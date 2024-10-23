UNI, Uniswap’ın izinsiz köprüleme özelliğinin dokuz ağda başlatılmasıyla erken toparlanmayı hedefliyor
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- Uniswap’s permissionless bridging went live today, 23 October.
- The service will connect to Ethereum, Arbitrum, Base, ZKsync, World Chain, Blast, Zora, OP Mainnet, & Polygon.
- The move sets UNI’s price for a remarkable 33% price jump in the coming times.
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Yakın zamanda piyasaya sürülen Unichain’in ivmesini temel alan merkezi olmayan borsa Uniswap, izin gerektirmeyen bir köprüleme hizmeti başlattı.
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Yeni ürün, DEX kullanıcılarının dokuz zincire bağlanabilmesine olanak tanıyarak, birlikte çalışabilirliği artırmayı hedefliyor.
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Uniswap, Across Protocol tarafından desteklenen bir zincirler arası köprü başlattı Uniswap Arayüzü ve Cüzdanı aracılığıyla kullanıcılar artık varlıklarını Ethereum, Base, Arbitrum, Polygon, Zora, Blast, OP Mainnet, World Chain ve ZKsync dahil olmak üzere dokuz ağ arasında köprüleyebilir. Uniswap aracılığıyla…
Uniswap’ın izinsiz köprüleme özelliği dokuz zincirde yayındaCopy link to section
DEX, Uniswap cüzdanı ve arayüzü üzerinden izinsiz köprülemenin aktif olduğunu açıkladı.
Kullanıcılar Ethereum, Arbitrum, Base, Polygon, ZKsync, World Chain, Blast, Zora ve OP Mainnet’e bağlanabilir.
Merkezi olmayan borsa, dijital varlıkları yönetmek için bölünmüş arayüzlere sahip birden fazla ağ kullanan bireylerle ilgili sorunları çözmeyi amaçlıyor.
Across Protocol tarafından desteklenen izinsiz köprü zinciri, DEX’i rakiplerinin önüne geçirecek. Uniswap’a göre,
Across, likidite havuzları ve aktarıcılardan oluşan merkezi olmayan bir ağ üzerinden çalışan izinsiz bir köprüdür.
Bu sistem, dakikalar değil saniyeler içinde gerçekleşen hızlı ve güvenli köprülemeyi mümkün kılıyor.
Bu arada Uniswap, “çoklu zincir” anlatısının blockchain sektörüne hakim olacağından emin.
Platform, böyle bir geleceğe hazırlanmak için katman2 çözümü Unichain’i hayata geçirdi.
Uniswap’ın yeni L2 ağıCopy link to section
Uniswap Labs, Unichain’in test ağını 10 Ekim’de duyurdu ve genel ana ağın 2024 yılı sonundan önce tamamlanması bekleniyor.
DeFi için tasarlanmış yeni bir L2 olan @unichain’i tanıtıyoruz ✨ Hızlı bloklar (250 ms), zincirler arası birlikte çalışabilirlik ve merkezi olmayan bir doğrulayıcı ağı Zincirler arasında likiditeye ev sahipliği yapmak üzere oluşturuldu
L2 ağı, piyasa verimliliğini artırmak ve “MVE’ye kaybedilen değeri” azaltmak için anında işlemler ve 1 saniyelik blok süreleri sunacak.
UNI fiyat performansıCopy link to section
Yerel token günlük grafikte önemli bir düşüş eğilimi gösterdi ve %5’in üzerinde düşüşle 7,55 dolardan işlem gördü.
Kısa vadeli zayıflığın yansıması olarak 24 saatlik işlem hacmi %65 düştü.
Bu arada DEX, 2024 yılında farklı sebeplerden dolayı ilgi odağı haline geldi.
Örneğin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) DEX’e menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Wells Bildirimi göndermesinin ardından, tradign platformu Nisan 2024’te yatırımcıların radarında kalmaya devam etti.
Ayrıca Uniswap, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’na (CFTC) 175 bin dolar ödemeyi kabul ederek ilgi odağı oldu.
Düzenleyici zorluklara rağmen UNI, yılbaşından bu yana %2,35 oranında artış göstererek dayanıklılık gösterdi.
Altcoin, katalizörler arasındaki artan birlikte çalışabilirlikle önümüzdeki dönemde istikrarlı büyümeye hazır durumda kalmaya devam ediyor.
Alıcıların yeniden canlanması, 10 dolara doğru sağlam yükselişleri tetikleyecek ve bu da mevcut fiyatlardan %33’lük bir kazanç anlamına gelecektir.
Güçlü yükseliş, 18 dolarlık direnç bölgesine yükselmeden önce 15 dolar seviyesine doğru kapıları açabilir.
Ancak önümüzdeki seanslarda UNI’nin seyrinin şekillenmesinde geniş piyasa duyarlılığının önemli olacağı düşünülüyor.
Bitcoin’in 65 bin doların altına düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu mevcut karamsar ruh hali, UNI fiyatlarında uzun süreli düşüşleri tetikleyebilir.
Ancak BTC’nin 70 bin dolara doğru toparlanması, token için önemli geri dönüşleri tetikleyecektir.
Analistler, mevcut ayı hakimiyetine rağmen güvenlerini koruyorlar.
Michael van de Poppe, altcoin piyasasının bu döngüde 50 kat artabileceğini belirterek yatırımcılara sabırlı olmaları çağrısında bulundu.
#Altcoin portföyünüz %30-70 düştüyse, bu tamamen normaldir. İyi bir pozisyon almak, döngünün sonunda sizi 20-50 katına çıkarabilir. Sadece sabır meselesi.
Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.
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