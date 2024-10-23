UBS, AO Smith’in notunu nötre yükseltti: Bu bir satın alma sinyali mi?

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

23 Ekim 2024’te UBS analistleri, AO Smith’in (NYSE: AOS) notunu daha önceki “Sat” seviyesinden “Nötr” seviyesine yükseltti.

Advertisement Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Bu gelişme, UBS’nin şirketin hisselerinin emsallerine ve daha geniş piyasalara kıyasla düşük performans gösterdiği bir dönemin ardından daha adil bir şekilde değerlendiğini görmesinin ardından geldi.

Advertisement

Şirket, 2025 ve 2026 için AO Smith için hedef fiyatı 18x kazanç olarak revize ederek 75 dolardan 80 dolara yükseltti.

UBS analisti Damian Karas, şirketin güçlü bilançosu ve savunmacı özelliklerinin, olası ekonomik gerilemelere karşı yalıtıcı faktörler olduğunu söyledi.

Ayrıca firmanın, zorlu tüketici ve konut piyasasına rağmen Çin hükümetinin teşvikleri ve bunun AO Smith’in ters ozmos su filtrasyon işine olan olumlu etkisi konusunda giderek daha iyimser olduğunu belirtti.

3. Çeyrek Kazanç İncelemesi

Copy link to section

AO Smith, 22 Ekim 2024’te 3. çeyrek sonuçlarını bildirdi.

Şirketin GAAP dışı EPS’si beklentiler doğrultusunda 0,82 dolar olarak gerçekleşti, ancak geliri yıllık bazda %3,7 düşerek 903 milyon dolar olarak gerçekleşti ve tahminlerin yaklaşık 54,75 milyon dolar altında kaldı.

Satışlar, esas olarak Çin’deki düşük hacimler ve Kuzey Amerika’daki su ısıtıcısı satışlarındaki düşüş nedeniyle düştü.

Şirketin geçen yılın aynı dönemine göre net satışlarında yüzde 4 düşüş yaşanırken, net karı yüzde 11 düşerek 120,2 milyon dolara geriledi.

Satışların bir önceki yıla göre %17 azaldığı Çin ve su ısıtıcısı talebinin zayıfladığı Kuzey Amerika gibi önemli segmentlerdeki zayıf performans, bu sonuçlara önemli ölçüde katkıda bulundu.

İşletme temelleri ve son gelişmeler

Copy link to section

Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, AO Smith, çeşitli portföyü ve sürdürülebilir büyümeye yönelik net odaklanmasıyla temelde güçlü kalmaya devam ediyor.

Şirketin Kuzey Amerika segmenti, ticari kazan ve su arıtma satışlarının çift haneli rakamlarda büyümesiyle dayanıklılık gösterdi ve bu, kısmen daha düşük su ısıtıcısı hacimlerini telafi etti.

Şirketin sürekli zorluklarla karşı karşıya kaldığı Çin’de, hükümetin son teşvikleri olumlu bir gelişme olabilir ve konut talebinde iyileşmelere yol açabilir.

Ayrıca AO Smith’in Unilever’den Pureit’i 120 milyon dolara satın alması, şirketin Hindistan ve Güney Asya’daki pazar payını genişletme stratejisiyle de örtüşüyor.

Çin’deki zayıf tüketici talebi ve Kuzey Amerika’daki dalgalanan su ısıtıcısı hacimlerine rağmen AO Smith, Hindistan’daki büyüme fırsatlarını değerlendirmeye devam ediyor.

Şirketin bilançosu da dikkat çekici bir güç olup, 2024’ün ilk dokuz ayında %5,9’luk düşük bir kaldıraç oranı ve 282,5 milyon dolarlık serbest nakit akışı yaratımı korumuştur.

Ancak Çin’de artan çelik maliyetleri ve zayıf satışlar, kısa vadede karlılık açısından risk oluşturuyor.

Değerleme içgörüleri

Copy link to section

AO Smith, FY25 EPS’ye dayalı olarak yaklaşık 20x’lik ileriye dönük P/E oranıyla işlem görüyor; bu oran uzun vadeli ortalamasının biraz üzerinde.

UBS, hissenin mevcut değerlemesini adil olarak değerlendirirken, Çin’deki devam eden ekonomik belirsizlik ve tutarsız büyüme beklentileri kısa vadede yükselişi sınırlayabilir.

Yatırımcılar, şirketin Ekim ayının başlarında yaptığı yönlendirme indiriminin ardından temkinli davrandılar. Bu indirim, şirketin tam yıllık EPS görünümünü önceki 3,95-4,10 dolarlık yönlendirmeden 3,70-3,85 dolar aralığına düşürdü.

İş dünyasının temellerini ve son haberleri gözden geçirdikten sonra, teknik göstergelerin AO Smith’in hisse senedi gidişatı hakkında neler ortaya koyduğuna bakalım.

Destek yakınında işlem görüyor

Copy link to section

AO Smith’in hisseleri yaklaşık 2 yıldır hiçbir yere gitmiyor.

Hisse senedi son bir yılda 92$’da çift tepe yaptı ve oradan geri döndü. Şu anda 764$’a yakın desteğine çok yakın işlem görüyor.

Kaynak: TradingView

Dolayısıyla hisseye olumlu bakan yatırımcılar, 75,8 dolarlık stop loss ile mevcut seviyelerden satın alabilirler.

Hisse senedinin mevcut seviyelere yakın destek bulması ve yön değiştirmesi durumunda yeniden 92 dolara doğru bir hareket başlayabilir.

Hisse senedine karşı olumsuz görüşe sahip yatırımcılar, halihazırda önemli bir düşüş yaşandığını göz önünde bulundurarak mevcut seviyelerden kısa pozisyon açmaktan kaçınmalıdır.

Yeni bir kısa pozisyon yalnızca hisse senedinin günlük kapanışının 76,4$ seviyesinin altında olması durumunda başlatılmalıdır.