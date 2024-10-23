Tesla’nın kazançları Muhteşem Yedili’deki yerini haklı çıkarmak için baskıyı artırabilir

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Azalan kârlar ve düşük performans gösteren hisse senetleriyle Tesla Inc., mega-sermayeli teknoloji rakipleri arasında bir aykırı konuma geldikçe giderek daha fazla incelemeye tabi tutuluyor.

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Bloomberg’in haberine göre yatırımcılar, Tesla’nın “Muhteşem Yedili” olarak adlandırılan şirketteki en zayıf halka rolünü daha da sağlamlaştırabilecek olan şirketin üçüncü çeyrek kazanç raporu öncesinde özellikle endişeli.

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Tesla’nın bugün piyasaların kapanmasının ardından kazanç raporunu açıklaması bekleniyor.

Azalan karlar ve tahminler güveni düşürüyor

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Tesla, Muhteşem Yedili’nin son çeyrekte kârında düşüş beklenen tek üyesi olurken, diğer altı şirketin (Amazon, Microsoft, Apple, Alphabet, Meta ve Nvidia) tamamının büyümesi bekleniyor.

Wall Street analistleri Tesla’nın kazanç tahminlerini sürekli düşürerek şirketin sıkıntılarını daha da belirginleştirdiler.

Buna karşılık, teknoloji devlerinin hisseleri 2024’te artış gösterirken, Tesla’nın hisseleri %12 düştü.

Hisse senedi sıkıntılarına rağmen Tesla, kazanç bazında gruptaki en pahalı şirket olmaya devam ediyor ve ileriye dönük kazançlarının 74 katı seviyesinden işlem görüyor.

Bu yüksek değerleme, şirketin önümüzdeki dönemde elde edeceği sonuçlarla yatırımcıları etkilemesi açısından zorlu bir zemin hazırlıyor.

Çarşamba günü açıklanması beklenen üçüncü çeyrek raporunun, Tesla’nın bu ayın başlarında merakla beklenen robotaksi tanıtımıyla heyecan yaratmayı başarması durumunda daha yumuşak bir etkisi olabilirdi.

Ancak etkinlik beklentileri karşılayamadı ve yatırımcılar Tesla’nın yenilikçilik üstünlüğünü sürdürebilme yeteneği konusunda endişelendi.

Aptus Capital Advisors portföy yöneticisi David Wagner, raporunda “Yatırımcılar Tesla’ya karşı sabrını kaybetmeye başlıyor, özellikle de fikir olarak uzun vadeli ancak uygulama açısından yetersiz kalan robotaksi etkinliğinden sonra ve önümüzdeki iki yıl boyunca şirketin temel faaliyetlerinden kaynaklanan büyüme beklentileri düşük kalmaya devam ediyor” dedi.

EV satışlarındaki yavaşlama Tesla’yı etkilemeye devam ediyor

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Tesla’nın karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biri, 2023’ün sonlarından bu yana düşüşte olan elektrikli araç (EV) talebindeki yavaşlama.

Enflasyon, artan borçlanma maliyetleri ve ekonomik yavaşlama endişeleri, tüketicileri otomobil ve elektrikli araçlar gibi büyük satın alımlardan vazgeçmeye yöneltti.

Tesla, bu ortama alıcıları çekmek için agresif bir şekilde fiyat indirimlerine giderek yanıt verse de, bu strateji talebi tam olarak canlandırmak için yeterli olmadı.

Üçüncü çeyrek gelirinin, bir önceki yıla göre %8,9 artışla yaklaşık 25,4 milyar dolar olması bekleniyor.

Ancak analistler, hisse başına kazancın (EPS) bir önceki çeyrekteki 67 sente kıyasla yüzde 10 düşerek hisse başına 60 sente, bir yıl önceki 1,09 dolara göre ise düşüş göstermesini bekliyor.

Ayrıca yatırımcıların yakından izlediği önemli bir ölçüt olan Tesla’nın otomotiv brüt marjının da baskı altında kalmaya devam etmesi bekleniyor. Üçüncü çeyrekteki tahminler %14,9 olurken, bu rakam ikinci çeyrekteki %14,6’nın hemen üzerinde.

Longboard Asset Management portföy yöneticisi Cole Wilcox, raporda, “Kısa vadede hisse senedi için en önemli faktör, talep eğilimlerinin beklentilerin üstünde veya altında gelmesi ve brüt marjların üstünde veya altında olmasıdır” dedi.

Tesla’nın EV pazarında rakiplerine kıyasla güçlü kalmaya devam ettiğini belirten yetkili, “EV talebinin bir zamanlar olduğu gibi patlayıcı ve yüksek büyüme gösteren bir kategori olmadığını” söyledi.

Analistler Tesla’nın geleceği konusunda temkinli

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Tesla bu zorluklarla mücadele ederken bazı analistler, şirketin uzun vadeli büyüme beklentilerine ilişkin daha fazla görünürlük sağlanmadan hisse senedinde güçlü bir toparlanmanın mümkün olmayabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Piper Sandler analisti Alexander Potter, Tesla’nın yeni ürünlerini duyurması ve Çin gibi önemli bölgelerde gelişmiş sürücü destek yazılımı için düzenleyici onay alması beklenen gelecek yıla kadar hisse senedinin yeniden değerlenmesi için katalizörlerin ortaya çıkmayabileceğini düşünüyor.

Potter müşterilerine yazdığı bir notta, “Üçüncü çeyrek sonuçlarından bağımsız olarak, yatırımcıların tahminleri artırmak için nedenleri olana kadar sürdürülebilir bir yükseliş yönlü yeniden derecelendirmenin gerçekleşmeyeceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Tüm bu endişelere rağmen birçok yatırımcı, Tesla’nın yenilikçi bir şirket olarak ünü ve otonom araçlarla otomotiv sektöründe devrim yaratma potansiyeli nedeniyle Muhteşem Yedili arasındaki yerinin bozulmadan kaldığına inanıyor.

Ancak şirketin son kazanç raporu, yatırımcıların Tesla’nın teknoloji elitindeki gelecekteki rolünü nasıl algılayacağını şekillendirmede kritik öneme sahip olabilir.

50 Park Investments’ın kurucusu ve CEO’su Adam Sarhan, “Tesla’nın yaklaşan kazançları çok önemli, ancak bunlar daha büyük bir resmin parçası” dedi.

Şimdilik Tesla’yı Mag 7 projesinden vazgeçirmek için çok erken, ancak şirketin kendini kanıtlaması için baskının devam ettiği kesin.

Yatırımcıların sabrının tükendiği ve büyüme için net bir yol haritasının henüz belirsiz olduğu bir ortamda Tesla’nın rekabetçi teknoloji dünyasındaki konumunu sürdürebilmesi için hem kazanç cephesinde hem de ürün yenilikleriyle etkilemesi gerekecek.