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Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, New York Times’ın haberine göre, yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinde Kamala Harris’i destekleyen kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Future Forward’a 50 milyon dolar bağışladı. Gates, Harris’i alenen desteklemediğinden bu katkıyı gizli tutuyor.

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Harris, 5 Kasım seçimlerinde Donald Trump’a karşı yarışırken, bu fonlama seçim manzarasını şekillendirmek için stratejik bir girişim anlamına geliyor. Milyarderin bağışı, hayırsever ağının Trump başkanlığı altında ABD politikasında olası değişimlere ilişkin endişelerini vurguluyor.

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New York Times’ın haberine göre Gates, Trump’ın ikinci dönemiyle ilgili endişelerini özel olarak görüştü.

Vakfı Bill & Melinda Gates Vakfı, Trump’ın bir dönem daha göreve gelmesi durumunda aile planlaması girişimlerinde ve küresel sağlık programlarında yaşanabilecek olası kesintiler konusunda endişelerini dile getirdi.

Bu, Gates’in küresel kalkınma, sağlık ve yoksulluğun azaltılmasına yönelik daha geniş hayırseverlik odağıyla örtüşüyor.

Gates, bu endişelere rağmen, tarafsız bir katılımı tercih ederek her iki adayla da işbirliği yapabileceğini savunuyor.

Harris’e verilen stratejik destek, Gates’in iki partili duruşuyla çelişiyor

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Gates, iki partili işbirliğinin geçmişini vurgularken, son dönemde Harris’e verdiği destek stratejik bir sapmaya işaret ediyor.

New York Times’ın haberine göre Gates, 2024 seçimlerinin benzersiz doğasını kabul etti.

Bu seçimin önemini vurgulayarak, ABD’de ve küresel ölçekte sağlık hizmetleri, yoksulluğun azaltılması ve iklim değişikliği çabaları açısından önemli sonuçlar doğuracağını söyledi.

Bu durum, Harris ve Trump’ın başkanlık için yarıştığı şu dönemde çeşitli paydaşlar tarafından algılanan artan riskleri yansıtıyor.

Forbes’a göre Gates’in Harris’e katkısı, en az 81 milyarderin kampanyasına finansal destek sağladığı daha geniş bir modelin parçası.

Teknoloji dünyasının etkili isimlerinden Elon Musk’ın da Donald Trump’ı desteklediği dikkat çekti.

Milyarder bağışçılar arasındaki bu bölünme, ülkenin geleceğine ilişkin farklı vizyonların altını çiziyor.

Karşıt destekler, her adayın üst düzey isimlerden destek aldığı rekabetçi bir bağış toplama ortamını vurguluyor.

Harris Trump’a Karşı

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Harris ile Trump arasındaki yaş farkı, kampanya anlatısının dikkat çeken bir yönü haline geldi.

Harris yakın zamanda 60 yaşına girerken, 78 yaşındaki Trump, ABD tarihinin en yaşlı başkan adayı oldu.

Yaş faktörü adayların zıt imajlarında etkili olurken, Harris kendini ileri görüşlü bir lider olarak konumlandırıyor.

Gates daha önce yapay zeka gibi ortaya çıkan sorunları çözebilecek bir lidere yöneldiğini belirterek, modern zorluklara uyum sağlayabilen bir liderlik arzusunu dile getirmişti.

Gates’in eski eşi Melinda French Gates, Harris’i açıkça destekleyerek Demokrat adaya verilen hayırsever desteği daha da güçlendirdi.

Onun desteği ve Bill Gates’in maddi katkısı, ABD politikasının gelecekteki yönüne ilişkin ortak bir bakış açısının göstergesi.

Önde gelen hayırseverler ve milyarderlerin önemli desteği, 5 Kasım seçimleri yaklaşırken anlatıyı şekillendirmede ve seçmen duygularını etkilemede önemli bir rol oynayabilir.