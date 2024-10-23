Rusya Devlet Başkanı Putin, BRICS ülkeleri için tahıl borsası kurulmasını önerdi

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Rusya Çarşamba günü, ileride diğer önemli emtiaların ticaretinin yapılması için bir araç olarak kullanılabilecek bir BRICS tahıl borsası kurulmasını önerdi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çarşamba günü Rusya’da düzenlenen 16. BRICS zirvesinde yaptığı konuşmada, tahıl borsasının gruptaki ülkeleri ve küresel güneydeki ülkeleri aşırı fiyat oynaklığından korumaya yardımcı olacağını söyledi.

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Putin zirvede şunları söyledi:

BRICS ülkeleri dünyanın en büyük tahıl, bakliyat ve yağlı tohum üreticileri arasında yer alıyor. Bu bağlamda BRICS tahıl borsası açmayı önerdik.

Adil ve öngörülebilir fiyat göstergeleri

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Putin, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, tahıl borsasının kurulmasının istikrarlı bir pazar yaratılmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Borsanın, “gıda güvenliğinin sağlanmasındaki özel rolü göz önünde bulundurularak, ürün ve hammaddelerde adil ve öngörülebilir fiyat göstergelerinin oluşmasına katkı sağlayacağı” bildirildi.

Putin ayrıca böyle bir değişimin hayata geçirilmesinin, grup içindeki ülkelerin ulusal pazarlarının dış müdahalelerden korunmasına da yardımcı olacağını söyledi.

Putin ayrıca piyasaları aşırı spekülasyonlardan ve yapay gıda kıtlığı yaratma girişimlerinden koruyacaklarını söyledi.

Putin, BRICS ülkeleri için altın, gümüş ve elmas gibi kıymetli madenlerin ticaretinin yapılabileceği ayrı bir borsanın oluşturulabileceğini söyledi.

BRICS’in ortalama ekonomik büyümesinin küresel büyümeyi aşması bekleniyor

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Putin, Çarşamba günü yaptığı konuşmada, BRICS ülkelerinin toplam ekonomik büyümesinin 2024-25 yıllarında küresel ekonomik büyümeden daha yüksek olacağını söyledi.

Putin, BRICS ülkelerinin 2024-25 yıllarındaki ortalama ekonomik büyümesinin, küresel büyümenin yüzde 3,2-3,3 olması beklenirken, yüzde 3,8 olacağını söyledi.

Putin, BRICS ülkelerinin küresel ekonomideki lider rolüne ilişkin eğilimin daha da güçleneceğini belirterek, nüfus artışı, kentleşme, sermaye birikimi ve verimlilik artışının temel faktörler olduğunu söyledi.

Sınır ötesi ödeme sistemi

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Bu arada BRICS grubundaki diğer liderler de sınır ötesi ödeme sisteminin kurulmasını destekledi.

Sınır ötesi ödeme sistemi, BRICS ülkelerinin, şu anda geçerli olan dolar bazlı ödeme sistemini devre dışı bırakarak birbirleriyle ticaret yapmalarına yardımcı olabilir.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, BRICS ülkeleri için alternatif ödeme sisteminin hayati önem taşıdığını söyledi.

Grubun Ulusal Kalkınma Bankası’nın Uluslararası Para Fonu’na alternatif olarak tasarlandığını da söyledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Çarşamba günü düzenlenen zirvede BRICS ülkelerinin finansal entegrasyonundan yana olduğunu söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de BRICS ülkeleri arasında mali ve ekonomik iş birliğini derinleştirmeye çağırdı.

Reuters’ın haberine göre Putin konuşmasında, BRICS ülkeleri arasında karşılıklı yatırımı kolaylaştıracak ve Küresel Güney’deki diğer ülkelere yatırım için de kullanılabilecek bir BRICS yatırım platformu oluşturulması çağrısında bulundu.