia da işlemci tasarımlarını oluşturmak için ARM teknolojisini lisansladı.

QCOM, bu haftanın başında Oryon adında eski bir Nuvia tasarımını en son Snapdragon işlemcilerine getireceğini duyurmuştu.

Bu tasarım yaratıldığında Nuvia henüz QCOM tarafından satın alınmadığı için ARM, QCOM’un bu teknolojiyi Nuvia’dan değil ARM’den lisanslaması gerektiğine inanıyor.

ARM’nin de kendi çiplerini satması, birçok kişi tarafından QCOM’u durdurup pazar payını ele geçirmeye yönelik fırsatçı bir girişim olarak görülüyor.

Qualcomm sözcüsü ARM’nin eylemleri hakkında şunları söyledi:

(Bu) yasal süreci bozma girişimi gibi görünüyor ve fesih talebi tamamen asılsız. Qualcomm’un Arm ile yaptığı anlaşma kapsamındaki haklarının teyit edileceğinden eminiz.

Qualcomm hisseleri fesih bildirimi haberinin ardından yüzde 3’ün üzerinde düşüş yaşadı.

Bu, nihai bir fesihle sonuçlanacak katliamla karşılaştırıldığında çok küçük kalır. Şimdilik, piyasanın bir uzlaşmayı desteklediği görülüyor.

Bu, ARM’nin QCOM’u müzakere masasına geri getirme ve Nuvia lisans anlaşmasının şartlarını yeniden müzakere etme girişimi olduğu anlamına geliyor.

Aksi takdirde bu, akıllı telefon sektöründe sismik bir değişimin başlangıcı olabilir.