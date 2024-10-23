Binance Türkiye’deki yönlendirme programını sonlandırıyor: İşte nedeni

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İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük borsası Binance, 23 Ekim’de yayınladığı duyuruya göre Türkiye’deki yönlendirme programını sonlandırdı.

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Binance Coin tokeni BNB (BNB), yazının yazıldığı sırada %1,3 düşüşle yaklaşık 581 dolardı.

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Binance Türkiye’de yönlendirmeleri neden durdurdu?

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Kripto para borsası Çarşamba günü yaptığı bir güncellemede Türkiye’deki kullanıcıları için yönlendirme programını durdurduğunu duyurdu. Ayrıntılara göre, bu hareketin nedeni düzenlemelere uyum.

Bu gelişmenin, Binance’in ülkenin finans piyasaları düzenleyici kurumundan düzenleyici onay almasından birkaç ay sonra gelmesi dikkat çekici.

“Binance’te, tüm kullanıcılarımız için güvenli ve güvenilir bir ortam sağlamak amacıyla yerel düzenleyici çerçevelere tam uyuma öncelik veriyoruz. Bu bağlamda, yerel yasa ve düzenlemeler uyarınca, Binance Perakende Yönlendirme Programı Türkiye’deki kullanıcılar için sonlandırıldı,” borsanın duyurusunda kısmen şöyle denildi.

Binance, yönlendirenlerin komisyon kazanmasına izin verecek

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Kripto para borsası, Türkiye’deki yönlendirme programını kapatmış olsa da bu karar Binance.com ve uygulama üzerinden sunulan diğer ürün ve hizmetleri etkilemiyor.

Kullanıcıların borsanın web sitesi üzerinden erişmiş olabilecekleri tüm yönlendirme kodları geçersizdir. Ancak özellik artık kullanılamıyor olsa da, duyurudan önceki komisyon kazançları etkilenmez. Mevcut yönlendirenler ayrıca borsanın Çarşamba günkü güncellemesinden önce kaydolan davetlilerinden komisyon kazanmaya devam edecektir.

Binance ve diğer borsalar için düzenleyici uyumluluk

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Binance’in Türkiye’deki faaliyetleri arasında yerel kripto para borsası BTguru ile ortaklık da yer alıyor ve borsanın ülkenin Sermaye Piyasası Kurulu’na kayıt yaptırmasıyla önemli bir dönüm noktasına ulaşıldı.

Türk yetkililer, son aylarda kripto varlık ürünleri ve hizmetleri sunan tüm borsa ve platformları sıkı bir uyumluluk rejimine tabi tutmak için çabalarını artırdı.

Kripto düzenlemesinin bir kısmı, tüm kripto platformlarının lisanslanmasıyla ilgili gereklilikleri içerir. Uyulmaması durumunda para cezaları ve hapis cezaları gibi ağır cezalar uygulanır.

Binance, diğer kripto para borsalarının çoğu gibi, uygun lisanslama için kayıt yaptırmak amacıyla kripto paraların netliğinden ve giderek artan benimsenmesinden yararlanıyor.

Düzenleyici kuruluşların dikkatinin Binance’e yönelmesinin ardından, aralarında Kanada’nın da bulunduğu bazı pazarlardan çıkış kararı alındı.

Borsa, ülkenin finansal düzenleyicisiyle yaptığı anlaşmanın ardından Hindistan piyasasına yeniden girdi.

ABD’de varılan 4,3 milyar dolarlık anlaşmadan bu yana atılan önemli adımlara Dubai, Kazakistan ve diğer ülkelerdeki onaylar da eklendi.

Ancak Binance, yeni kripto düzenlemelerine yanıt olarak bir dizi başka önlem daha duyurdu.

Örneğin Binance, bu yılın Haziran ayında, Avrupa Birliği’nin Kripto Varlıklar Piyasaları’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki kullanıcıları için düzenlenmemiş sabit kripto paraları listelemeyeceğini duyurdu.

Coinbase ayrıca yıl sonuna kadar MiCA uyumlu olmayan stablecoin’lerin AB’de listelenmeyeceğini duyurdu.

Bu arada Circle, MiCA uygulamasından önce stabil kripto parası için düzenleyici onay alan ilk stabil kripto para ihraççısı oldu.