Bitcoin 67.000 doların altında kalırken Dogecoin ve XRP kırmızıda

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Piyasa genelindeki düşüş nedeniyle değer kaybeden başlıca token’lar arasında Dogecoin (DOGE) ve XRP (XRP) yer aldı.

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Düşüşler, yatırımcıların genel piyasa zayıflığı ortasında kar elde etmesiyle bu haftanın başlarında yaşanan yükselişin ardından geldi.

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Bitcoin’in yükseliş ivmesindeki duraklama ve piyasadaki genel geri çekilme, önemli direnç seviyelerinin sağlam kalmasıyla yatırımcılar için zorlukları ortaya koydu.

Buna rağmen bazı piyasa katılımcıları, ABD seçimleri yaklaşırken 80.000 dolara kadar potansiyel bir yükseliş konusunda iyimserliğini koruyor.

Bitcoin’in fiyatı şu anda devam eden oynaklığın bir yansıması olarak 66.477,03 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: CoinmarketCap

Bitcoin 67.000 doların altına düştü

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Bitcoin’in pazartesi günü 70.000 dolara yaklaşan yükselişi tutunamadı ve salı günü %1’lik bir düşüş yaşandı.

Piyasa değerine göre en büyük token’ları takip eden CoinDesk 20 (CD20), genel duyguyu yansıtarak yaklaşık %2 düştü.

Analistler, 70.000 dolar civarındaki kilit direnç seviyelerinin daha fazla kazanım için önemli bir engel olduğunu belirtiyor.

Bu arada, stablecoin ihraçlarının durması, Eylül ayının sonundan bu yana Bitcoin’in büyümesini destekleyen piyasadaki likiditeye baskı oluşturdu.

Yatırımcılar, stabilcoin hacimlerindeki sürdürülebilir artışın, Bitcoin’in yükseliş trendine devam etmesi için gerekli ivmeyi sağlayabileceğine inanıyor.

Orta ve düşük piyasa değerine sahip kripto para birimlerinin durumu karışık

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Bitcoin ve Ethereum (ETH) gibi büyük token’lar sınırlı hareket görürken, kripto para piyasasının orta ve düşük piyasa değerli segmentleri karışık performanslar sergiledi.

Memecoin Bonk (BONK) ve yönetişim token’ı APE kayıplara öncülük ederek her biri %7’den fazla düşüş yaşadı.

Düşüşe rağmen, bu daha küçük token’lar oynaklıkları nedeniyle ilgi görmeye devam ediyor.

Piyasa gözlemcileri, bu token’lardaki düşüşlerin, yatırımcıların makroekonomik değişimler ve yaklaşan düzenleyici duyurular da dahil olmak üzere olası piyasa katalizörleri öncesinde kazanımlarını konsolide etmeleri ve portföylerini yeniden dengelemeleri nedeniyle daha geniş bir eğilimin parçası olduğunu belirtiyor.

Bitcoin ETF’leri 80 milyon dolarlık net çıkış kaydetti

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ABD’de listelenen Bitcoin ETF’leri Salı günü toplamda 80 milyon dolar net kayıp yaşadı. Bu kayıp, yatırımcı iştahındaki duraksamayı yansıtıyor.

Ark Invest’in ARKB ürünü 134 milyon dolarlık bir çıkış kaydederek, ETF’nin bugüne kadarki en büyük çekimini gerçekleştirdi.

Öte yandan BlackRock’ın IBIT ETF’i 42 milyon dolarlık giriş çekerek emsalleri arasında lider olurken, Fidelity’nin FBTC’si 8 milyon dolar, VanEck’in HODL ürünleri ise sırasıyla 3 milyon dolar ve 10 milyon dolar giriş sağlamayı başardı.

Akışlardaki bu ayrışma, yatırımcı stratejilerinin farklılaştığını gösteriyor. Bazıları karlarını kilitlemeyi tercih ederken, diğerleri Bitcoin fiyatlarında yenilenen bir yükseliş eğilimi potansiyeli görüyor.

Stabilcoin hacimleri ve kripto piyasası ivmesi

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Stabilcoin likiditesi, genellikle satın alımlar için hızlı sermaye kaynağı görevi gördüğü için, genel kripto para piyasasının ivmesini yönlendirmede önemli bir rol oynar.

Son zamanlarda yapılan bir analiz, stablecoin ihraçlarındaki yavaşlamanın Bitcoin’in büyüme potansiyelini sınırlayabileceğini öne sürüyor.

Ağustos-Eylül ayları arasındaki yükselişte, artan stablecoin hacimleri kripto para piyasasının düşüşten kurtulmasına yardımcı oldu ve Bitcoin ile diğer önemli token’ların yükselmesini sağladı.

Stablecoin hacimlerinin Eylül ayı sonundan bu yana sabit kalmasıyla birlikte, piyasada aynı likidite odaklı ivme bulunmuyor ve bu durum, sürdürülebilir bir yükseliş trendi arayan yatırımcıların karşılaştığı zorlukları artırıyor.

Bitcoin ETF’leri zorlanırken Ether ETF’sine 11 milyon dolarlık giriş görüldü

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Bitcoin ETF’leri çıkışlarla karşı karşıya kalırken, BlackRock’ın Ether (ETH) ETF’si Salı günü 11 milyon dolarlık giriş bildirdi.

Bu durum, bazı yatırımcıların ekosisteminde büyüme öngörerek Ether’e yöneldiğini gösteriyor.

Buna karşılık, diğer büyük kripto ETF’leri yatay seyretti ve önemli bir giriş veya çıkış aktivitesi yaşanmadı.

Bu değişim, kurumsal yatırımcıların dalgalanan fiyatlar ve değişen piyasa dinamikleri arasında seçeneklerini değerlendirmeleriyle birlikte kripto para piyasasındaki gelişen yatırım ortamını vurguluyor.

ETF akışlarındaki farklılık, piyasa katılımcılarının mevcut piyasa ortamının karmaşıklıkları arasında gezinirken kullandıkları farklı stratejilerin altını çiziyor.