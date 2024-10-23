Hindistan kripto paraları yasaklamayı mı planlıyor?

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Hindistan hükümeti, özel dijital para birimlerine yönelik olası bir yasağı değerlendirirken, kripto para birimleri konusunda kritik bir kararın eşiğinde.

Advertisement Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Artık odak noktası, dijital rupinin (CBDC) geliştirilmesine doğru kayıyor.

Advertisement

Bu olası politika değişikliği, Hindistan’ın dijital finans manzarasını yeniden şekillendirebilir ve düzenlenmemiş alternatiflere kıyasla devlet destekli dijital para biriminin avantajlarını vurgulayabilir.

Kripto para birimlerinin kötüye kullanılmasına ilişkin endişelerin artmasıyla birlikte CBDC’lere olan ilgi de artıyor ve bu durum Hindistan’da dijital işlemlerin geleceği konusunda ulusal bir diyaloğun başlamasına neden oluyor.

Hindistan’ın CBDC’lere artan odaklanması

Copy link to section

Hindistan hükümeti henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak pek çok politikacı, kripto para birimlerinin kara para aklama ve piyasa istikrarsızlığı potansiyeli de dahil olmak üzere önemli riskler taşıdığını öne sürüyor.

Buna karşılık, dijital rupi gibi bir CBDC’nin, daha hızlı işlemler ve nakite olan bağımlılığın azalması gibi dijital ödemelerin faydalarını, ilişkili güvenlik riskleri olmadan sunduğu görülmektedir.

Hindistan Merkez Bankası’nın (RBI) dijital rupinin gelişimini yönlendirmesiyle, ülkenin finansal düzenleyicileri düzenlenmiş ve istikrarlı bir dijital para birimi sağlamayı hedefliyor.

Temmuz 2024’te Hindistan Ekonomi İşleri Bakanı Ajay Seth, bakanlıklar arası bir grubun kripto para birimleri hakkında kapsamlı bir politika belgesi üzerinde çalıştığını vurguladı.

Bu ekipte Hindistan Merkez Bankası (RBI) ve Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu (SEBI) temsilcileri yer alıyor.

Eylül ayında yayınlanması beklenen politika belgesinin gecikmesi, Hindistan’ın nihai tutumu konusunda belirsizlik yaratıyor.

Önerilen yasağın yürürlüğe girmesi halinde, özel kripto paralara karşı daha sıkı düzenlemeler getirilebilir ve dijital rupinin ülkenin birincil dijital para birimi seçeneği olarak sağlamlaştırılması mümkün olabilir.

RBI’ın dijital rupi hamlesi yıl sonuna kadar 1 milyon işlemi hedefliyor

Copy link to section

Hindistan Merkez Bankası, Aralık 2024’e kadar günlük işlem sayısını bir milyona çıkarma hedefiyle dijital rupinin perakende kullanımını teşvik etme çabalarının ön saflarında yer alıyor.

Mevcut günlük işlem hacmi 18.000 civarında olmasına rağmen, RBI çevrimdışı işlemler gibi özellikler aracılığıyla dijital rupinin kullanılabilirliğini artırmak için çalışıyor.

Dijital rupinin Hindistan’ın Birleşik Ödeme Arayüzü (UPI) ile entegre edilmesi için de planlar yapılıyor. Bu sayede dijital ödemeler halk için daha kolay ve erişilebilir hale getiriliyor.

Hindistan’ın dijital rupiye geçişi, dijital finans alanındaki daha geniş hedeflerini yansıtıyor.

5 milyondan fazla kullanıcısı ve 16 katılımcı bankası bulunan dijital rupi, hızla ülkenin finans sisteminin ayrılmaz bir parçası haline geliyor.

Kullanıcı kabulünü ve işlem hacmini artırmaya yönelik devam eden çabalar, RBI’ın dijital rupinin özel kripto para birimlerine uygulanabilir bir alternatif haline getirilmesi ve daha istikrarlı ve düzenlenmiş bir dijital ödeme seçeneği sağlanması konusundaki kararlılığını vurgulamaktadır.

Hindistan’da kripto paralara yönelik olası bir yasak, ülkenin finansal ekosisteminde önemli bir değişime işaret edebilir.

Dijital para meraklıları için dijital rupi, dijital işlemlerin kolaylığını merkezi bir otoritenin denetimiyle birleştiren düzenlenmiş bir alternatif sunuyor.

CBDC’lere doğru bu yönelim, piyasa oynaklığı gibi riskleri azaltırken, merkezi olmayan kripto para birimleriyle ilişkilendirilen özgürlüğü sınırlayabilir.

Dolayısıyla nihai politika kararı, Hindistan’ın dijital para birimleriyle nasıl etkileşim kurduğunu yeniden tanımlama potansiyeli taşıyor ve benzer hamleleri düşünen diğer gelişmekte olan piyasalar için emsal teşkil ediyor.