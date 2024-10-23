Microsoft neden kadın ve azınlık çalışanlarını elinde tutmakta zorlanıyor?

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Microsoft Corp., çeşitliliğe sahip bir iş gücünü teşvik etme yönündeki devam eden çabalarına rağmen, kadın, siyahi ve Latin kökenli çalışanlarını elinde tutmada giderek artan zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Advertisement Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Şirketin hem gönüllü hem de gönülsüz ayrılışları ölçen son çeşitlilik ve kapsayıcılık raporuna göre, bu gruplar hızla ayrılıyor ve bu durum teknoloji devinin çeşitlilik girişimleri için zorluklar yaratıyor.

Advertisement

30 Haziran’da sona eren mali yılda, işten ayrılanların %32,7’sini kadınlar oluştururken, bir önceki yıl bu oran %31 idi.

Siyahi çalışanların ABD’deki çıkışların %10’unu temsil ettiği, 2023’teki %8,7’lik orana kıyasla, Latin kökenli çalışanların çıkışlarının %8’den %9,8’e çıktığı görülüyor.

Raporda, buna karşılık aynı dönemde şirketten ayrılan erkek ve Asyalı çalışan sayısının daha az olduğu belirtildi.

Kaçak avcılık ve iş kaymaları neden olarak gösterildi

Copy link to section

Microsoft, işten ayrılmalardaki bu artan eğilimi, rakip şirketler tarafından artan çalışan kaçırma olayları ve tarihsel olarak daha çeşitli bir iş gücüne sahip olan fiziksel ve çevrimiçi perakende işlerinden stratejik bir uzaklaşma gibi bir dizi faktörün birleşimine bağlıyor.

Microsoft’un Baş Çeşitlilik Sorumlusu Lindsay-Rae McIntyre, bir röportajda bu zorluğun farkında olduğunu söyledi. Bloomberg’in bir haberine göre, “Microsoft’a bu yetenek geldiğinde, daha fazlasını yapmamız gerektiğini biliyoruz” dedi.

“Buna, onlara Microsoft’a yatırım yapmaları ve Microsoft’ta kalmaları için sürekli bir neden verecek akıl hocaları ve kariyer seçenekleri sağlamak da dahildir.”

McIntyre ayrıca, çeşitli coğrafi konumlara dağılmış bulut bilişim veri merkezlerindeki iş sayısının arttığına dikkat çekti.

Bu rollerin işe alımlarda çeşitliliği artırma fırsatları sunduğunu ancak aynı zamanda bu çalışanları uzun vadede elde tutmak için daha fazla çaba gerektirdiğini belirtti.

Çeşitlilik, AI ürünlerinin geliştirilmesinde kritik öneme sahiptir

Copy link to section

Microsoft’un çeşitlilik çabalarının riskleri yüksek, özellikle de şirket, ortaya çıkan yapay zeka ürünlerinin ırk, cinsiyet ve diğer önyargılardan arınmış olmasını sağlamak için çalışıyor.

McIntyre, “Herkesin etkileşim kurmak isteyeceği güvenilir bir yapay zekayı ortaya çıkarmak için çok sayıda bakış açısına ihtiyaç duyulacak” dedi.

Microsoft bu sorunla boğuşan tek şirket değil. Çok az şirket, çalışan tutma verilerini ırk ve cinsiyet kategorilerine göre ayrılmış şekilde ifşa ediyor.

Ancak geçen yıl BlackRock Inc., siyahi ve Latin kökenli yöneticiler arasındaki yüksek ayrılma oranlarının, şirketin liderlik kadrolarını çeşitlendirme yolunda kaydettiği ilerlemeyi neredeyse sıfırladığını gösteren bir denetim yayınladı.

Microsoft bu tutma zorluklarıyla karşı karşıya kaldıkça, bunları ele alma becerisi gelecekteki iş gücü çeşitliliği ve yapay zeka ürünlerinin kapsayıcılığı açısından hayati önem taşıyacaktır.