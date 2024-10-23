Uygun fiyat, Amerika’daki otomobil pazarının geleceğini mi yönlendiriyor?

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20.000 ila 30.000 dolar arasındaki fiyatlı araçlara yönelik artan eğilim, ABD otomobil pazarının görünümünü yeniden şekillendiriyor.

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Otomotiv analistlerine göre, giderek daha fazla alıcının yeni arabalar için ortalama 47.000 dolarlık fiyat etiketini ödeme zorunluluğunu yeniden gözden geçirmesiyle birlikte bir “uygun fiyatlılık değişimi” yaşanıyor. Bu, pandemi öncesi seviyelere kıyasla %20’den fazla bir artış anlamına geliyor.

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Edmunds.com’dan alınan verilere göre, mevcut oranlarda, yaklaşık altı yıl boyunca %7,1 faizle finanse edilen bir kredi varsayıldığında, bu fiyattan yeni bir araba satın almanın ortalama bir alıcıya maliyeti aylık yaklaşık 737 dolar olacak.

Birçok kişi için bu, finansal açıdan çok zorlayıcı bir durum ve bu da daha küçük, daha makul fiyatlı modellere doğru bir yönelimi teşvik ediyor.

Ancak daha ucuz alternatiflere yönelenler sadece 47.000 dolarlık bir aracı karşılayamayan alıcılar değil.

Birçok tüketici daha yüksek fiyatı karşılayabilir, ancak bunun değerini göremiyor.

Bu değişen zihniyet, ABD otomobil üreticilerini stratejilerini yeniden gözden geçirmeye yöneltiyor. Zira Eylül ayında yeni otomobil satışları geçen yıla kıyasla yalnızca %1 arttı.

Bu eğilimin devam etmesi halinde, üreticiler indirimleri artırmaya ve araç fiyatlarını düşürmeye zorlanabilir ve bu durum sektördeki kâr marjları üzerinde baskı yaratabilir.

Popüler otomotiv alışveriş sitesi CarGurus’un piyasa istihbarat direktörü Kevin Roberts, bu değişimin ekonomik belirsizliğe ve araç fiyatlarını yüksek tutan yüksek faiz oranlarına bağlı olduğunu söylüyor.

Associated Press’e konuşan bir yetkili, “Tüketiciler ekonomik belirsizlik, hâlâ yüksek faiz oranları ve yüksek seyreden araç fiyatlarıyla karşı karşıya kaldıkça daha ihtiyatlı davranıyorlar” dedi.

Bütçe dostu araçların yükselişi

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Edmunds’a göre üreticiler, yüksek fiyatlı birçok modelde daha büyük indirimler sunarak buna yanıt verdi ve ortalama teşvikler geçen yıl neredeyse iki katına çıkarak 1.812 dolara çıktı.

Örneğin General Motors, Temmuz ve Eylül ayları arasında yaklaşık 49.000 dolarlık sabit araç fiyatlarını koruyarak şirketin vergi öncesi kazançlarında 900 milyon dolarlık bir artış elde etmesine yardımcı oldu. Ancak otomobil üreticisi bu kazanımları dördüncü çeyrekte sürdürmeyi öngörmüyor.

İlginçtir ki, Eylül ayı itibarıyla 20.000 ila 30.000 dolar arası fiyatlı araç satışları, yeni otomobil satışlarındaki büyümenin %43’ünü oluşturdu ve bu segmentte son dört yılın en büyük payına ulaşıldı.

Cox Automotive, kompakt ve alt kompakt otomobiller ile SUV’ların 2018’den bu yana en hızlı büyümesini gördüğünü, uygun fiyatlı modellerin pazarda ilgi gördüğünü bildiriyor.

Aslında, bütçe dostu araçlara olan talebin yeniden canlanması pandemi öncesi eğilimleri yansıtıyor.

2018 yılında ABD’deki tüm yeni otomobil satışlarının yaklaşık %35’ini kompakt ve alt kompakt araçlar oluşturuyordu.

Ancak pandemi döneminde yaşanan yarı iletken sıkıntısı, otomobil üreticilerini daha yüksek fiyatlı kamyon ve SUV üretimine öncelik vermeye zorladı ve bunun sonucunda uygun fiyatlı araçların payı 2022’ye kadar yüzde 30’un altına düştü.

Şimdi ise piyasa koşullarının istikrara kavuşmasıyla birlikte bu pay bu yıl yüzde 34’e çıktı.

Kompakt otomobiller geri dönüş yapıyor

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Küçük araç satışlarındaki toparlanma dikkat çekici.

Örneğin, kompakt sedan satışları Eylül ayına kadar yıllık bazda %16,7 arttı. Buna karşılık, daha büyük pikaplar ve SUV’ların satışları çok daha yavaş bir hızda büyüdü, büyük kamyonetler %6’dan az büyüme gördü ve büyük SUV’lar neredeyse hiç yükselmedi, CarGurus’a göre.

ABD’de en çok satan araç, Ford’un F-Serisi kamyoneti olmaya devam ediyor ve neredeyse elli yıldır en çok satan araç olma unvanını sürdürüyor.

Ancak geleneksel olarak üçüncü en çok satan Stellantis’in Ram pikap modeli, Toyota RAV4, Honda CR-V ve 7.500 dolarlık ABD vergi indiriminden yararlanan Tesla’nın Model Y’si gibi daha uygun fiyatlı modeller tarafından geride bırakılarak altıncı sıraya geriledi.

Uygun fiyatlılığa doğru yaşanan bu yönelim, otomobil üreticilerini şaşırttı; çünkü birçoğu kendilerini çok sayıda pahalı kamyonet ve SUV’la buldu.

Chrysler, Jeep ve Ram marka araçları üreten Stellantis, bu eğilimin bu yılki karlılığını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Yüksek faiz oranları alıcı davranışlarını değiştiriyor

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Chevrolet gibi bazı şirketler, daha bütçe dostu araçlara doğru bir yönelim olacağını öngörmüştü.

Marka, 2023 ilkbaharında Trax kompakt SUV’nin yeniden tasarlanmış bir versiyonunu piyasaya sürerek bu trendden yararlanmak için iyi bir konum elde etti.

Chevrolet satış operasyonları direktörü Mike MacPhee’ye göre, Trax satışları bu yıl %130 arttı ve ABD’de en çok satan küçük SUV oldu.

Bu değişime rağmen piyasanın geleceği belirsizliğini koruyor.

Cox Automotive’un baş ekonomisti Charlie Chesbrough’un belirttiği gibi, faiz oranlarında yapılacak olası indirimler, sonunda otomobil kredisi maliyetlerini düşürebilir ve tüketicileri daha büyük ve daha pahalı araçlara yönlendirebilir.

Chesbrough AP’ye yaptığı açıklamada, “Faiz oranları düşmeye başlarsa eğilimler muhtemelen değişmeye başlayacaktır” dedi.

Tüketicilerin bu daha büyük araçlara yöneldiğini göreceğiz.

Ancak şimdilik birçok alıcı, artan kredi faiz oranları, artan sigorta maliyetleri ve temkinli ekonomik görünüm karşısında daha küçük ve daha uygun fiyatlı araçları tercih ediyor.

Bu eğilimin devam edip etmeyeceği ya da değişen piyasa koşullarıyla birlikte azalıp azalmayacağı ise henüz belli değil.