Arjantin, Dünya Bankası ve IDB’den 8,8 milyar dolarlık finansman sağladı

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Arjantin, ekonomisini güçlendirmek ve acil sosyal zorluklarla mücadele etmek amacıyla Dünya Bankası ve Amerikan Kalkınma Bankası (IDB) ile önemli bir finansman anlaşmasına vardı.

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Ülkenin ekonomi bakanlığından yapılan son duyuruda, Arjantin’in zorlu ekonomik koşullarla karşı karşıya olan mali sıkıntı içindeki hükümeti için hayati önem taşıyan 8,8 milyar dolarlık bir para akışı sağlandığı belirtildi.

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Dünya Bankası, bu finansman paketi kapsamında önümüzdeki aylarda sosyal refah faaliyetlerini desteklemek amacıyla 2 milyar dolar yatırım yapacak.

Bu paraların önemli bir yüzdesi eğitim, ulaştırma, elektrik harcamaları gibi önemli sektörlere yönlendirilecek ve öncelikli olarak toplumun en dezavantajlı kesimlerine destek sağlanacak.

Dünya Bankası ayrıca önümüzdeki birkaç yıl içinde özel sektör projelerini desteklemek amacıyla ek 3 milyar dolar yatırım yapacak.

Bu yatırımın, madencilik, yenilenebilir enerji, sağlık, çelik ve havacılık gibi kritik alanlardaki projeleri canlandırması, ekonomik büyümeyi ve sürdürülebilirliği teşvik etmede kapsamlı bir yaklaşım sergilemesi bekleniyor.

IDB’nin desteği: sosyal ve ekonomik kalkınmanın artırılması

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Arjantin’e yardım etmek için Inter-American Development Bank (IDB) da devreye giriyor ve sosyal refahı artırmayı hedefleyen hükümet programlarına 2,4 milyar dolardan fazla kaynak ayırıyor.

İslam Kalkınma Bankası, Dünya Bankası gibi, desteğini ülke genelindeki dezavantajlı topluluklara özel vurgu yaparak eğitim ve enerji hizmetleri gibi önemli alanlara odaklayacak.

Ayrıca, IDB, özel sektörü güçlendirmek için ek 1,4 milyar dolar yatırım yapacak. Bu, her iki kurumun önümüzdeki iki yıl içinde Arjantin’in ekonomik görünümünü iyileştirmek için ortak çabalarının bir göstergesi.

Ekonomi Bakanı Luis Caputo, işbirliğine ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu finansmanın Arjantin’in ekonomik toparlanma ve sosyal iyileşmeye doğru ilerlemesi açısından önemini vurguladı.

Ülkenin uzun süredir devam eden ekonomik gerileme sürecini aşma çabalarına uluslararası kredi kuruluşlarının yardımcı olmadaki önemli rolünün altını çizdi.

Bu duyuru, Arjantinli yetkililer ile Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası temsilcilerinin bu önemli mali desteği sonuçlandırmak üzere Washington’da yaptıkları üst düzey görüşmelerin ardından geldi.

Peki bu finansman şu anda Arjantin için neden bu kadar hayati önem taşıyor?

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Arjantin’de yıllık enflasyon oranı Eylül ayında yüzde 209 artarak beşinci dezenflasyon ayını yaşadı ve yılın en yavaş büyümesi oldu. Ağustos ayındaki yüzde 236,7’lik orana göre genel olarak öngörülerle uyumlu gerçekleşti.

Arjantin’in GSYİH’si 2024’ün ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,70 düştü. Arjantin’in GSYİH büyüme oranı 1993’ten 2024’e ortalama yüzde 0,46 olurken, 2020’nin üçüncü çeyreğinde yüzde 10,94 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine, ikinci çeyrekte ise yüzde -13,95 ile rekor düşük seviyeye ulaştı.

Milei’nin yönetimi enflasyonu başarıyla düşürüp ekonomiyi istikrara kavuştururken, politikaları toplumsal huzursuzluğa yol açtı ve ülkenin yoksulluk uçurumunu genişletti. Dahası, Arjantin hala Latin Amerika’daki en yüksek enflasyon oranına sahip.

Bu fonların artık kullanılabilir olmasıyla Arjantin, kapsayıcılık ve sürdürülebilirliği vurgulayan uzun vadeli stratejiler için temel oluşturmanın yanı sıra acil sosyal ve ekonomik sorunları ele alma konusunda da iyi bir konuma sahip.

Genel olarak, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası’ndan sağlanan önemli finansman, uluslararası toplumun Arjantin’in ekonomik zorluklarla başa çıkma ve dirençli bir şekilde ortaya çıkma kabiliyetine olan güvenini yansıtıyor.

Bu ortaklık, Güney Amerika ülkesi için daha istikrarlı ve müreffeh bir geleceğin kapısını açıyor, küresel ekonomik toparlanma çabalarının daha geniş bağlamında iş birliği ve destek ruhunu teşvik ediyor.