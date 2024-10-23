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Goldman Sachs Group Inc., zayıflayan ekonomik büyüme ve şirket kazançları konusundaki endişeleri gerekçe göstererek Hindistan hisselerine ilişkin görünümünü “aşırı ağırlıklı”dan “nötr”e düşürdü.

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Not indirimi, Hindistan’ın temel hisse senedi endekslerinin sert düşüşler yaşamasının ardından geldi. NSE Nifty 50 Endeksi, pandemi başlangıcından bu yana en büyük aylık düşüşünü gördü.

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Salı günü yayınlanan ve Bloomberg tarafından bildirilen bir araştırma notunda, Sunil Koul’un da aralarında bulunduğu Goldman Sachs stratejistleri şunları söyledi:

“Hindistan için yapısal olarak olumlu durumun bozulmadığına inanırken, ekonomik büyüme birçok alanda döngüsel olarak yavaşlıyor.”

Kötüleşen kazanç hissiyatı, hisse başına düşen kazanç kesintilerinin hızlanması ve Eylül çeyreği sonuçları sezonunun zayıf başlamasının karlar üzerinde bir etki yarattığını belirttiler.

Goldman Sachs stratejistleri, “Yurtiçi akışlardan gelen destek göz önüne alındığında büyük bir ‘fiyat düzeltmesi’ olasılığı daha düşük, ancak piyasalar önümüzdeki üç ila altı ay içinde ‘zamanlama düzeltmesi’ yapabilir” dedi ve Hint hisse senetlerinin keskin bir düzeltmeden ziyade durgunluk dönemiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Bunun sonucunda şirket, Nifty 50 Endeksi için 12 aylık hedefini 27.500’den 27.000’e düşürdü; bu da Salı günkü kapanış seviyelerine göre yalnızca %10’luk bir yükseliş potansiyeli anlamına geliyor.

Yüksek değerlemeler ve zorlu makroekonomik ortamın yakın vadede önemli kazanımları sınırlaması bekleniyor.

Nifty 50 endeksi şu anda 12 aylık ileriye dönük kazancının 20 katında işlem görüyor. Bu rakam, 5 yıllık ortalaması olan 19,4 katından daha yüksek ve olası bir aşırı değerlemeye işaret ediyor.

Yabancı satışlar ve yavaşlayan kazanç büyümesi

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Bloomberg verilerine göre, Hint hisse senetleri yabancı yatırımcıların satış dalgasından sert bir şekilde etkilendi; yabancı fonlar ekim ayında net 7,8 milyar dolar çekti.

Yabancı yatırımcıların Hindistan’ın zayıflayan ekonomik verilerine ve artan enflasyonist baskılara tepki göstermesiyle, bu, Mart 2020’den bu yana en büyük aylık çıkış oldu.

Analistler, yüksek baz, zayıflayan talep ve daralan marj destekleri gibi zorlukları öne sürerek kazanç artışında yavaşlama konusunda endişelerini yaygın olarak dile getirdiler.

Motilal Oswal Financial Services, Nuvama Institutional Equities ve Axis Securities gibi diğer önde gelen aracı kurumlar, 2. çeyrek kazanç büyümesinin pandemi sonrası en düşük seviyeye gerileyeceğini, kâr büyümesinin Temmuz-Eylül döneminde keskin bir şekilde %2 civarına düşmesinin beklendiğini tahmin ediyor.

MOFSL’ye göre bu, Nifty şirketleri için 17 çeyreğin en yavaş kazanç büyümesini temsil edecek.

Sektör görünümü açısından Goldman Sachs, otomotiv, telekomünikasyon ve sigorta sektörlerinde aşırı ağırlıklı kalmayı sürdürürken, gayrimenkul ve internet sektörlerini ‘aşırı ağırlıklı’ olarak yükseltti.

Diğer yandan sanayi, çimento, kimyasal ve finans gibi döngüsel sektörlerin notunu düşürdü.

Aracı kurum, yatırımcılara Hindistan hisse senetlerindeki mevcut oynaklığı yönetmek için kaliteye, kazanç görünürlüğüne ve hedeflenen alfa temalarına öncelik vermelerini öneriyor.