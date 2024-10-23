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Lloyds Banking Group, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, üçüncü çeyrek kârının müşterileri arasında artan finansal güveni yansıtarak beklentileri aştığını ve 2024 yılı performans rehberliğini yeniden teyit ettiğini duyurdu.

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İngiltere’nin en büyük ipotek kredisi kuruluşu, Temmuz-Eylül döneminde 1,8 milyar sterlin (2,34 milyar dolar) tutarında yasal vergi öncesi kâr bildirdi.

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Bu rakam geçen yılın aynı çeyreğindeki 1,9 milyar sterline göre hafif bir düşüş gösterse de, analistlerin ortalama 1,6 milyar sterlinlik tahminini aşıyor.

Lloyds, NatWest gibi rakipleriyle birlikte son yıllarda artan faiz oranları sayesinde artan karlılıktan faydalandı ve bu da kredi getirilerini artırdı.

Ancak banka, faiz oranlarının düşmeye başlamasıyla birlikte kâr seviyelerini sürdürme zorluğuyla karşı karşıya.

İngiltere’nin büyüme beklentileri ve kamu maliyesinin durumu hakkındaki endişelere rağmen Lloyds, performans rehberliğini değiştirmemeyi tercih etti.

Banka, bu yıl için maddi özkaynak getirisinin yaklaşık yüzde 13 seviyesinde, net faiz marjının ise yüzde 2,9’u aşmasını öngörüyor.

Grup İcra Kurulu Başkanı Charlie Nunn, güçlü çeyrek sonuçlarını gelir büyümesi, disiplinli maliyet yönetimi ve yüksek varlık kalitesi gibi faktörlere bağladı.

Banka, çeyrekte toplam kredi bakiyelerinin 4,6 milyar sterlin artarak 457 milyar sterline ulaştığını bildirdi; bu artışın başlıca nedeni kredi kartı ve teminatsız kredi tekliflerindeki büyümeydi.

Ayrıca Lloyds’un ipotek portföyü aynı dönemde 3,2 milyar sterlin büyüdü.

Lloyds, önümüzdeki dönemde konut fiyatlarının bu yıl yüzde 3,1 artacağını öngörüyor. Bu rakam, yılın başlarında yapılan yüzde 1,9’luk büyüme tahmininden daha yüksek.

Banka ayrıca 2024 yılı sonundan önce İngiltere Merkez Bankası’ndan bir taban faiz indirimi daha bekliyor.

Ayrıca Lloyds, Finansal Yürütme Kurumu tarafından yürütülen motor finansmanı incelemesiyle ilgili olarak herhangi bir ek hüküm koymadığını doğruladı.

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Lloyds hisseleri son dönemde iyi bir performans sergileyerek 52 haftalık ve dört yıllık zirvelerine yakın seviyelerde işlem görüyor.

Değerleme açısından, hisseler şu anda yaklaşık 9,3’lük ileriye dönük fiyat-kazanç (P/E) oranıyla fiyatlandırılıyor. Analist Edward Sheldon, bunların bu kazanç çarpanıyla tam olarak değerlendirildiğini öne sürerken, diğerleri hala bir miktar değer potansiyeli olabileceğine inanıyor.

Lloyds Banking Group’un TipRanks Smart Score’u ‘4 Nötr’ olup analistler tarafından ‘tut’ kategorisinde değerlendiriliyor; 2 ‘satın al’ ve 7 ‘tut’ notu bulunuyor.

LSEG Data & Analytics’e göre analistler Lloyds Banking Group hisselerini 1 adet ‘güçlü alım’, 6 adet ‘alım’, 11 adet ‘tut’ ve 1 adet ‘sat’ notuyla ‘tut’ olarak sınıflandırıyor.