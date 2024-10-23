Bitcoin rallisi duraklarken MEW, ICP ve TIA en çok kazananlara öncülük ediyor

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Bitcoin, 23 Ekim’de düşüş trendinde kalmaya devam etti; kısa vadeli bir katalizörün olmaması, amiral gemisi kripto para biriminin 21 Ekim’de ulaştığı 69.227 dolarlık üç aylık zirveyi geçmesini engelledi.

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Altcoin’lerde de durum pek farklı değil; ilk 99 altcoin’in çoğu değer kaybederken, günün en çok kazananı olan MEW sadece %4,5’lik kazanç elde etti.

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Kripto para piyasasının toplam değeri 2,4 trilyon doların altına düşerek 15 Ekim’den bu yana görülen seviyelere geri döndü ve son 24 saatte yüzde 1,8’in üzerinde düşüş yaşadı.

Eylül ayında Fed’in 2020’den bu yana ilk kez 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesiyle başlayan genel yükseliş eğiliminin sona erdiğini doğrulayacak önemli bir katalizör bulunmuyor.

Kripto para öncüsü için uzun vadeli projeksiyonlar yükseliş yönünde kalmaya devam ederken, bazı analistler piyasanın yükselmeye devam etmesinden önce hafif bir düzeltme bekliyordu.

Bazı piyasa gözlemcileri, BTC’nin 66.300 dolar civarındaki desteği aşması durumunda fiyatın 60.000 dolara kadar gerileyebileceğini belirtti.

Bağımsız yatırımcı Fame, 65.900 dolar civarında önemli bir likidasyon bölgesi olduğunu belirterek, desteğin bozulması durumunda daha fazla aşağı yönlü ivme yaratabileceğini ve muhtemelen daha büyük bir satış dalgasına yol açabileceğini belirtti.

Yakın gelecekte BTC’nin daha da düşmesine neden olabilecek en olası faktör, geçtiğimiz haftalarda kaydedilen kazançların bir kısmını nakde çevirmek isteyen kısa vadeli yatırımcıların kar satışları olabilir.

Piyasa genelindeki durgunluğa rağmen CryptoQuant, son 30 günde perakende Bitcoin talebinin altı ayın en yüksek seviyesine ulaştığını kaydetti.

Bu arada, daha önce CryptoQuant tarafından yayımlanan bir raporda, 1.179’dan fazla kurumun son 10 ayda Bitcoin’e yatırım yaptığının açıklanmasıyla kurumsal ilgi açıkça ortaya çıktı.

Yavaş piyasayla ilgili olarak QCP Capital analistleri, yatırımcıların 1 Kasım’da yayınlanacak olan tarım dışı istihdam veri setini beklediklerini ileri sürdü.

Veriler beklenenden zayıf gelirse, yatırımcıların ileride daha gevşek bir para politikası bekleyebileceği için bu durum Bitcoin’de bir ralliye yol açabilir.

Bitcoin’in gelecekteki seyrini belirleyebilecek diğer önemli katalizörler arasında 5 Kasım’da yapılacak ABD başkanlık seçimleri ve 7 Kasım’da yapılacak Fed’in faiz oranları toplantısı yer alıyor.

O zamana kadar piyasanın biraz yavaş hareket etmesi ve ani dalgalanmalar yaşaması muhtemel.

Boğa göstergeleri yaklaşan yükselişe işaret ediyor

BTC’nin uzun vadeli durumuyla ilgili olarak anonim yatırımcı Moustache, yakın zamanda yükseliş bölgesine geçen “Altın An” göstergesine atıfta bulundu.

Haftalık grafikte son dört yıldır görülen bu kesişmenin dört kez gerçekleştiğini ve her seferinde önemli bir fiyat artışıyla sonuçlandığını kaydetti.

Bu model her ortaya çıktığında, Bitcoin’in fiyatı önemli bir yükseliş ivmesi gördü ve bu da uzun vadede güçlü bir yükseliş görünümü olduğunu gösteriyor.

Diğer yatırımcı CryptoBullet da benzer bir yükseliş görünümü paylaşarak, Ekim 2023’ten bu yana ilk kez yükselişe geçen haftalık MACD’ye işaret etti.

Mevcut yapıyı, dikey bir yükselişin ardından orta vadede bir düzeltmenin yaşandığı 2021’e benzetti.

2024 düzeltmesinin gerçekleşmesi daha uzun sürse de CryptoBullet, Bitcoin’in konsolidasyon evresinden çıkıp potansiyel olarak yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasını ve MACD’nin 2021 modeline benzer şekilde daha düşük bir zirve oluşturmasını bekliyor.

Yazım sırasında bir Bitcoin’in fiyatı 66.196 dolardı ve son 24 saatte %1,4 düştü.

Günün önde gelen altcoin’leri şöyle:

Bir köpeğin dünyasındaki kedi

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Kedi ve köpek dünyasında (MEW) günün en yüksek kazancını gördü ve basın saati itibarıyla %4,5 artışla 0,0093 dolardan işlem görüyor.

Meme coin ayrıca ekim ayındaki en düşük noktasının %104 üzerinde yükselirken, piyasa değeri 836 milyon dolar, günlük işlem hacmi ise 179,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak: CoinMarketCap

MEW’deki yükseliş, Güney Kore’nin en büyük kripto para borsası Upbit’in, Güney Koreli yatırımcıların yerel para birimlerini kullanarak MEW/KRW işlem çiftini satın alabilmelerine olanak tanıyan MEW/KRW işlem çiftini eklediğini duyurmasının ardından geldi.

Altcoin’in son dönemdeki fiyat artışında Güney Koreli yatırımcılardan gelen talebin etkili olduğu düşünülüyor. Bunu, kripto para borsaları Upbit ve Bithumb’daki yüksek işlem hacimleri de kanıtlıyor.

Bu arada, DeFi platformunun Synthetix ve Kwenta on Base’de MEW sürekli vadeli işlemlerinin başlatılması da ivmeye katkıda bulundu.

İnternet Bilgisayarı

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İnternet Bilgisayarı (ICP) gün içinde yüzde 3,8 artışla 8,29 dolardan işlem gördü, piyasa değeri ise 3,86 milyar dolar oldu.

Kaynak: CoinMarketCap

Son dönemdeki fiyat artışının Arjantin’deki görünürlüğün artmasıyla bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

Internet Computer’ın kurucusu Dominic Williams, yakın zamanda Arjantin’deki başkanlık yarışında öne çıkan liberteryen adaylardan Javier Milei ile bir araya geldi.

Toplantı, bölgedeki ICP merkezinin genişlemesiyle birleşince, yatırımcıların platformun büyüme ve benimsenme potansiyeline ilişkin iyimserliğini artırmış ve altcoin’in fiyat momentumunun yükselmesine katkıda bulunmuş olabilir.

Celestia

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Celestia (TIA), genel piyasa düşüşü sırasında ayakta kalmayı başardı ve son 24 saatte mütevazı bir %3,3’lük kazanç elde ederken piyasa değeri 1,28 milyar doların üzerine çıktı.

Ayrıca günlük işlem hacmi yüzde 45 artarak 206 milyon doların üzerine çıktı ve bu da piyasalardaki hareketliliğin arttığına işaret etti.

Altcoin’in fiyatı yazım sırasında 5,9 dolardı.

Kaynak: CoinMarketCap

Celestia’nın Mammoth Mini Testnet’inin blockchain veri akışında 160 kat artış sağlayan başarılı sonuçlarının ardından modüler blockchain ağı etrafındaki iyimserlik arttı.

Bu atılım, Celestia’nın altyapısını ölçeklendirme yeteneğini sergileyerek TIA’nın DeFi ve büyük ölçekli blok zinciri ekosistemleri gibi yüksek talep gören uygulamaları desteklemesini sağlayarak token’ın pratik faydasını ve potansiyel değerini artırdı.