Çin’in teşvik planının nihai hedefi nedir?

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Çin, özellikle artan ekonomik baskılar nedeniyle son aylarda ekonomisini canlandırmak için önemli adımlar attı.

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Çin Halk Bankası (PBoC) yakın zamanda yıllardır yaptığı en agresif faiz indirimlerinden birini uygulayarak bir yıllık kredi ana faiz oranını (LPR) %3,35’ten %3,1’e, beş yıllık LPR’yi ise %3,85’ten %3,6’ya düşürdü.

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Beklenen bu karar, Çinli politikacıların büyümeyi yeniden canlandırmak için ne kadar acil bir çaba sarf ettiğinin altını çiziyor. Ancak bu parasal gevşeme, dünyanın ikinci büyük ekonomisini durgunluktan çıkarmaya yetecek mi?

Çin’in sıkıntılı ekonomisi

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Çin’in ekonomik manzarası giderek daha zorlu hale geliyor. Ülke, emlak piyasasındaki yavaşlama, zayıf tüketici talebi ve deflasyonist baskılarla boğuşuyor.

Son veriler, GSYH büyümesinin 2024’ün üçüncü çeyreğinde sadece %4,6’ya ulaştığını gösterdi. Bu, hükümetin yaklaşık %5 olan yıl sonu hedefinin oldukça altında kaldı.

Son faiz indirimleri, borçlanma maliyetlerini düşürerek ve işletmeler ile haneler için likiditeyi artırarak bu sorunlara çözüm getirmeyi amaçlıyor.

Bu kesintilerin zamanlaması kritik öneme sahip. Eylül ayında ipotek oranlarında indirimler ve borsa piyasasını istikrara kavuşturma önlemleri içeren daha kapsamlı bir gevşeme paketinin ardından, bu hareket hükümetin büyüme hedefine ulaşma konusundaki kararlılığını daha da vurguluyor.

Düşük faiz oranları, özellikle Çin ekonomisinin önemli bir parçası olan ve GSYİH’nın yaklaşık %30’unu oluşturan gayrimenkul sektöründe harcama ve yatırımı teşvik etmek için tasarlanmıştır.

Küresel yatırımcılar açısından bu çabalar rahatlatıcı oldu ve yenilenen bir iyimserlik havası yarattı.

Faiz indirimlerinin ardından Çin’in hisse senedi endeksleri, CSI 300 gibi, mütevazı kazanımlar gördü. Küçük ölçekli hisse senetleri daha iyi performans gösterdi, emlak piyasası ise bazı istikrar belirtileri gösterdi.

Ancak bu olumlu sinyallere rağmen toparlanmanın derinliği ve sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri devam ediyor.

Çin’in parasal genişlemesinin yeterli olmayabileceği nedenler

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Çin’in son parasal hamleleri şüphesiz bazı anlık baskıları hafifletti, ancak bunların da bazı sınırlamaları var.

Faiz indirimleri tek başına Çin ekonomisinin karşı karşıya olduğu daha derin yapısal zorlukları çözemez.

Tüketici güveni, gayrimenkul sektöründeki sıkıntılar ve deflasyon korkularının etkisiyle düşük kalmaya devam ediyor.

Haneler ve işletmeler artık daha ucuza borçlanabiliyor olsalar da harcama veya yatırım yapma konusunda hâlâ tereddüt ediyorlar.

Bu isteksizlik kritik bir soruna işaret ediyor: talep tarafındaki zayıflıklar. Daha düşük borçlanma maliyetlerine rağmen, birçok Çinli tüketici temkinli davranıyor ve ekonomik belirsizlik ortamında harcamaktansa tasarruf etmeyi tercih ediyor.

Konut piyasasında son dönemde yaşanan gerileme, hanehalkı servetinin erimesine ve yeni satın almalara olan ilginin azalmasına yol açarak bu kişilerin temkinli olmalarına neden oldu.

Böyle bir ortamda, faiz indirimleriyle açığa çıkan likiditenin reel ekonomiye akıp büyümeyi teşvik etmesi yerine bankacılık sisteminde sıkışıp kalma riski bulunuyor.

Analistler, Çin’in gerçekten ihtiyaç duyduğu şeyin daha güçlü bir mali tepki olduğunu savunuyor. Büyük ölçekli bir mali teşvik, nakdi doğrudan hanelerin eline geçirerek tüketimi artırabilir.

Böyle bir strateji, vergi indirimleri, sübvansiyonlar veya doğrudan nakit transferleri gibi hedefli önlemleri içerebilir.

Bu önlemler, artan yaşam maliyetleri ve durgun ücretlerin etkisini telafi etmeye yardımcı olacak ve Çin’in talep sorununun kökenine inecektir.

Xi’nin stratejisinde değişiklik mi var?

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Mevcut faiz indirimi dalgası aynı zamanda Pekin’in stratejide olası bir değişikliğe işaret ediyor.

Devlet Başkanı Şi Cinping, 2021 yılından bu yana Çin’in ekonomik yapısını yeniden şekillendirmeye odaklanıyor.

Vizyonu, ulusal güç açısından daha az kritik gördüğü gayrimenkul ve tüketiciye yönelik teknoloji gibi sektörler yerine teknoloji yoğun üretime yatırım yapmayı önceliklendiriyor.

Xi, sermayeyi bu sektörlerden uzaklaştırarak özellikle ABD’den gelen jeopolitik baskılara dayanabilen, kendi kendine yetebilen bir ekonomi inşa etmeyi amaçlıyor.

Ancak, son ekonomik veriler bu stratejinin sınırlarına ulaştığını gösteriyor. Emlak sektörü sıkıntıda, tüketici harcamaları durgun ve piyasaya olan güven kırılgan.

Ekonomiyi istikrara kavuşturmak için Xi ve politikacıları, daha fazla ekonomik bozulmayı önlemek amacıyla daha acil destek sağlamaları gerektiğinin farkına vardılar.

İşte bu nedenle son dönemde alınan parasal genişleme tedbirlerine daha fazla mali müdahale çağrıları eşlik ediyor; kısa vadeli ekonomik baskılar karşısında yalnızca uzun vadeli yapısal değişikliklere odaklanmanın yeterli olmadığı kabul ediliyor.

Şimdi soru, Pekin’in daha agresif bir mali yaklaşımı benimseyerek tüketici harcamalarını doğrudan hedef alıp almayacağı.

Çin liderlerinin son açıklamaları ek teşvik potansiyeline işaret etse de, 2008-09 yıllarında yerel yönetim borcunun büyük miktarda artmasına yol açan hatalar gibi geçmişteki hataların tekrarlanması konusunda hâlâ bir tereddüt var.

Pekin’in karşı karşıya olduğu zorluk, büyümeyi şimdi teşvik etmek ile ekonomik sisteminin uzun vadeli istikrarını korumak arasında dengeyi bulmak olacak.

Mali bir destek nihayet açığı kapatabilir mi?

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Pek çok uzman, Çin’in toparlanmasında eksik olan parçanın hedefli bir mali pakette yattığına inanıyor.

PBoC’nin faiz indirimleri doğru yönde atılmış bir adım olsa da, Çin ekonomisini etkilemeye devam eden talep eksikliğini tam olarak gidermesi pek olası değil. Hanelere yönelik mali önlemler, daha geniş bir toparlanmanın kilidini açmanın anahtarı olabilir.

Hedeflenen bir mali paket, hanelere doğrudan nakit transferleri veya konut veya dayanıklı tüketim malları gibi temel tüketim alanlarına yönelik sübvansiyonları içerebilir.

Bu tür önlemler yalnızca harcamaların canlanmasına yardımcı olmayacak, aynı zamanda genel ekonomik güvenin yeniden sağlanması için hayati önem taşıyan sıkıntılı emlak piyasasını da destekleyecektir.

Hanehalkı gelirindeki artış, artan harcamaların arz ve talep arasında daha sağlıklı bir denge yaratması nedeniyle deflasyonist baskıları da hafifletebilir.

Yatırımcılar bu değişimin işaretlerini yakından izliyor. Küresel piyasalar, Çin güçlü politika müdahalesi sinyali verdiğinde, daha geniş Asya ve küresel ekonomik görünüme olan güveni artırdığı için olumlu tepki verme eğilimindedir.

Pekin’in mali bir planla ilerlemesi, Çin’in büyüme yolunun istikrara kavuşmasına ve daha derin bir yavaşlamaya ilişkin endişelerin azalmasına yardımcı olabilir.

Çin’in kırılgan toparlanması, önemli kararların önümüzde olduğu bir dönemde

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Çin’in son dönemdeki faiz indirimleri potansiyel bir ekonomik toparlanmanın zeminini hazırladı ancak bundan sonraki yol belirsizliğini koruyor.

Bu parasal tedbirler piyasaya aciliyet ve iyimserlik duygusu aşılasa da, bunların tek başına yeterli olması pek mümkün görünmüyor.

Çin’in ekonomik zorlukları karmaşıktır ve daha ucuz kredilerden daha fazlasını gerektiren köklü talep yanlısı sorunlar içermektedir.

Soru şu ki, Çin yönetimi, desteğe en çok ihtiyaç duyan haneleri ve sektörleri hedef alan güçlü bir mali teşvikle bir sonraki adımı atacak mı?

Bunu yapmak, sürdürülebilir büyüme için gerekli kıvılcımı sağlayabilir, Çin’in yıl sonu hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilir ve küresel piyasalara ülkenin dayanıklılığı konusunda güvence verebilir.

Ancak böyle bir karar risklerle birlikte gelir. Acil ekonomik ihtiyaçları istikrar ve kendi kendine yeterlilik gibi uzun vadeli hedeflerle dengelemek dikkatli manevralar gerektirecektir.