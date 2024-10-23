Oracle’ın yükselişi: Ralli devam edebilir mi?

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Oracle Corporation (NYSE:ORCL), güçlü kazanç sonuçları ve bulut ile yapay zeka sektörlerindeki stratejik hamlelerin desteğiyle etkileyici bir yükseliş trendinde ilerlerken, tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmaya devam ediyor.

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Şirketin hisseleri yılbaşından bu yana yaklaşık %66 oranında yükselerek bulut ve yazılım alanındaki rakiplerinin çoğunu geride bıraktı.

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Analist derecelendirmeleri ve farklı görüşler

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RBC Capital, bugün 23 Ekim’de Oracle’ı “Sektör Performansı” notuyla ve 165 dolarlık fiyat hedefiyle ele almaya başladı.

Bu derecelendirme, Oracle hisselerinin son zamanlarda tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşması nedeniyle kritik bir dönemece denk geldi.

RBC’nin Oracle’ın Fusion ve NetSuite gibi bulut dönüşümü ve kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümlerindeki güçlü konumunu kabul etmesine rağmen, şirket yoğunlaşan rekabet ve yapay zeka patlamasının belirsiz uzun vadeli faydaları konusunda endişelerini dile getirdi.

RBC analisti Rishi Jaluria, Oracle’ın %70’in üzerindeki bulut brüt marjına ve şirketin şirket içi altyapıdan SaaS’a geçişine dikkat çekerek, bunun uzun vadeli kazanç büyümesini desteklemesi gerektiğini söyledi.

Ancak RBC’nin fiyat hedefi, Oracle’ın mevcut işlem seviyesinin yaklaşık %5 altında yer alıyor ve bu durum analistlerin yakın vadeli hisse senedi performansına ilişkin temkinli davrandıklarını gösteriyor.

RBC dışında birçok firma da Oracle’ın yükselişine ilişkin zıt notlar verdi.

Morgan Stanley, rezervasyonlardaki ılımlı büyümeye işaret ederek ancak marj baskısı ve faturalama büyümesiyle ilgili riskleri vurgulayarak fiyat hedefini 145 dolara yükseltirken “Eşit ağırlık” notunu korudu.

Öte yandan Evercore, Oracle’ın özellikle altyapı hizmeti (IaaS) alanında bulut birikimindeki güçlü büyümeye dayanarak “Daha İyi Performans” notunu yineledi ve fiyat hedefini 175 dolara yükseltti.

BofA hedefini 175 dolara yükseltti ancak gelir ve faturalama konusundaki karışık beklentileri gerekçe göstererek nötr kaldı.

JMP Securities daha iyimser bir duruş sergileyerek Oracle’ı “Piyasa Üstün Performansı” seviyesine yükseltti ve 175 dolarlık bir fiyat hedefi belirledi, organik büyümenin hızlandırılması ve stratejik bulut konumlandırmasının altını çizdi.

Yapay zeka ve bulut altyapısına yatırımlar

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Oracle, yakın zamanda Malezya’da yeni bir bulut bölgesi kurmak için 6,5 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurarak yapay zeka ve bulut altyapısının genişletilmesine olan bağlılığını pekiştirdi.

Yeni bölge, yapay zeka yeteneklerini geliştirecek ve üretken yapay zeka hizmetleri de dahil olmak üzere 150’den fazla altyapı ve SaaS hizmeti sunacak.

Bu hamle, yapay zeka hizmetlerine olan talebin artmasıyla uyumlu olup Oracle’ın diğer teknoloji devleriyle artan rekabet ortamında küresel varlığını güçlendirme çabasını yansıtıyor.

Oracle’ın Amazon Web Services (AWS) ile yeni iş birlikleri ve Microsoft Azure ve Google Cloud ile mevcut iş birlikleri de dahil olmak üzere stratejik ortaklıklarının bulut büyümesini desteklemesi bekleniyor.

Bu ittifaklar, Oracle’ın bulut erişilebilirliğini ve ölçeklenebilirliğini artırarak benzersiz bir rekabet avantajı sağlıyor.

Oracle’ın AMD ile yapay zeka iş yükleri için yeni yüksek performanslı bilgi işlem çözümleri dağıtmak üzere kurduğu ortaklık, şirketin kurumsal yapay zekadan yararlanma konusundaki odağını daha da vurguluyor.

Finansal performans ve gelecek beklentileri

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Oracle, 2025 mali yılının ilk çeyreğinde beklenenden daha iyi kazançlar bildirdi; geliri bir önceki yıla göre %7 artışla 13,31 milyar dolara ulaştı ve konsensüs tahminlerini aştı.

GAAP dışı EPS de beklentileri aşarak 1,39 dolara ulaştı. Bu artışta Oracle Cloud Infrastructure’a (OCI) olan ve yıllık bazda %46 büyüyen güçlü talep etkili oldu.

Şirket yönetimi, bulut ve yapay zekaya yönelik yatırımların artmasıyla birlikte çift haneli gelir büyümesi tahminini yineledi.

Raporlanan 99 milyar dolarlık kalan performans yükümlülükleri (RPO), güçlü gelecekteki gelirlere işaret ediyor.

Değerleme

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Oracle’ın şu anki ileriye dönük P/E oranı 27,8x olup, Salesforce ve Microsoft gibi bulut tabanlı rakiplerine yakındır.

Mevcut değerleme Oracle’ın geçmiş işlem aralığına kıyasla yüksek görünse de şirketin genişleyen ortaklıkları ve yapay zeka girişimleri potansiyel bir yükseliş sağlıyor.

Ayrıca şirketin faaliyet marjlarının sürekli %40’ın üzerinde seyrettiği sağlam karlılık profili de değerlemesini destekliyor.

Ancak, ileriye dönük P/E oranının emsallerinin ortalamasına yakın olması nedeniyle, yeni yatırımcılar bu yüksek seviyelerde risk-ödül oranını daha az elverişli bulabilirler.

Tüm bu gelişmeleri göz önünde bulundurarak, grafiklerin Oracle’ın fiyat hareketleri ve yükseliş rallisinin bundan sonraki olası adımları hakkında neler gösterdiğine bakalım.

Tavana mı ulaştı?

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Haziran 2023’ten itibaren bir yıldan fazla süre aralıklı seyrettikten sonra Oracle hissesi, bu yılın Ağustos ayından bu yana hızlı bir yükseliş kaydederek son dönemdeki tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.

Kaynak: TradingView

Hisse senedi tüm zaman dilimlerinde güçlü kalmaya devam etse de son dönemde 178,5 doların üzerinde dirençle karşılaşıyor.

Dolayısıyla hisse senedinde pozisyonu bulunmayan yatırımcıların yeni uzun pozisyonlar açmadan önce hissenin bu direncin üzerinde günlük kapanış yapmasını veya geri çekilme yaşamasını beklemeleri gerekiyor.

Hisse senedinde kısa pozisyona göz diken yatırımcıların elinde düşük riskli, yüksek getirili bir işlem vardır.

Mevcut 176 dolar seviyelerine yakın bir noktada kısa pozisyon açabilirler ve 180,2 dolar seviyesinde stop loss koyabilirler.

Hisse senedi mevcut seviyelerden ivme kaybetmeye başlarsa, 154,6 dolar civarındaki kısa vadeli destek seviyesine düşebilir ve bu seviyeden kar elde edilebilir.