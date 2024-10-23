Prove AI, Hedera blok zincirinde kurumsal odaklı AI yönetişim çözümünü başlattı

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Son teknoloji yapay zeka yönetişim çözümleriyle tanınan Prove AI AG, yapay zeka ürününü Hedera blok zincirinde piyasaya sürüyor.

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Prove AI bu hamleyle kurumsal odaklı çözümlere öncelik veriyor.

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Bu arada Hedera’nın kazançlı ağ altyapısı, Prove AI’nın yapay zeka gelişmeleri ve düzenlemeleriyle etkileşim halinde olan işletmelere yönetişim çözümleri sunmasına da yardımcı olacak.

Prove AI’yı Anlamak

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Casper Labs olarak bilinen Prove AI, yapay zeka modelleri için şeffaf yönetim ve bozulmaya dayanıklı denetime odaklanmak amacıyla Casper blok zincirinde ağını başlattı.

Ancak firma, işletmelere merkezi olmayan yönetim ve kurumsal düzeyde çözümler sunmak için Hedera’ya geçmeye karar verdi. Prove AI CEO’su Mrinal Manohar’a göre,

Hedera’nın gerçek anlamda kurumsal düzeyde bir blok zinciri ortamı sunma konusundaki kanıtlanmış bağlılığı, bizimkiyle örtüşüyor ve bu da onları Prove AI’yı daha geniş pazara tanıtırken doğal bir ortak haline getiriyor.

Neden Hedera?

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Hedera Hashgraph, blockchain sektöründeki en popüler ağlar arasında yer alıyor.

Yüksek verimlilik, merkezi olmayan yönetim, sabit işlemler ve düşük maliyetler onu küresel işletmeler için mükemmel kılıyor.

Hedera’nın yetenekleri sayesinde Prove AI, yapay zeka verilerinin bozulmaya dayanıklı, güvenilir bir şekilde denetlenmesini sağlayabilir.

Bu, benzersiz hesap verebilirlik talep eden sektörlerdeki işletmeler için hayati önem taşımaktadır.

Hedera’nın konsensüsü, blockchain üzerindeki herhangi bir veriyi geri döndürülemez hale getirir. Bu nedenle, Prove AI kullanan firmalar AI eğitim istatistiklerinin güvenilirliğine güvenebilirler.

Hedera Başkanı Charles Adkins, Prove AI’nın ittifakı hakkında şunları söyledi:

Değiştirilemez ve bozulmaya karşı dayanıklı bir veritabanı olan Prove AI, yapay zeka sistemlerinde risk yönetimine belirli bir güven düzeyi getiriyor; bu da geliştiriciler ve işletmeler için güvenli ve ölçeklenebilir bir temel sağlama misyonumuzla mükemmel bir şekilde örtüşüyor.

Charles Adkins, invezz.com’a verdiği özel röportajda, hız, enerji verimliliği ve güvenliğin Hedera’nın birçok büyük şirket nezdindeki cazibesini artırdığını belirtti.

Bu arada Prove AI, müşterileri için güvenliği ve uyumluluğu garanti altına almak amacıyla Hedera’nın altyapısını kullanacak. Bu, işletmelerin AI sistemleriyle etkileşim kurarken düzenleyici talepleri karşılamalarına olanak tanıyacak.

Hedera’nın ekosistemi üzerindeki etki

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Stratejik hamle Prove AI ve Hedera ağı için bir kazançtır. Bu değişim muhtemelen HBAR’ın kripto alanındaki konumunu sağlamlaştıracak ve onu ölçeklenebilir, güvenilir AI yönetimi için tercih edilen bir blok zinciri yapacaktır.

Bu arada, yapay zeka odaklı işletmeler, yapay zeka sistemlerini kurumlar için tasarlanmış bir ağ üzerinde ölçeklendirebilirler.

Hedera’nın verimli blok zinciri ve Prove AI’nın gelişmiş yönetişim araçları, uyumluluk, şeffaflık ve güvenlik gibi yapay zeka zorluklarının çözülmesine yardımcı olacak.

HBAR fiyat hareketi

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Altcoin, son 24 saatte %2 düşüş yaşadıktan sonra düşüş eğilimi göstererek 0,05169 dolardan işlem gördü.

Source – Coinmarketcap

HBAR’ın performansı, Bitcoin’in son yükselişte 70.000 doları geri kazanamaması nedeniyle ayıların hakim olduğu genel piyasayı yansıtıyor.

Bu arada Hedera Hashgraph önümüzdeki dönemde etkileyici bir performans sergilemeye hazır görünüyor.

Prove AI ile yapılacak ittifakın daha fazla yapay zeka merkezli işletme ve projeyi cezbedeceği ve bunun da blockchain ve yerel HBAR için muazzam bir büyümeye yol açacağı tahmin ediliyor.