Altın, jeopolitik gerginlikler nedeniyle rekor seviyelerin yakınında seyrediyor; paladyum yaptırım riskleriyle yükseliyor

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Orta Doğu’daki artan jeopolitik gerginliklerin yatırımcılar arasında güvenli liman alımlarını desteklemesiyle, önemli kıymetli metallerin fiyatları Perşembe günü yeşil bölgede işlem gördü.

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İsrail’in Gazze ve Lübnan’da İran destekli Hizbullah’a karşı mücadelesini yoğunlaştırmasıyla altın ve gümüş fiyatları son dönemdeki zirvelerine yakın seyrediyor.

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İsrail’in perşembe günü Suriye’nin başkenti Şam’a hava saldırısı düzenlediği iddiaları, bölgede gerginliğin daha da tırmanabileceği endişesini artırdı.

ABD’nin ayrıca, Kuzey Kore’nin Ukrayna’ya karşı Rusya’ya destek olmak amacıyla ilk kez 3 bin asker gönderdiği bildirildi.

Altın güvenli liman akımlarıyla destekleniyor

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Piyasalar, İsrail’in 1 Ekim’deki İran saldırısına vereceği yanıtı bekliyor.

Tüccarlar, İsrail’in İran’a karşı misilleme yapmasının, devam eden çatışmayı korkunç bir şekilde tırmandıracağına inanıyor.

Bu durum altın için olumlu bir gelişme çünkü yatırımcılar, güvenli liman değeri nedeniyle sıkıntı zamanlarında daha fazla kıymetli metal satın alma eğiliminde oluyor.

Bu arada ABD’de Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, yaklaşan seçimlerde Başkan Yardımcısı Kamala Harris karşısında avantaj sağlıyor gibi görünüyor.

Trump’ın kazanması, gümrük vergileri ve diğer konulardaki radikal duruşu nedeniyle sarı metale yönelik güvenli liman talebini artırabilir.

HSBC’nin emtia analistleri bir notta şunları söyledi:

Kısa vadeli yükseliş eğiliminin gevşeme belirtisi göstermediği görülüyor. Altın fiyatları yakın vadede ve 2025’e kadar daha da yükselebilir, ancak USD ve ABD faizlerinin güçlü kalmasıyla yükseliş aşırı gerilebilir ve muhtemelen sınırlanabilir.

Büyük merkez bankaları faiz oranlarını düşürdü

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Kanada Merkez Bankası Çarşamba günü nakit faiz oranını 50 baz puan düşürdü.

Düşük faiz oranları, külçe altın ve paladyum gibi getirisi olmayan metaller olan emtialar için olumlu bir gelişme.

Piyasa ayrıca Avrupa Merkez Bankası’nın Aralık ayında faiz oranlarını 50 baz puan düşürmesini bekliyor ve bu da emtia fiyatlarındaki yükselişi destekliyor.

Fxstreet.com’un haberine göre, “Dünya genelinde faiz oranlarının hızla düşmesiyle birlikte, faiz ödemeyen bir varlık olarak cazibesi artacağı için Altın bundan faydalanabilir.”

Öte yandan yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Kasım ayındaki politika toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan düşürmesini bekliyor.

CME FedWatch’a göre, yatırımcılar Kasım ayında 25 baz puanlık bir faiz indiriminin gerçekleşme olasılığının %92,9 olduğunu fiyatladı.

Gümüş ivme kazanıyor

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COMEX’te gümüş fiyatları son birkaç seansta 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Fiyatlar şu anda ons başına 35 dolar civarında seyrediyor.

OANDA piyasa analisti Zain Vawda bir notta şunları söyledi:

Gümüş şu anda 34’lerin ortasında işlem görüyor ve piyasa analistleri daha fazla kazanç elde edilebileceğini belirtiyor.

Gümüş sadece değerli bir metal değil aynı zamanda endüstriyel bir metaldir.

Günümüzde üretilen pek çok elektronik üründe kullanılmaktadır ve teknolojinin yükselişiyle birlikte bu ürüne olan talep daha da artacaktır.

Vawda, “Gümüş piyasalarında halihazırda mevcut olan fiziksel kıtlık göz önüne alındığında rallinin devam etme olasılığı çok yüksek” diye ekledi.

Aşağıdaki grafiğe baktığınızda, talep (mavi çizgi) ile arz (beyaz çizgi) arasındaki büyük tutarsızlığın, fiyatların bundan sonraki seyrini destekleyeceğini düşünüyorum. Source: Market Pulse

Paladyum fiyatları yükseliyor

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ABD’nin G-7 üyelerinden Rus paladyumu ve titanyumuna yaptırım uygulanmasını değerlendirmelerini istediği haberlerinin ardından paladyum vadeli işlemleri son iki seansta sert bir şekilde yükseldi.

ING Group analistleri, yayınladıkları notta, “Ancak, küresel arzın yaklaşık %40’ını oluşturan küresel bir tedarikçi olarak hakimiyeti göz önüne alındığında, diğer ülkeleri Rus paladyumuna yaptırım uygulamaya ikna etmek zor olabilir” dedi.

Yazının yazıldığı sırada, New York Ticaret Borsası’nda Aralık ayı paladyum kontratı ons başına %7,5 artışla 1.145,03 dolardan işlem görüyordu.