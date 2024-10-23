Shiba Inu (SHIB), aylarca süren duraklamanın ardından Shibarium aktivitesinin artmasıyla toparlanmaya hazırlanıyor

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Köpek temalı kripto para Shiba Inu (SHIB), yatırımcıların POPCAT ve PEPE gibi yeni ve trend olan meme token’larına odaklanması nedeniyle son zamanlarda düşük performans gösterdi.

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Geçtiğimiz hafta yaşanan %5’lik fiyat düşüşü zayıflığa işaret ederken, son trendler SHIB için potansiyel bir geri dönüşe işaret ediyor.

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Shibarium’un günlük işlemleri %1.300 arttı

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Shiba Inu’nun L2 ağı son birkaç ayda önemli bir duraklama yaşadı.

Bununla birlikte, Shibarium son birkaç günde rahatlama yaşadı ve bazı önemli göstergeler 2024 başlarındaki zirvelere yeniden yükseldi.

Shibariumscan’e göre, platformdaki günlük işlemler 22 Ekim itibarıyla 1,8 milyona doğru fırladı.

Bu, 24 saatlik %1.300’lük şaşırtıcı bir artış ve dinamiklerde hızlı bir değişim anlamına geliyordu.

Bu istatistikler, Solana’nın Ethereum tabanlı projeleri geride bırakmasıyla Mart ayında Shibarium işlemlerinin %99 düşmesinin ardından güçlü bir canlanmaya işaret ediyor.

Ayrıca, Shibarium’daki aktif hesap sayısı 22 Ekim’de 26.000’in üzerine çıkarak 1 yıllık zirveye ulaştı ve bu da protokole olan ilginin yenilendiğini doğruladı.

Shibarium, daha fazla dApp geliştiricisini çekmek için SHIB ekosistemi içinde işlem verimliliğini ve ölçeklenebilirliği artırıyor.

L2, meme coin’in fiyat performansını artırmak için daha fazla fayda sağlayarak Shiba Inu’ya olan talebi iyileştirmeyi amaçlıyor.

Bu arada, Shibarium’un etkileyici canlanması muhtemelen yatırımcıların SHIB’e olan güvenini artıracaktır. Bu tür bir güven muhtemelen meme projesine yeni oyuncular ve taze sermaye çekecektir.

Böylece Shiba Inu, merakla beklenen boğa koşusunda en çok kazananlar arasında yer alabilir.

SHIB: yükseliş faktörlerine daha fazla

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Shiba Inu’nun token yakma girişimi aynı zamanda SHIB fiyatında (yakın vadede) potansiyel artışlara işaret ediyor.

Shibburn verileri, son bir günde yanma oranının %6.750 arttığını ve 27.108.433 Shiba Inu tokeninin dolaşımdan kaldırıldığını gösteriyor.

Source – Shibburn

Girişimin amacı, artan kıtlık ve istikrarlı talep ortamında altcoin’lerin kademeli değer artışı için deflasyonist hale getirilmesidir.

Ayrıca, göstergeler SHIB’nin yakın vadeli toparlanmasını destekliyor. Chaikin Para Akışı 17 Ekim’deki -0,20’lik düşük seviyelerden +0,03’e (günlük zaman diliminde) sıçradı.

Bu, son bir haftada meme token’ına nakit akışının olduğunu ve yakın toparlanmalara olan güveni yansıttığını gösteriyor.

Ayrıca Göreceli Güç Endeksi’nin 58 seviyesinde olması yukarı yönlü fiyat hareketleri için alan olduğunu gösteriyor.

Güncel SHIB fiyat hareketi

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Değer bakımından ikinci en büyük meme token’ı, son 24 saatte %2’den fazla değer kaybettikten sonra 0,00001768 dolardan işlem gördü.

Source – Coinmarketcap

SHIB belirgin bir düşüş hakimiyeti sergiliyor ve günlük işlem hacmindeki %30’luk düşüş yakın vadede zayıflığa işaret ediyor.

Shiba Inu’nun karamsar havası, ayıların dijital varlıklar alanına hakim olması ve kripto para piyasasının toplam değerinin son 24 saatte %1,44 düşüşle 2,28 trilyon dolara gerilemesiyle ortaya çıktı.

Bununla birlikte, uzmanlar piyasada hakim düşüşün ardından büyük bir toparlanma öngörüyor. İyimser ekosistem gelişmeleri, SHIB’yi geniş tabanlı boğa koşuları sonrasında erken canlanmalara hazırlıyor.