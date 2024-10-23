Tokyo Metro hisseleri 2,3 milyar dolarlık halka arzın ardından ilk halka arzında %47 yükseldi

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Tokyo Metro Co.’nun hisseleri piyasaya ilk girişinde %47 artışla 1.630 ¥’den açıldı ve 1.200 ¥’lik halka arz fiyatının önemli ölçüde üzerine çıkarak 1.768 ¥’ye kadar yükseldi.

Advertisement Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Halka arz, 348,6 milyar ¥ (2,3 milyar $) gelir elde ederek, SoftBank Corp.’un 2018’deki halka arzından bu yana Japonya’nın en büyük halka arzı oldu.

Advertisement

Anlaşmaya 15 kattan fazla talep gelmesi yatırımcılardan gelen güçlü talebin bir göstergesiydi.

Temkinli piyasa duyarlılığına rağmen güçlü IPO talebi

Copy link to section

Bu büyük ilgi, yatırımcıların Tokyo Metrosu’nun istikrarlı iş modeline olan güvenini yansıtıyor.

Nissay Asset Management’ın baş sermaye fonu yöneticisi Taku Ito, “Halka arz fiyatının çok düşük olduğunu ve adil değerin 1.600 ¥ civarında olacağını düşündük” dedi.

Ito, hissenin güvenilir bir temettü yatırımı olduğunu ve dalgalı bir piyasada istikrar sağladığını, ancak değerinde hızlı bir artış beklenmediğini vurguladı.

Bireysel yatırımcılar heyecan gösteriyor ancak yabancı ilgisi bekleniyor

Copy link to section

Perakende yatırımcı ilgisi güçlü olsa da, analistler yabancı yatırımcıların da hisseye ilgi göstermesiyle hissenin daha da yükselebileceğine inanıyor.

Ichiyoshi Asset Management Başkanı Mitsushige Akino, özellikle Tokyo Metro’nun önemli bir piyasa endeksine dahil edilmesi durumunda hisselerin %13 artışla 2.000 Yen civarına çıkabileceğini öngörüyor.

Hükümetin hisse azaltımı mali toparlanma planlarıyla uyumlu

Halka arz, Tokyo Metro hisselerinin Mart 2028’e kadar satışını gerektiren mevzuat gereği kamu sektörü borcunu azaltmaya yönelik daha kapsamlı bir hükümet planının parçasıydı.

Halka arzın ardından Japonya hükümeti ve Tokyo Büyükşehir Belediyesi, şirketteki hisselerini yarıya indirecek.

Tokyo Metrosu Mart 2025’e kadar %13 kar büyümesi öngörüyor

Copy link to section

Günlük 6,5 milyondan fazla yolcu taşıyan Tokyo Metrosu, Mart 2025’te sona erecek mali yılda net kârının %13 artarak 52,3 milyar Yen’e çıkmasını bekliyor.

Şirket ayrıca turizm ve banliyö trafiğindeki toparlanmanın etkisiyle ulaşım segmentinden elde edilen işletme gelirinde %18’lik bir artış öngörüyor. Ancak gayrimenkul gelirinin yaklaşık 4,5 milyar ¥ seviyesinde sabit kalması bekleniyor.

Kamu hizmeti niteliği uzun vadeli karlılığı sınırlayabilir

Copy link to section

Tokyo Metrosu yüksek yolcu sayısına sahip olsa da kamu hizmeti taahhütleri gelecekteki karlılığı sınırlayabilir.

Shinkin Asset Management’ın kıdemli fon yöneticisi Naoki Fujiwara, “Tokyo Metrosu’nun ücretleri artırması veya agresif karlar elde etmesi zor olacak” dedi.

Ayrıca şirketin gayrimenkul girişimleri sınırlı büyüme fırsatları sunuyor ve bu da istikrarlı ancak mütevazı bir görünüm sergiliyor.

Altı yıl aradan sonra ilk büyük halka arz, piyasada yenilenen ivmenin sinyalini veriyor

Copy link to section

Bu halka arz, Japonya’nın halka arz piyasası için önemli bir gelişme olup, altı yıl aradan sonra ilk büyük halka arz olma özelliğini taşıyor.

Piyasaya güçlü giriş, Japonya’da yeni listelenen şirketlerin ilk işlem gününde ortalama %34 kazanç sağladığı bir zamanda gerçekleşti.

Dokuz hattı ve 180 istasyonuyla Tokyo Metrosu, New York metrosundan günlük yaklaşık iki kat daha fazla yolcuya hizmet veriyor. Bu da onun Japonya’nın altyapısı açısından önemini bir kez daha vurguluyor.