Brezilya Devlet Başkanı Lula, BRICS ülkeleri içinde alternatif ödeme sistemlerinin geliştirilmesi çağrısında bulundu

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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, yakın zamanda düzenlenen zirvede BRICS ülkeleri için yeni ödeme sistemleri oluşturulmasının gerekliliğini vurguladı.

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Mali bağımsızlığın önemini vurguladı ve Yeni Kalkınma Bankası’nın geleneksel Bretton Woods kurumlarına uygulanabilir bir alternatif olabileceğini öne sürdü.

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Yakın zamanda geçirdiği kafa travması nedeniyle görüntülü bağlantıyla konuşan Lula, BRICS grubunun küresel ekonomiye yönelik hedeflerini yansıtan çok kutuplu bir finansal sistemin önemine dikkat çekti.

Bu konuya teknolojik uzmanlıkla desteklenen, ciddi, temkinli bir yaklaşımın savunulmasını ve hızlı hareket edilmesini önerdi.

BRICS ekonomik kalkınmaya ve küresel öneme yol açabilir mi?

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Lula, BRICS’in uluslararası finansal yapının reformunda kritik rol oynadığını vurgulayarak, gelişmekte olan ülkelerin ağırlıklı olarak sanayileşmiş ülkelere yardım ettiği paradigmadan uzaklaşıldığını söyledi.

Bloğun küresel ekonomik ilerlemeye katkısının ve daha adil bir uluslararası ticaret ortamının geliştirilmesindeki rolünün altını çizdi.

Lula, ekonomik konuların yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasında diplomatik müzakereler yapılması çağrısını yineledi ve İsrail’in Gazze’ye yönelik askeri eylemlerini kınadı.

Batı Şeria ve Lübnan’daki olası çatışma tırmanışına karşı uyardı. Diplomasiye yaptığı vurgu, BRICS’in tartışmayı teşvik etme ve küresel anlaşmazlıkları barışçıl bir şekilde çözme misyonuyla örtüşüyor.

BRICS büyümesi ve Rus liderliği

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Başlangıçta Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve daha sonra Güney Afrika’dan oluşan BRICS diplomatik grubu, daha sonra Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeleri de içine alarak genişledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS’in küresel siyaset ve ticarette Batı etkisine karşı bir denge unsuru olarak konumunu güçlendirmede önemli bir rol oynadı.

Cumhurbaşkanı Lula da Silva’nın BRICS ülkeleri arasında yeni finansal stratejilere ilişkin önerileri, finansal bağımsızlığa ulaşma ve küresel ekonomik sistemi yeniden şekillendirme yolunda önemli bir adımdır.

BRICS etkisini artırmaya ve dünya çapındaki çatışmalara diplomatik çözümler bulmaya devam ederken, çok kutuplu bir dünyanın oluşumuna katkısı giderek daha da hayati hale geliyor.

Brezilya’nın Venezuela’nın BRICS’e katılma girişimine ilişkin tutumu

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Venezuela hükümeti, özellikle son cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından küresel arenadaki yalnızlığını azaltmak amacıyla, Hindistan, Rusya, İran, Çin, Güney Afrika ve Brezilya gibi ülkeleri bünyesinde barındıran BRICS’e katılma yolunda ilerliyor.

Ancak bir zamanlar destekçisi olduğu düşünülen Brezilya’dan sert bir muhalefet geliyor.

Venezuela Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula Da Silva’nın, Dışişleri Bakanı Mauro Vieira’ya, Venezuela’nın üyelik başvurusunu reddetmesi yönünde talimat verdiği bildirildi.

Öte yandan Brezilya yönetiminin uluslararası ilişkilerden sorumlu önemli danışmanlarından Celso Amorim, Venezuela’nın gruba katılmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

BRICS’in çok hızlı genişlememesi için dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Rusya, Çin ve İran’ın Venezuela ile yakın ilişkiler içinde olduğu bir ortamda, Brezilya’nın Güney Amerika’daki önemli rolü, bu konudaki bakış açısını özellikle etkili kılıyor.

Brezilya’nın Venezuela’nın üyeliğini reddetme kararı, Venezuela’nın diplomatik çabalarını önemli ölçüde sekteye uğratabilir ve uluslararası toplumun büyük bölümünün 28 Temmuz’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki olayları görmezden gelme konusundaki tereddütünü ortaya çıkarabilir.