Kanada Merkez Bankası, ekonomik yavaşlama nedeniyle temel faiz oranını 50 baz puan düşürerek %3,75’e düşürdü

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Kanada Merkez Bankası önemli bir hamle yaparak, Ekim 2024 kararında beklendiği gibi referans faiz oranını 50 baz puan düşürerek %3,75’e indirdi ve ekonominin beklendiği gibi gelişmesi halinde faiz oranını düşürmeye devam edeceğinin sinyalini verdi.

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Bu hamle piyasa beklentileriyle uyumlu olup, mevcut ekonomik senaryonun öngörüldüğü şekilde devam etmesi halinde bankanın daha fazla faiz indirimi yapma isteğini ortaya koyuyor.

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Kanada Merkez Bankası’nın mevcut faiz indirimi, daha önce toplam 25 baz puanlık üç indirimin ardından geldi.

Bu tekniğin ortaya atılmasının sebebi, Kanada’da enflasyon oranlarında önemli bir düşüş olduğunu gösteren son verilerdi.

Eylül ayında enflasyon yüzde 1,6’ya geriledi ve son üç yılda ilk kez yüzde 2 hedefinin altına indi.

Banka ayrıca, kişi başına düşen tüketimde düşüş ve iş gücü piyasasında yumuşama olduğunu, buna bağlı olarak işsizlik oranının yüzde 6,5’in üzerine çıktığını, bu oranın iki yıldan uzun süredir görülmediğini kaydetti.

Tüm bu göstergeler bir araya geldiğinde ekonomik baskıların hafifletilmesi için borçlanma maliyetlerinin düşürülmesinin gerekli olduğu ortaya çıktı.

Para Politikası Raporundan Görüşler

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Kanada Merkez Bankası’nın güncel Para Politikası Raporu, bankanın enflasyon ve GSYİH büyüme beklentileri hakkında fikir veriyor.

Politika yapıcılar, enflasyonun öngörülebilir gelecekte hedef seviyelere yakın kalmasını beklerken, enflasyon risklerinin her iki yönde de oldukça dengeli görünmesini bekliyor.

Banka ayrıca bu yıl GSYH’nin yüzde 1,2 oranında ılımlı bir büyüme, gelecek yıl ise yüzde 2,1 oranında daha yüksek bir büyüme oranı beklediğini öngörüyor.

Bu tahminler, devam eden ekonomik endişeler karşısında ihtiyatlı bir iyimserlik sergiliyor.

Faiz oranlarındaki düşüşün de katkısıyla, projeksiyon ufku boyunca GSYH büyümesinin istikrarlı bir şekilde hızlanması bekleniyor.

Bu tahmin, kişi başına düşen tüketici harcamalarındaki mütevazı artışların ve nüfus artışındaki yavaşlamanın net etkisini içeriyor.

Konut talebinin güçlü olması satışları ve tadilat harcamalarını artırdığı için konut yatırımlarının da hızlanacağı öngörülüyor.

Talep arttıkça iş yatırımlarının da artması bekleniyor ve ABD’den gelen sürekli talebin de desteğiyle ihracatın güçlü kalması bekleniyor.

Banka, raporda, enflasyonun projeksiyon dönemi boyunca hedefe yakın seyredeceğini, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü ve olumsuz baskıların genel olarak eşit kalacağını öngörüyor.

Ekonomideki aşırı arzın emilmesiyle birlikte, konut ve diğer hizmetlerden kaynaklanan yukarı yönlü baskı giderek azalırken, enflasyon üzerindeki aşağı yönlü baskı zayıflıyor.

Banka, genel olarak 2024 yılında GSYH büyümesinin %1,2, 2025 yılında %2,1 ve 2026 yılında %2,3 olacağını öngörüyor. Ekonominin iyileşmesiyle birlikte arz fazlası kademeli olarak emiliyor.

Kanada Merkez Bankası’nın küresel ekonomik görünümünün gözden geçirilmesi

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Kanada Merkez Bankası Para Politikası Raporu’ndaki son öngörülere göre, küresel ekonominin önümüzdeki iki yıl içinde yaklaşık %3 oranında büyüyeceğini öngörmeye devam ediyor.

İlginçtir ki, ABD’nin daha önceki tahminlerden daha güçlü bir büyüme kaydetmesi beklenirken, Çin’in ekonomik görünümünün daha az sağlam olduğu görülüyor.

Avro Bölgesi’nde büyüme yavaş seyretti ancak gelecek yıl ılımlı bir toparlanma yaşanması bekleniyor.

Son dönemde gelişmiş ekonomilerde enflasyon oranlarında düşüş yaşanırken, merkez bankalarının koyduğu hedeflere de yaklaşıldı.

Ayrıca, Temmuz ayından bu yana küresel finansal koşullar, büyük ölçüde piyasaların politika faiz oranlarının düşeceğine dair beklentilerinin de etkisiyle daha rahat hale geldi.

Ayrıca, mevcut küresel petrol fiyatlarının Temmuz Para Politikası Raporu’nda tahmin edilenden yaklaşık 10 dolar daha düşük olduğunu da belirtmekte fayda var.

Bu kapsamlı değerlendirme, Kanada Merkez Bankası’nın küresel çevreyi şekillendiren çeşitli ekonomik faktörleri dikkatle ele aldığını göstermektedir.

Faiz indiriminin önemi nedir?

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Kanada Merkez Bankası’nın faiz oranını düşürme kararı, ekonominin birçok katılımcısı açısından önemli sonuçlar doğuruyor.

Banka, borçlanma faiz oranlarını düşürerek tüketimi ve yatırımı artırmayı, böylece genel ekonomik faaliyeti canlandırmayı ve büyümeyi desteklemeyi umuyor.

Düşük faiz oranları, borç ödeme maliyetlerini azaltarak hem işletmelere hem de hanelere rahatlama sağlıyor; bu da potansiyel olarak daha yüksek harcanabilir gelire ve daha iyi finansal istikrara yol açıyor.

Sonuç olarak, bu faiz indirimi, merkez bankasının ekonomik toparlanmayı destekleme ve mevcut zorluklarla başa çıkma konusundaki kararlılığını ve aynı zamanda Kanada için istikrarlı ve sürdürülebilir bir ekonomik ortam sağlama çabasını göstermektedir.

Özetle, Kanada Merkez Bankası’nın referans faiz oranını düşürme kararı, değişen ekonomik koşullara yönelik proaktif yaklaşımını ortaya koyuyor.

Banka, enflasyon ve büyümenin karmaşıklıklarını ele almak için para politikasını değiştirerek belirsizlik ortamında yol almayı ve Kanada ekonomisine kritik destek sağlamayı umuyor.