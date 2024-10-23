Gnosis (GNO) fiyatı güçlü toparlanmanın ardından 200 doları aşma yolunda

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Gnosis (GNO) fiyatı, son zamanlarda kripto para piyasasında güçlü performans metriklerini yansıtarak ivme kazandı.

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Bugün erken saatlerde 196,67 dolar ile iki ayın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra basın saati itibarıyla 190,4 dolar civarına geriledi.

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Boğa momentumunu koruyamamasına rağmen Gnosis, yıl başına kıyasla hala yüzde 86 yukarıda işlem görüyor.

Bu çok büyük bir fiyat artışı olmasa da, token’ın son iki haftada aktivitesi arttı ve fiyatı %13,7 arttı.

İzlenecek Önemli Gnosis (GNO) fiyat seviyeleri

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Teknik analiz açısından bakıldığında teknik göstergeler karışık ancak genel olarak iyimser bir tablo sunuyor.

14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 62,94 seviyesinde bulunuyor ve bu seviye aşırı alım koşullarının varlığını ve kısa vadede olası bir fiyat düzeltmesinin habercisi.

Öte yandan haftalık RSI’ın 38,77 seviyesinde olması daha istikrarlı, doğal bir piyasa koşuluna işaret ediyor.

Öte yandan Gnosis’in fiyatı, 50 ve 100 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) üzerinde seyrederek yükseliş görünümüne işaret ediyor.

Özellikle şu anda 246,4 dolar seviyesinde olan 200 günlük EMA, mevcut fiyatın %29,41 üzerinde yer alıyor ve bu da boğalar için uzun vadeli bir hedef anlamına geliyor.

İzlenecek önemli fiyat seviyelerine bakıldığında, Gnosis (GNO) fiyatı şu anda 167,74 dolarlık kritik destek seviyesinin üzerinde tutunuyor. Bu, bir sonraki önemli direnç seviyesi olan 194,61 dolara ulaşmak için koruması gereken bir eşik.

GNO 194.61 doları aşmayı başarırsa 208.80 dolar ve 223.38 dolar seviyelerinde daha yüksek direnç noktalarını hedefleyebilir.

Öte yandan GNO fiyatı 167,74 doların altına düşerse bir sonraki destek seviyesi olan 154,42 dolara gerileyebilir.

Gnosis’in son dönemdeki fiyat hareketlerini ne yönlendiriyor?

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Gnosis’in son dönemdeki performansı, her biri GNO’nun daha geniş kripto para birimi manzarasındaki benzersiz konumunu yansıtan birkaç temel faktöre bağlanabilir.

1. Gnosis’in ‘Bankacılık 3.0’a doğru ilerlemesi sırasında Gnosis Pay’in benimsenmesi

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2023 yılında hayata geçirilen Gnosis Pay, GNO’nun son dönemdeki fiyat hareketlerinde önemli bir katalizör görevi görüyor.

Bu kendi kendini muhafaza eden kripto banka kartı, geleneksel finansal altyapıyı Web3 inovasyonuyla birleştirerek Gnosis’in “bankacılık 3.0” olarak adlandırdığı şeye bir bakış sunuyor.

Coinbase ve Binance gibi platformların diğer kripto ödeme kartlarının aksine Gnosis Pay, kullanıcıların cüzdanlarını doğrudan bir Visa kartına bağlamalarına olanak tanıyor ve böylece üçüncü taraf saklama kuruluşlarına güvenmeden sorunsuz bir şekilde kriptodan itibari paraya dönüştürme işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

Bu benzersiz özellik, özellikle kendi kendini koruma özelliğine değer veren erken benimseyenlerin dikkatini çekti ve hem kullanıcı büyümesini hem de GNO’ya olan pazar ilgisini artırdı.

Gnosis Pay şu anda AB, AEA ülkeleri ve Birleşik Krallık genelinde mevcuttur ve ABD, Brezilya ve Singapur gibi yeni pazarlara açılma planları vardır. Bu genişlemelerin beklentisi de fiyat momentumuna katkıda bulunabilir.

2. Gnosis Pay ile sabit para ve itibari para entegrasyonu

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Gnosis Pay’in dikkat çeken yeniliklerinden biri de stablecoin (EURe) ve itibari para entegrasyonlarını desteklemesi ve kullanıcıların hesaplarına para yatırmalarını kolaylaştırması.

Kullanıcılar, İzlanda FSA tarafından düzenlenen bir stablecoin olan EURe’yi Gnosis Pay Safe’lerine gönderebilir veya ekli IBAN numaralarıyla SEPA transferlerini kullanabilirler.

Geleneksel ve merkezi olmayan finans (DeFi) arasındaki bu kusursuz entegrasyon, platformu daha geniş bir kullanıcı tabanı için daha çekici hale getirdi ve GNO’nun benimsenmesini ve dolayısıyla fiyatını etkiledi.

3. Erken benimseyenler ve toplum katılımı için teşvikler

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GnosisDAO tarafından finanse edilen Gnosis Pay’in ödül ve yönlendirme programları da kullanıcı katılımını artırdı.

Geri ödeme teşvikleri GNO varlıklarına dayanmaktadır ve erken kullanıcılar, sahip oldukları GNO miktarına bağlı olarak işlemlerde %1 ile %4 arasında geri ödeme almaktadır.

Ayrıca OG NFT koleksiyonu, erken benimseyenleri yeni özelliklere ve gerçek yaşam olaylarına erişim gibi ekstra avantajlarla ödüllendiriyor.

Bu tür topluluk odaklı girişimler, kullanıcı ilgisinin sürdürülmesine ve GNO’nun görünürlüğünün artırılmasına yardımcı oldu.

4. Daha geniş Gnosis ekosistemi

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Gnosis, tek başına bir token değil, finansal alanda devrim yaratmayı hedefleyen daha geniş bir ekosistemin parçasıdır.

Bu ekosistemin merkezinde, güvenliği, dayanıklılığı ve merkeziyetsizliğiyle bilinen, EVM uyumlu bir Katman 1 blok zinciri olan Gnosis Chain yer alıyor.

Gnosis Chain, Gnosis Studio ve GnosisVC gibi diğer girişimlerle birlikte, blockchain’in teknik yetenekleri ile günlük pratik uygulamalar arasındaki boşluğu kapatmayı hedefliyor.

Ekosistemin inovasyonu teşvik etme konusundaki vurgusu, erken aşamadaki merkezi olmayan projeleri destekleyen ve kuluçkaya yatıran GnosisVC’de açıkça görülüyor.

Bu çabalar, GnosisDAO tarafından desteklenen bir yönetim yapısıyla bir araya geldiğinde gelecekteki büyüme için sağlam bir temel oluşturuyor ve böylece yatırımcıların GNO’nun uzun vadeli potansiyeline olan güvenini artırıyor.

Sonuç: Birinci sınıf bir yatırım fırsatı mı?

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Gnosis (GNO), yenilikçi teknolojiyi sağlam bir pazar varlığıyla harmanlayarak ilgi çekici bir yatırım fırsatı sunuyor.

Son dönemdeki fiyat hareketleri, özellikle ekosistemin Gnosis Pay gibi ürünler ve “bankacılık 3.0″a yönelik öncü yaklaşımla gelişmeye devam etmesiyle birlikte önemli büyüme potansiyelinin altını çiziyor.

Ancak yatırımcıların aşırı alım koşullarına karşı dikkatli olmaları ve kısa vadeli fiyat dalgalanmalarını belirleyebilecek önemli destek ve direnç seviyelerini göz önünde bulundurmaları gerekiyor.