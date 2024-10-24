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Elon Musk’ın günlük 1 milyon dolarlık bağış kampanyası, ABD Adalet Bakanlığı’nın federal seçim yasalarını ihlal edebileceği uyarısının ardından inceleme altına alındı.

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Kamala Harris’e karşı başkanlık yarışında Donald Trump’ı aktif olarak destekleyen Musk, bu girişimi siyasi eylem komitesi America PAC aracılığıyla başlattı.

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Bu çekiliş, Birinci ve İkinci Anayasa Değişikliklerini destekleyen bir dilekçeyi imzalayan kayıtlı seçmenlere günlük 1 milyon dolar kazanma şansı sunuyor.

Bu çaba, yedi kritik kararsız eyaletteki seçmenleri hedefliyor: Pensilvanya, Georgia, Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin ve Kuzey Carolina.

5 Kasım’daki Seçim Günü yaklaşırken, yarışmanın ABD seçim yasalarına uygunluğu konusunda tartışmalar ve hukuki sorular ortaya çıktı, Demokratlar arasında endişeler oluştu ve Adalet Bakanlığı’nın soruşturma açması çağrılarına yol açtı.

Elon Musk’ın seçmenlere hediye kampanyasının yasallığı nedir?

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Adalet Bakanlığı’nın endişelerinin temelinde ABD yasalarının seçmen kaydı için ödeme yapılmasını yasaklaması yatıyor.

Bu yasalar, seçim sürecinde haksız etkiyi önlemeyi amaçlıyor. Musk’ın hediyesi, bir dilekçe girişimi olarak çerçevelenmiş olsa da, katılımcıların kayıtlı seçmen olmasını gerektiriyor ve bu da potansiyel yasal sorunlar yaratıyor.

Adalet Bakanlığı Kamu Dürüstlüğü Birimi’nin Musk’ın Amerika Siyasi Eylem Komitesi’ne ulaşarak federal seçim yasası ihlalleri ihtimalini gündeme getirdiği bildirildi.

Adalet Bakanlığı’nın bu bildiriminin kesin zamanlaması henüz netlik kazanmadı ve bakanlık konuyla ilgili kamuoyuna bir açıklama yapmadı.

Musk’ın Amerika PAC’i, yarışmanın kritik eyaletlerde 1 milyondan fazla seçmeni çekmeyi hedeflediğini açıkça belirtti.

Seçim sonuçlarını belirlemede sıklıkla kritik öneme sahip olan bu eyaletler, dilekçeyi önemli sayıda yeni seçmenin imzalaması durumunda önemli bir etki görebilir.

Siyasi Eylem Komitesi (PAC), bu çabayı anayasal haklar, özellikle de ifade özgürlüğü ve silah taşıma hakkı için bir kampanya olarak konumlandırdı.

Katılımcılar için herhangi bir parti üyeliği gerekmese de, etkinliğin zamanlaması ve kararsız eyaletlere odaklanması, bu hediyeyi Trump’ın destek tabanını güçlendirme girişimi olarak gören Demokrat liderlerin eleştirilerine yol açtı.

Çekiliş yasadışı mı?

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Bazı hukuk analistleri Musk’ın yarışmasının federal yasayı ihlal edebileceğine inanırken, diğerleri bunun yasal bir boşluktan yararlanabileceğini öne sürüyor.

ABD Yasaları, seçmen kaydı veya oy kullanma karşılığında ödeme yapılmasını açıkça yasaklamaktadır.

George Washington Üniversitesi’nden Paul Schiff Berman gibi hukuk uzmanları, kayıtlı seçmenleri hedef almanın bu hükmü ihlal edebileceğini ve suçlu bulunmaları halinde Musk ve America PAC’in para cezasına veya hapis cezasına çarptırılmasına yol açabileceğini savunuyor.

Kampanya Hukuk Merkezi’nden Adav Noti de bu endişeleri dile getirerek, söz konusu planın Adalet Bakanlığı tarafından hukuki veya cezai yaptırımlara tabi tutulacağını belirtti.

Musk, sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) yapılan yasadışılık iddialarını reddederek, yarışmanın parti üyeliği veya oy kullanma durumu fark etmeksizin tüm seçmenlere açık olduğunu ileri sürdü.

Artan eleştiriler üzerine America PAC, yarışmanın şartlarını değiştirerek ödülü, sözcülük rolü için bir ödeme olarak tanımladı.

Kazananların, PAC’ın gündemini tanıtan videolar hazırlamaları ve ödemeleri seçmen kaydıyla değil, tanıtım çalışmalarıyla uyumlu hale getirmeleri gerekiyor.

Bu düzenlemeye rağmen bazı hukuk uzmanları, seçim yasası kapsamında seçmen kaydıyla bağlantının potansiyel bir sorun olmaya devam etmesi nedeniyle, hediyenin hala yasal zorluklarla karşı karşıya kalabileceğine inanıyor.

Cumhuriyetçi eski savcılar Adalet Bakanlığı’nın harekete geçmesini talep ediyor

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Adalet Bakanlığı üzerindeki baskıyı artıran bir diğer gelişme ise, bir grup Cumhuriyetçi eski savcının, eyalet ve federal yasaların olası ihlalleri nedeniyle bakanlığın yarışmayı araştırması yönündeki çağrısı oldu.

Kolluk kuvvetlerinin genel olarak seçim gününe yakın bir zamanda seçimle ilgili konularda harekete geçmek konusunda isteksiz olmasına rağmen, bu tür faaliyetlerin, özellikle seçimlere çok yakın bir zamanda, dikkatle incelenmesi gerektiğini savundular.

Mektupta, yarışmanın yakın ABD siyasi tarihinde eşi benzeri görülmemiş niteliği vurgulanarak, seçimin kilit eyaletlerdeki seçmen davranışları üzerindeki potansiyel etkisine dikkat çekildi.

Seçim günü yaklaşırken, bu hukuki anlaşmazlığın sonucu Musk’ın siyasi nüfuzu ve America PAC’ın operasyonları açısından önemli sonuçlar doğurabilir.

Adalet Bakanlığı resmi işlem başlatırsa, dava seçim yasalarının alışılmadık seçmen katılımı çabalarına nasıl uygulanacağına dair bir emsal oluşturabilir.

Şimdilik tartışmalar devam ediyor ve Demokratlar ile hukuk uzmanları gelişmeleri yakından takip ediyor.

Musk’ın hediyesinin hukuki sonuçlarla karşılaşıp karşılaşmayacağı veya seçmen hedeflerine ulaşıp ulaşmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.