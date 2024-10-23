Dow Jones, getiriler artarken üçüncü gün de düştü; McDonald’s ve Tesla düştü, Walmart rekor seviyeye ulaştı

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ABD endeks hisse senedi piyasaları Çarşamba günü, Fed’in faiz indirimi döngüsüne ilişkin sığ bir görünüm ortasında Hazine tahvili getirilerinin yükselmeye devam etmesiyle düşüş yaşadı.

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Yazım sırasında Dow Jones Sanayi Ortalaması %1,4 düştü. Ortalama 600 puandan fazla düştü ve üst üste üçüncü seansta düştü.

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S&P 500 endeksi yüzde 1,5 düşerken, Nasdaq Composite endeksi 420 puandan fazla düştü.

Seansın başlarında, endeks 10 yıllık Hazine tahvili faizi yüzde 4,25’i aşarak 26 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Güçlü ekonomik veriler getirileri yükseltiyor

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ABD’den gelen güçlü ekonomik veriler Hazine tahvili getirilerindeki artışı körüklüyor.

ABD ekonomisinin dayanıklılığını koruması, Fed’in Kasım ayında daha büyük bir faiz indirimine gideceği yönündeki umutları da zayıflatıyor.

Northwestern Mutual Wealth Management’ın baş yatırım sorumlusu Brent Schutte, CNBC’ye yaptığı açıklamada, “Bana göre her şey daha yüksek oranların etkisiyle ilgili. Piyasa, Fed’in agresif bir şekilde oranları düşürme olasılığını yeniden fiyatlandırıyor.” dedi.

Schutte CNBC’ye yaptığı açıklamada, “Ekonominin henüz yükselen faiz oranlarının etkisini hissetmeyen kesimleri oldu, ancak faiz oranları ne kadar uzun süre yüksek kalırsa, ekonominin farklı kesimleri bu gerçeğe göre yeniden fiyatlandırma yapmak zorunda kalacak… ekonomi dengeden çıktı” dedi.

Coca Cola ve Tesla hisseleri düştü

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Coca Cola hisseleri, şirketin üçüncü çeyrek kazançlarının beklentileri aşması nedeniyle Çarşamba günü yaklaşık yüzde 2 düştü.

Tesla’nın hisseleri de şirketin Çarşamba günü kapanış gongunun ardından üçüncü çeyrek kazanç sonuçlarını açıklamasının planlanmasıyla yüzde 1,5’ten fazla düştü.

McDonald’s hisseleri E. coli salgını sonrası düştü

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Hızlı gıda devi McDonald’s’ın E. coli salgınının yol açtığı zararı sınırlamaya çalışmasıyla şirket hisseleri Mart 2020’den bu yana en kötü gününü yaşamaya doğru ilerliyor.

Reuters’ın haberine göre, Quarter Pounder burgerlerle bağlantılı salgın, ABD’nin birçok eyaletinde bir kişinin ölümüne, yaklaşık 50 kişinin de hastalanmasına neden oldu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre salgın, ABD’nin 10’dan fazla eyaletinde de insanları hasta etti ve 10 kişi ciddi hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Reuters’ın haberine göre, CDC ve McDonald’s, E. coli salgınının nedenini araştırmak amacıyla McDonald’s’ın dilimlenmiş soğan ve Quarter Pounder dana köftesi tedariklerini inceliyor.

Yazının yazıldığı sırada McDonald’s Corp hisseleri önceki kapanışa göre yaklaşık %5 düşmüştü.

Walmart hisseleri yükseliyor, ancak Boeing geriliyor

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Walmart hisseleri Çarşamba günü yaklaşık %1 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

CNBC’ye göre Walmart hisseleri, bu yıl endeksin yaklaşık %22’lik artışına kıyasla 2024’te %57 artarak S&P 500 endeksini geride bıraktı.

Bu arada Boeing hisseleri, 2020’den bu yana en büyük çeyreklik zararını bildirmesinin ardından yaklaşık yüzde 3 düştü.

Şirket, üçüncü çeyrekte yaklaşık 6 milyar dolar zarar bildirdi, ayrıca ticari uçak sektöründe 4 milyar dolardan fazla zarar etti.

Öte yandan, kahve zinciri Starbucks’ın dördüncü çeyrek sonuçlarını açıklamasının ardından şirketin hisseleri yüzde 1 düştü.

Şirket, ABD’deki zayıf talep nedeniyle aynı mağaza satışlarında, net gelirde ve kârda düşüş kaydetti.